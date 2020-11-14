Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:За три роки буде більше 270К наскирдованих і додаємо сюди зекономлені на ремонті(на роботі майстрів) кошти = "навіть, не влазить в 2 Фонда!"
Більш-менш однушка коштує 95-100 куе. Тобто 2 800 000 грн - виходить треба збирати 31 рік.
З 7 тис. грн скирди в місяць Ви не покупець на КРЖН, ну може діти дітей куплять, якщо скирда не згорить в гусарських банках або не розвалиться країна.
Ну ви того, не перебільшуйте. Знайомий продав пару тижднів тому однушку (не студію) в Севені за 57. Я так розумію, що цей комплекс навіть на більш-менш не тягне? Чи ви маете на увазі з ремонтом? Так і робити в однокімнатній ремонт в тому домі за 40 це якось занадто, ви не знаходите?
Долярчик написав:За три роки буде більше 270К наскирдованих і додаємо сюди зекономлені на ремонті(на роботі майстрів) кошти = "навіть, не влазить в 2 Фонда!"
Більш-менш однушка коштує 95-100 куе. Тобто 2 800 000 грн - виходить треба збирати 31 рік.
З 7 тис. грн скирди в місяць Ви не покупець на КРЖН, ну може діти дітей куплять, якщо скирда не згорить в гусарських банках або не розвалиться країна.
Ну ви того, не перебільшуйте. Знайомий продав пару тижднів тому однушку (не студію) в Севені за 57. Я так розумію, що цей комплекс навіть на більш-менш не тягне? Чи ви маете на увазі з ремонтом? Так і робити в однокімнатній ремонт в тому домі за 40 це якось занадто, ви не знаходите?
Подивився на ОЛХ -дійсно - нижня межа 1к без ремонту в цьому комплексі - десь 55 куе. (хоча скоріше всього це майнові права на студії) Ну плюс 30 куе ремонт - виходить доволі дешево - але ж це лівий берег .