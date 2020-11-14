RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5642564356445645

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 212
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
27%
58
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:57

  proftpd66 написав:airmax78

какие кейсы в 2021 кроме недвиги? Алькоины?

Зображення
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4782
З нами з: 03.12.14
Подякував: 701 раз.
Подякували: 863 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:02

Мизантрóп

но будет рост всего. И евро, и гривна и крипта. НО недвига будет на втором плане. Ты можешь ее построить много. Переизбыток строек.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3642
З нами з: 22.12.16
Подякував: 276 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:18

  proftpd66 написав:Мизантрóп

но будет рост всего. И евро, и гривна и крипта..

Будет рост всего по отношению ко всему и, поэтому, этот рост никто не заметит.

Но это всё будет труднее зарабатывать, поэтому этот рост будет очень похож на спад.

Таков мой прогноз.
Востаннє редагувалось artlife в П'ят 20 лис, 2020 21:23, всього редагувалось 1 раз.
artlife
 
Повідомлень: 501
З нами з: 07.10.19
Подякував: 58 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:22

  proftpd66 написав:Мизантрóп

но будет рост всего. И евро, и гривна и крипта. НО недвига будет на втором плане. Ты можешь ее построить много. Переизбыток строек.


Да, построить недвиги можно много, а евро, гривны и крипты напечатать много невозможно, пожтому недвига будет на втором плане. А на третьем плане будет нефть, потому что её можно добыть много.

Запомните этот твит.
Востаннє редагувалось artlife в П'ят 20 лис, 2020 21:22, всього редагувалось 1 раз.
artlife
 
Повідомлень: 501
З нами з: 07.10.19
Подякував: 58 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:22

  artlife написав:
  proftpd66 написав:Мизантрóп

но будет рост всего. И евро, и гривна и крипта..

Будет рост всего по отношению ко всему и, поэтому, этот рост никто не заметит.

К тому же, это всё будет труднее зарабатывать, поэтому этот рост будет, скорее, похож на спад.

Таков мой прогноз.


Согласен. Но высвободившиеся деньги куда пойдут в кризис? и при ставке 0%? правильно, в хайповые акции, типо теслы и так далее.В реальный сектор не пойдут, в том числе недвигу, а пойдут в хайп.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3642
З нами з: 22.12.16
Подякував: 276 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:29

  artlife написав:
  proftpd66 написав:Мизантрóп

но будет рост всего. И евро, и гривна и крипта. НО недвига будет на втором плане. Ты можешь ее построить много. Переизбыток строек.


Да, построить недвиги можно много, а евро, гривны и крипты напечатать много невозможно, пожтому недвига будет на втором плане. А на третьем плане будет нефть, потому что её можно добыть много.

Запомните этот твит.


Европа изымает деньги налогами. По этому евро держится 1.2.
Деньгами ты кредитуешься, а что у нас даст недвига? залог и еще 10-15% годовых в банке?
НБУ против эмиссии, деньги они напечатают когда выкупают доллары. Это видно даже сейчас, мы не улетаем в 35 с курсом. Нерезы зайдут и опять курс 23
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3642
З нами з: 22.12.16
Подякував: 276 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 5642564356445645
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: proftpd66 і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1953, 1954, 1955
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19543 3265202
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 лис, 2020 22:54
Долярчик
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20122
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
129 230537
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 11:45
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.