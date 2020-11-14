так кризу залили грошима з гвинтокрила, і відсрочили іпотечні платежі,
але рано чи пізно це "свято життя" припиниться.
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 22:14
так кризу залили грошима з гвинтокрила, і відсрочили іпотечні платежі,
але рано чи пізно це "свято життя" припиниться.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: П'ят 20 лис, 2020 22:23
% по ОВДП і по депозитам вже розвернулися із падіння в ріст, а іпотеки по 10% так і не побачили.
Тобі вже писав не раз, що тре думати не про іпотеку, а про формування резерву на 3 роки.
Якщо по 100 .у.е на особу в місяць, то це біля 15куе.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: П'ят 20 лис, 2020 22:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Обратил сегодня внимание в Сильпо на продукцию украинских крафтовых кондитеров. Цены, конечно, заставляют задуматься. Конфетки размером с Киев Вечерний по 1-1.3 доллара за штуку. Бельгийским шоколатье есть к чему стремиться.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 23:03
Ага, смотри. В Брюсселе маленькая коробочка крафтовых конфет на 9 штук - 18-20 евро. А вообще все, что тебе у нас кажется фантастическим по цене при переводе в валюту - верные признаки приближающейся девальвации, поскольку бесконечно долго дисбалансы в экономике существовать не могут, их приходится сбрасывать. Украина, напомню тебе - страна с ВВП на душу 300 долларов в месяц. Чай, не Катар, Норвегия или Швейцария с показателями в 30 раз больше...
Додано: П'ят 20 лис, 2020 23:05
Квартира в объявлении Сержа - 100% в панельном доме. Посмотрите на стены в санузеле.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 23:13
Посмотрите внимательнее, это - МОНОЛИТ. В тексте объявления также написано, что это - МОНОЛИТ
Да, в Навигаторе есть и панель. Но не этот дом.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 23:20
Технология строительства
монолитно-каркасная, панельная
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 23:26
Я вот эту имел в виду:
Думал, раз Серж ее последней поставил - значит она ему больше всего понравилась. И она как раз на 5м этаже (кто-то тут критиковал).
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