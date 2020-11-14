Додано: Суб 21 лис, 2020 09:48

hume написав: drevlyanin написав:

Ну по перше, хоч це і лівий берег, але комплекс один з найкращих там (мабуть тільки Рівер кращий, з тих що будуються).. Ну по перше, хоч це і лівий берег, але комплекс один з найкращих там (мабуть тільки Рівер кращий, з тих що будуються)..

Что то типа варшавского+, диброва и остальных (я хз можно ли их тоже назвать лучшими?). Територрия запакована по полной по периметру стенами, при этом каждая стена состоит из двух блоков, по10 и 7 квартир. При этом в блоке с 7мью квартирами два лифта. То есть по факту это 17 квартир на этаже, тк секции не отделены друг от друга. Виды там обещали мало кому, тк по плану на сторону днепра дом. Неплохой вид у двух последних домов которые на озеро.



При этом квартет/династия/адамант тоже по 100 куе с ремонтом. В общем пох очень нужно любить душой. Что то типа варшавского+, диброва и остальных (я хз можно ли их тоже назвать лучшими?). Територрия запакована по полной по периметру стенами, при этом каждая стена состоит из двух блоков, по10 и 7 квартир. При этом в блоке с 7мью квартирами два лифта. То есть по факту это 17 квартир на этаже, тк секции не отделены друг от друга. Виды там обещали мало кому, тк по плану на сторону днепра дом. Неплохой вид у двух последних домов которые на озеро.При этом квартет/династия/адамант тоже по 100 куе с ремонтом. В общем пох очень нужно любить душой.

Немного не так. Я ж написал: один из лучших на левом берегу кроме Ривера. Если не согласны, укажите свой вариант на ПОХе или Дарнице. Династия то же, та ещё общага и домов напаковали на пятачке сколько смогли. Адамант к ней впритык. Ну и эти жк далековато от метро, а для многих это критично+само метро Вокзальная гадюшник редкостный. Квартет на голову выше, но то же не без недостатков, и я очень сомневаюсь, что там в реале взять однуху с ремонтом за сотку. За ним не слежу, но если такие объявления и встречаются, то скорее всего это банальные заманухи. Ну или какой то неудачныйвариант на втором этаже. К тому же это BIGor завёл разговор о минимум сотке за квартиру, я же пытаюсь доказать, что если ты не условный Эйр, то можно найти варианты и существенно дешевле.п.с. ПОХ не люблю, но и отвращения к нему не испытываю.