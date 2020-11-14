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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:57
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:02
Мизантрóп
но будет рост всего. И евро, и гривна и крипта. НО недвига будет на втором плане. Ты можешь ее построить много. Переизбыток строек.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:18
Будет рост всего по отношению ко всему и, поэтому, этот рост никто не заметит.
Но это всё будет труднее зарабатывать, поэтому этот рост будет очень похож на спад.
Таков мой прогноз.
Востаннє редагувалось artlife в П'ят 20 лис, 2020 21:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:22
Да, построить недвиги можно много, а евро, гривны и крипты напечатать много невозможно, пожтому недвига будет на втором плане. А на третьем плане будет нефть, потому что её можно добыть много.
Запомните этот твит.
Востаннє редагувалось artlife в П'ят 20 лис, 2020 21:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:22
Согласен. Но высвободившиеся деньги куда пойдут в кризис? и при ставке 0%? правильно, в хайповые акции, типо теслы и так далее.В реальный сектор не пойдут, в том числе недвигу, а пойдут в хайп.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:29
Европа изымает деньги налогами. По этому евро держится 1.2.
Деньгами ты кредитуешься, а что у нас даст недвига? залог и еще 10-15% годовых в банке?
НБУ против эмиссии, деньги они напечатают когда выкупают доллары. Это видно даже сейчас, мы не улетаем в 35 с курсом. Нерезы зайдут и опять курс 23
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
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