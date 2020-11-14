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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 21 лис, 2020 11:20
Перекупы считают, что кржн идет в противовес общенациональным экономическим тенденциям и сейчас самое время купить квартиру под аренду
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Grand Touring
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Додано: Суб 21 лис, 2020 12:04
Grand Touring написав:
Перекупы считают, что кржн идет в противовес общенациональным экономическим тенденциям и сейчас самое время купить квартиру под аренду
тиха гавань
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flyman
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Додано: Суб 21 лис, 2020 12:16
flyman написав: Grand Touring написав:
Перекупы считают, что кржн идет в противовес общенациональным экономическим тенденциям и сейчас самое время купить квартиру под аренду
тиха гавань
Мені здається що якщо долярчики вже зацікавились арендним бізнесом, то все, приплили.
Скоро все посипеться.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Хомякоид
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Додано: Суб 21 лис, 2020 12:18
Хомякоид написав: flyman написав: Grand Touring написав:
Перекупы считают, что кржн идет в противовес общенациональным экономическим тенденциям и сейчас самое время купить квартиру под аренду
тиха гавань
Мені здається що якщо долярчики вже зацікавились арендним бізнесом, то все, приплили.
Скоро все посипеться.
істіну глаголішь
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flyman
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Додано: Суб 21 лис, 2020 12:25
airmax78 написав:Обратил сегодня внимание в Сильпо на продукцию украинских крафтовых кондитеров. Цены, конечно, заставляют задуматься. Конфетки размером с Киев Вечерний по 1-1.3 доллара за штуку. Бельгийским шоколатье есть к чему стремиться.
Это на самом деле недорого за крафт, не сравнивайте с массовым производством. И, кстати, они того стоят
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Faceless
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Додано: Суб 21 лис, 2020 12:32
flyman написав: Grand Touring написав:
Перекупы считают, что кржн идет в противовес общенациональным экономическим тенденциям и сейчас самое время купить квартиру под аренду
тиха гавань
риелторы солидарны
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Grand Touring
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Додано: Суб 21 лис, 2020 12:43
Хомякоид написав:
Мені здається що якщо долярчики вже зацікавились арендним бізнесом, то все, приплили.
Скоро все посипеться.
Долярчик человек из мелкого бизнеса. Что это значит? Работа, мысли о работе 24/7. Считать копейку умеет. Непрогнозируемые заработки. Платит порой неадекватные налоги и поборы. Часто приходится общаться с неадекватными клиентами.
Кто такой лендлорд? Пассивный постоянный заработок, налоги не платит, выбирает сам себе клиента.
Долярчики просто не могли не обратить внимание.
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