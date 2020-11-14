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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5644564556465647

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 212
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
27%
58
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 03:14

  artlife написав:
  airmax78 написав:Обратил сегодня внимание в Сильпо на продукцию украинских крафтовых кондитеров. Цены, конечно, заставляют задуматься. Конфетки размером с Киев Вечерний по 1-1.3 доллара за штуку. Бельгийским шоколатье есть к чему стремиться.


Вам же, наверняка, нравится слово "крафтовый", а это стоит денег. :D

Для меня это синоним понятия "что-то странное, по дурной цене". Лаконично, в одном слове.
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 08:25

  airmax78 написав:
  artlife написав:
  airmax78 написав:Обратил сегодня внимание в Сильпо на продукцию украинских крафтовых кондитеров. Цены, конечно, заставляют задуматься. Конфетки размером с Киев Вечерний по 1-1.3 доллара за штуку. Бельгийским шоколатье есть к чему стремиться.


Вам же, наверняка, нравится слово "крафтовый", а это стоит денег. :D

Для меня это синоним понятия "что-то странное, по дурной цене". Лаконично, в одном слове.

Квартира в крафтовому будинку.
Як думаєш, це що могло би буди, і по якій ціні?
Навігатор, який рекламують останніх два дні, він крафтовий?
А Рибальський?
А може, кавалірка на Кардачах - крафтова?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 08:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Квартира в крафтовому будинку.
Як думаєш, це що могло би буди
Воздвиженка
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 09:09

  drevlyanin написав:
Ну по перше, хоч це і лівий берег, але комплекс один з найкращих там (мабуть тільки Рівер кращий, з тих що будуються)..

Что то типа варшавского+, диброва и остальных (я хз можно ли их тоже назвать лучшими?). Територрия запакована по полной по периметру стенами, при этом каждая стена состоит из двух блоков, по10 и 7 квартир. При этом в блоке с 7мью квартирами два лифта. То есть по факту это 17 квартир на этаже, тк секции не отделены друг от друга. Виды там обещали мало кому, тк по плану на сторону днепра дом. Неплохой вид у двух последних домов которые на озеро.

При этом квартет/династия/адамант тоже по 100 куе с ремонтом. В общем пох очень нужно любить душой.
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