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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5643564456455646

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 212
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
27%
58
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 22:14

  proftpd66 написав:flyman

подскажите, пожалуйста, с какой радости после кризиса опять кризис?

так кризу залили грошима з гвинтокрила, і відсрочили іпотечні платежі,
але рано чи пізно це "свято життя" припиниться.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 22:23

  Долярчик написав:
  proftpd66 написав:flyman

подскажите, пожалуйста, с какой радости после кризиса опять кризис?

"Це Україна, синку!"© :mrgreen:

% по ОВДП і по депозитам вже розвернулися із падіння в ріст, а іпотеки по 10% так і не побачили.
Тобі вже писав не раз, що тре думати не про іпотеку, а про формування резерву на 3 роки.
Якщо по 100 .у.е на особу в місяць, то це біля 15куе.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 22:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Обратил сегодня внимание в Сильпо на продукцию украинских крафтовых кондитеров. Цены, конечно, заставляют задуматься. Конфетки размером с Киев Вечерний по 1-1.3 доллара за штуку. Бельгийским шоколатье есть к чему стремиться.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 23:03

  airmax78 написав:Обратил сегодня внимание в Сильпо на продукцию украинских крафтовых кондитеров. Цены, конечно, заставляют задуматься. Конфетки размером с Киев Вечерний по 1-1.3 доллара за штуку. Бельгийским шоколатье есть к чему стремиться.


Ага, смотри. В Брюсселе маленькая коробочка крафтовых конфет на 9 штук - 18-20 евро. А вообще все, что тебе у нас кажется фантастическим по цене при переводе в валюту - верные признаки приближающейся девальвации, поскольку бесконечно долго дисбалансы в экономике существовать не могут, их приходится сбрасывать. Украина, напомню тебе - страна с ВВП на душу 300 долларов в месяц. Чай, не Катар, Норвегия или Швейцария с показателями в 30 раз больше...
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 23:05

  Damien написав:
  airmax78 написав:
  Damien написав:Навигатор - отлично по цене за 3к с учетом того, что это не панелька, а монолит.
Локация, понятно, что так себе, но цена компенсирует

Это панель.

Квартира 79/46/13. Дом №3. Монолитно-каркасный.

Квартира в объявлении Сержа - 100% в панельном доме. Посмотрите на стены в санузеле.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 23:13

  airmax78 написав:
  Damien написав:
  airmax78 написав:Это панель.

Квартира 79/46/13. Дом №3. Монолитно-каркасный.

Квартира в объявлении Сержа - 100% в панельном доме. Посмотрите на стены в санузеле.

https://www.olx.ua/obyavlenie/3kom-kvar ... 404dc7c527
Посмотрите внимательнее, это - МОНОЛИТ. В тексте объявления также написано, что это - МОНОЛИТ
Да, в Навигаторе есть и панель. Но не этот дом.
Damien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 23:20

Технология строительства
монолитно-каркасная, панельная
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 23:26

  Damien написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/3kom-kvar ... 404dc7c527
Посмотрите внимательнее, это - МОНОЛИТ. В тексте объявления также написано, что это - МОНОЛИТ
Да, в Навигаторе есть и панель. Но не этот дом.

Я вот эту имел в виду: https://www.olx.ua/obyavlenie/zhk-navig ... 4;promoted
Думал, раз Серж ее последней поставил - значит она ему больше всего понравилась. И она как раз на 5м этаже (кто-то тут критиковал).
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