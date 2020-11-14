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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 21 лис, 2020 03:14
artlife написав: airmax78 написав:
Обратил сегодня внимание в Сильпо на продукцию украинских крафтовых кондитеров. Цены, конечно, заставляют задуматься. Конфетки размером с Киев Вечерний по 1-1.3 доллара за штуку. Бельгийским шоколатье есть к чему стремиться.
Вам же, наверняка, нравится слово "крафтовый", а это стоит денег.
Для меня это синоним понятия "что-то странное, по дурной цене". Лаконично, в одном слове.
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