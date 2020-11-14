artlife написав:
Вам же, наверняка, нравится слово "крафтовый", а это стоит денег.
Для меня это синоним понятия "что-то странное, по дурной цене". Лаконично, в одном слове.
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Додано: Суб 21 лис, 2020 03:14
Для меня это синоним понятия "что-то странное, по дурной цене". Лаконично, в одном слове.
Додано: Суб 21 лис, 2020 08:25
Квартира в крафтовому будинку.
Як думаєш, це що могло би буди, і по якій ціні?
Навігатор, який рекламують останніх два дні, він крафтовий?
А Рибальський?
А може, кавалірка на Кардачах - крафтова?
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Додано: Суб 21 лис, 2020 08:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Додано: Суб 21 лис, 2020 09:09
Что то типа варшавского+, диброва и остальных (я хз можно ли их тоже назвать лучшими?). Територрия запакована по полной по периметру стенами, при этом каждая стена состоит из двух блоков, по10 и 7 квартир. При этом в блоке с 7мью квартирами два лифта. То есть по факту это 17 квартир на этаже, тк секции не отделены друг от друга. Виды там обещали мало кому, тк по плану на сторону днепра дом. Неплохой вид у двух последних домов которые на озеро.
При этом квартет/династия/адамант тоже по 100 куе с ремонтом. В общем пох очень нужно любить душой.
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