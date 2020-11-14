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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5642564356445645>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 212
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
27%
58
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 19:49

  Kostia написав::oops:
  flyman написав:Ще раз питання, до Долярчика з його $400 на сім"ю з 4х питань нема?

Зачем съезжать на Долярчика если вопрос был задан Вам?


https://youtu.be/mJwR0KPDj-g?t=10
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:За три роки буде більше 270К наскирдованих і додаємо сюди зекономлені на ремонті(на роботі майстрів) кошти = "навіть, не влазить в 2 Фонда!"

Більш-менш однушка коштує 95-100 куе. Тобто 2 800 000 грн - виходить треба збирати 31 рік.

З 7 тис. грн скирди в місяць Ви не покупець на КРЖН, ну може діти дітей куплять, якщо скирда не згорить в гусарських банках або не розвалиться країна.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:11

  BIGor написав:
  Долярчик написав:За три роки буде більше 270К наскирдованих і додаємо сюди зекономлені на ремонті(на роботі майстрів) кошти = "навіть, не влазить в 2 Фонда!"

Більш-менш однушка коштує 95-100 куе. Тобто 2 800 000 грн - виходить треба збирати 31 рік.

З 7 тис. грн скирди в місяць Ви не покупець на КРЖН, ну може діти дітей куплять, якщо скирда не згорить в гусарських банках або не розвалиться країна.


Ну ви того, не перебільшуйте. Знайомий продав пару тижднів тому однушку (не студію) в Севені за 57. Я так розумію, що цей комплекс навіть на більш-менш не тягне? :oops: Чи ви маете на увазі з ремонтом? Так і робити в однокімнатній ремонт в тому домі за 40 це якось занадто, ви не знаходите?
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:19

  Damien написав:

Навигатор - отлично по цене за 3к с учетом того, что это не панелька, а монолит.
Локация, понятно, что так себе, но цена компенсирует

Это панель.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:20

  Kostia написав::oops:
  flyman написав:
  Евгений Н. написав:Ну попробуйте представить что можно позволить себе на 100грн/день(питание-коммуналка-связь-проезд-лечение-одежда). На еду если 50грн/день останется, это очень хорошо.

Ще раз питання, до Долярчика з його $400 на сім"ю з 4х питань нема?

Зачем съезжать на Долярчика если вопрос был задан Вам?

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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:32

  BIGor написав:
  Долярчик написав:За три роки буде більше 270К наскирдованих і додаємо сюди зекономлені на ремонті(на роботі майстрів) кошти = "навіть, не влазить в 2 Фонда!"

Більш-менш однушка коштує 95-100 куе. Тобто 2 800 000 грн - виходить треба збирати 31 рік.

З 7 тис. грн скирди в місяцьВи не покупець на КРЖН, ну може діти дітей куплять, якщо скирда не згорить в гусарських банках або не розвалиться країна.

А я й не зазіхаю на КРЖН!
Тим паче по таких конячих прайсах!
Я гравець на ЛРЖН! І по скромніших прайсах :wink:

А ще, як використати кредитне плече, то.......... ого-ого-огогооооооооооооо..... :mrgreen: :lol:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:42

  airmax78 написав:
  Damien написав:

Навигатор - отлично по цене за 3к с учетом того, что это не панелька, а монолит.
Локация, понятно, что так себе, но цена компенсирует

Это панель.

Квартира 79/46/13. Дом №3. Монолитно-каркасный.
Damien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:50

  drevlyanin написав:
  BIGor написав:
  Долярчик написав:За три роки буде більше 270К наскирдованих і додаємо сюди зекономлені на ремонті(на роботі майстрів) кошти = "навіть, не влазить в 2 Фонда!"

Більш-менш однушка коштує 95-100 куе. Тобто 2 800 000 грн - виходить треба збирати 31 рік.

З 7 тис. грн скирди в місяць Ви не покупець на КРЖН, ну може діти дітей куплять, якщо скирда не згорить в гусарських банках або не розвалиться країна.


Ну ви того, не перебільшуйте. Знайомий продав пару тижднів тому однушку (не студію) в Севені за 57. Я так розумію, що цей комплекс навіть на більш-менш не тягне? :oops: Чи ви маете на увазі з ремонтом? Так і робити в однокімнатній ремонт в тому домі за 40 це якось занадто, ви не знаходите?

Подивився на ОЛХ -дійсно - нижня межа 1к без ремонту в цьому комплексі - десь 55 куе. (хоча скоріше всього це майнові права на студії) Ну плюс 30 куе ремонт - виходить доволі дешево - але ж це лівий берег :( .

А ось однушка з ремонтом https://www.olx.ua/obyavlenie/1-komn-kv ... JHRh5.html
103 000 $ Як я і писав - середня ціна на більш-менш 1к.
Коротше кажучи, ваш друг продешевив. Але то така ситуація - може треба було швидкі гроші, всяке буває. Тому і такий дисконт.
Востаннє редагувалось BIGor в П'ят 20 лис, 2020 20:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:53

airmax78

какие кейсы в 2021 кроме недвиги? Алькоины?
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:55

Початок кінця

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flyman
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