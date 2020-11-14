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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 21 лис, 2020 03:14
artlife написав: airmax78 написав:
Обратил сегодня внимание в Сильпо на продукцию украинских крафтовых кондитеров. Цены, конечно, заставляют задуматься. Конфетки размером с Киев Вечерний по 1-1.3 доллара за штуку. Бельгийским шоколатье есть к чему стремиться.
Вам же, наверняка, нравится слово "крафтовый", а это стоит денег.
Для меня это синоним понятия "что-то странное, по дурной цене". Лаконично, в одном слове.
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Додано: Суб 21 лис, 2020 08:25
airmax78 написав: artlife написав: airmax78 написав:
Обратил сегодня внимание в Сильпо на продукцию украинских крафтовых кондитеров. Цены, конечно, заставляют задуматься. Конфетки размером с Киев Вечерний по 1-1.3 доллара за штуку. Бельгийским шоколатье есть к чему стремиться.
Вам же, наверняка, нравится слово "крафтовый", а это стоит денег.
Для меня это синоним понятия "что-то странное, по дурной цене". Лаконично, в одном слове.
Квартира в крафтовому будинку.
Як думаєш, це що могло би буди, і по якій ціні?
Навігатор, який рекламують останніх два дні, він крафтовий?
А Рибальський?
А може, кавалірка на Кардачах - крафтова?
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Суб 21 лис, 2020 08:58
flyman написав:
Квартира в крафтовому будинку.
Як думаєш, це що могло би буди
Воздвиженка
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
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Додано: Суб 21 лис, 2020 09:09
drevlyanin написав:
Ну по перше, хоч це і лівий берег, але комплекс один з найкращих там (мабуть тільки Рівер кращий, з тих що будуються)..
Что то типа варшавского+, диброва и остальных (я хз можно ли их тоже назвать лучшими?). Територрия запакована по полной по периметру стенами, при этом каждая стена состоит из двух блоков, по10 и 7 квартир. При этом в блоке с 7мью квартирами два лифта. То есть по факту это 17 квартир на этаже, тк секции не отделены друг от друга. Виды там обещали мало кому, тк по плану на сторону днепра дом. Неплохой вид у двух последних домов которые на озеро.
При этом квартет/династия/адамант тоже по 100 куе с ремонтом. В общем пох очень нужно любить душой.
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Додано: Суб 21 лис, 2020 09:43
hume написав: drevlyanin написав:
Ну по перше, хоч це і лівий берег, але комплекс один з найкращих там (мабуть тільки Рівер кращий, з тих що будуються)..
Что то типа варшавского+, диброва и остальных (я хз можно ли их тоже назвать лучшими?). Територрия запакована по полной по периметру стенами, при этом каждая стена состоит из двух блоков, по10 и 7 квартир. При этом в блоке с 7мью квартирами два лифта. То есть по факту это 17 квартир на этаже, тк секции не отделены друг от друга. Виды там обещали мало кому, тк по плану на сторону днепра дом. Неплохой вид у двух последних домов которые на озеро.
При этом квартет/династия/адамант тоже по 100 куе с ремонтом. В общем пох очень нужно любить душой.
В той же династии, например, в самой низкой секции три лифта при 4-х квартирах на этаже.
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gonchik74
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Додано: Суб 21 лис, 2020 09:48
hume написав: drevlyanin написав:
Ну по перше, хоч це і лівий берег, але комплекс один з найкращих там (мабуть тільки Рівер кращий, з тих що будуються)..
Что то типа варшавского+, диброва и остальных (я хз можно ли их тоже назвать лучшими?). Територрия запакована по полной по периметру стенами, при этом каждая стена состоит из двух блоков, по10 и 7 квартир. При этом в блоке с 7мью квартирами два лифта. То есть по факту это 17 квартир на этаже, тк секции не отделены друг от друга. Виды там обещали мало кому, тк по плану на сторону днепра дом. Неплохой вид у двух последних домов которые на озеро.
При этом квартет/династия/адамант тоже по 100 куе с ремонтом. В общем пох очень нужно любить душой.
Немного не так. Я ж написал: один из лучших на левом берегу кроме Ривера. Если не согласны, укажите свой вариант на ПОХе или Дарнице. Династия то же, та ещё общага и домов напаковали на пятачке сколько смогли. Адамант к ней впритык. Ну и эти жк далековато от метро, а для многих это критично+само метро Вокзальная гадюшник редкостный. Квартет на голову выше, но то же не без недостатков, и я очень сомневаюсь, что там в реале взять однуху с ремонтом за сотку. За ним не слежу, но если такие объявления и встречаются, то скорее всего это банальные заманухи. Ну или какой то неудачный
вариант на втором этаже. К тому же это BIGor завёл разговор о минимум сотке за квартиру, я же пытаюсь доказать, что если ты не условный Эйр, то можно найти варианты и существенно дешевле.
п.с. ПОХ не люблю, но и отвращения к нему не испытываю.
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drevlyanin
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Додано: Суб 21 лис, 2020 10:14
gonchik74 написав:
В той же династии, например, в самой низкой секции три лифта при 4-х квартирах на этаже.
Да, это крайняя секция секционного дома. Был в гостях, вообще от этого комплекса остался приятно удивлён. А вообще шёл высказать своё "фе". Охрана отрабатывает на 100%. Консьержка бультерьер.
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hume
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Додано: Суб 21 лис, 2020 10:23
drevlyanin написав:
[q
Немного не так. Я ж написал: один из лучших на левом берегу кроме Ривера. Если не согласны, укажите свой вариант на ПОХе или Дарнице. Династия то же, та ещё общага и домов напаковали на пятачке сколько смогли. Адамант к ней впритык. Ну и эти жк далековато от метро, а для многих это критично+само метро Вокзальная гадюшник редкостный. Квартет на голову выше, но то же не без недостатков, и я очень сомневаюсь, что там в реале взять однуху с ремонтом за сотку. За ним не слежу, но если такие объявления и встречаются, то скорее всего это банальные заманухи. Ну или какой то неудачный
вариант на втором этаже. К тому же это BIGor завёл разговор о минимум сотке за квартиру, я же пытаюсь доказать, что если ты не условный Эйр, то можно найти варианты и существенно дешевле.
п.с. ПОХ не люблю, но и отвращения к нему не испытываю.
Если речь о лб, то сразу всплывает ривьера риверсайд и солнечная ривьера. Мне севен не нравится 17 квартирами на этаже. Из этой же серии галактика на левобережке. Но назвать её одним из лучших язык не поворачивается. Мне вообще в районе Севена и Ривера нравятся жёлтые дома, хорошие метражи, минимум квартир на этаже, наполнение- кирпич. Правда им уже по 10 лет, а все ведутся только на новострой с модными мопами.
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Додано: Суб 21 лис, 2020 10:38
airmax78 написав:
Обратил сегодня внимание в Сильпо на продукцию украинских крафтовых кондитеров. Цены, конечно, заставляют задуматься. Конфетки размером с Киев Вечерний по 1-1.3 доллара за штуку. Бельгийским шоколатье есть к чему стремиться.
Я уже писал, повторюсь еще раз.
Украинские конфеты есть нельзя, понял как приехал в Германию.
Тут совсем другой вкус и стандарты.
В Украине псле канфет неприятное чуство. г***о одним словом
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Додано: Суб 21 лис, 2020 10:41
zРадио написав: airmax78 написав:
Обратил сегодня внимание в Сильпо на продукцию украинских крафтовых кондитеров. Цены, конечно, заставляют задуматься. Конфетки размером с Киев Вечерний по 1-1.3 доллара за штуку. Бельгийским шоколатье есть к чему стремиться.
Ага, смотри. В Брюсселе маленькая коробочка крафтовых конфет на 9 штук - 18-20 евро. А вообще все, что тебе у нас кажется фантастическим по цене при переводе в валюту - верные признаки приближающейся девальвации, поскольку бесконечно долго дисбалансы в экономике существовать не могут, их приходится сбрасывать. Украина, напомню тебе - страна с ВВП на душу 300 долларов в месяц. Чай, не Катар, Норвегия или Швейцария с показателями в 30 раз больше...
Зрадио, я не могу за вашими постами угнаться, можете кратко что происходит в Украинской экономике ? какие-то тревожные звоночки посыпались (дыра с бюджетом, проблемы с МВФ, карантин и т.д.)
Неуверенность наступает
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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