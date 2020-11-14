|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 21 лис, 2020 11:20
Перекупы считают, что кржн идет в противовес общенациональным экономическим тенденциям и сейчас самое время купить квартиру под аренду
-
Grand Touring
-
-
- Повідомлень: 424
- З нами з: 23.03.20
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 167 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 21 лис, 2020 12:04
Grand Touring написав:
Перекупы считают, что кржн идет в противовес общенациональным экономическим тенденциям и сейчас самое время купить квартиру под аренду
тиха гавань
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 22165
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1179 раз.
- Подякували: 1616 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 21 лис, 2020 12:16
flyman написав: Grand Touring написав:
Перекупы считают, что кржн идет в противовес общенациональным экономическим тенденциям и сейчас самое время купить квартиру под аренду
тиха гавань
Мені здається що якщо долярчики вже зацікавились арендним бізнесом, то все, приплили.
Скоро все посипеться.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 997
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 1493 раз.
- Подякували: 163 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 21 лис, 2020 12:18
Хомякоид написав: flyman написав: Grand Touring написав:
Перекупы считают, что кржн идет в противовес общенациональным экономическим тенденциям и сейчас самое время купить квартиру под аренду
тиха гавань
Мені здається що якщо долярчики вже зацікавились арендним бізнесом, то все, приплили.
Скоро все посипеться.
істіну глаголішь
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 22165
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1179 раз.
- Подякували: 1616 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 21 лис, 2020 12:25
airmax78 написав:Обратил сегодня внимание в Сильпо на продукцию украинских крафтовых кондитеров. Цены, конечно, заставляют задуматься. Конфетки размером с Киев Вечерний по 1-1.3 доллара за штуку. Бельгийским шоколатье есть к чему стремиться.
Это на самом деле недорого за крафт, не сравнивайте с массовым производством. И, кстати, они того стоят
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 28120
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1184 раз.
- Подякували: 6756 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Суб 21 лис, 2020 12:32
flyman написав: Grand Touring написав:
Перекупы считают, что кржн идет в противовес общенациональным экономическим тенденциям и сейчас самое время купить квартиру под аренду
тиха гавань
риелторы солидарны
-
Grand Touring
-
-
- Повідомлень: 424
- З нами з: 23.03.20
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 167 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 21 лис, 2020 12:43
Хомякоид написав:
Мені здається що якщо долярчики вже зацікавились арендним бізнесом, то все, приплили.
Скоро все посипеться.
Долярчик человек из мелкого бизнеса. Что это значит? Работа, мысли о работе 24/7. Считать копейку умеет. Непрогнозируемые заработки. Платит порой неадекватные налоги и поборы. Часто приходится общаться с неадекватными клиентами.
Кто такой лендлорд? Пассивный постоянный заработок, налоги не платит, выбирает сам себе клиента.
Долярчики просто не могли не обратить внимание.
-
Grand Touring
-
-
- Повідомлень: 424
- З нами з: 23.03.20
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 167 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 21 лис, 2020 13:12
airmax78 написав:
Для меня это синоним понятия "что-то странное, по дурной цене". Лаконично, в одном слове.
бгг, обожаю вашу категоричность и снобизм) вы себе не изменяете)
крафт - это не только конфеты, пирожные и пиво - это одежда и обувь, сумки и аксессуары, мебель и предметы интерьеры, и многое другое
у меня становится все больше подобных арендаторов и как я вижу дела у них идут очень и очень неплохо, кстати и я сам давно в числе их покупателей и в моем гардеробе уже много их продукции, в частности специализированная спортивная одежда, сшитая по заказу - это бимба, то же касается и мебели и предметов интерьера
так шо зря вы так предубежденно и поверхностно рубите, крафт сейчас - очень актуальная и перспективная тема
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 7920
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 903 раз.
- Подякували: 1372 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 21 лис, 2020 13:21
flyman написав: Хомякоид написав:
Мені здається що якщо долярчики вже зацікавились арендним бізнесом, то все, приплили.
Скоро все посипеться.
істіну глаголішь
Є думки коли саме посипеться? В 2021 році?
-
vovakwasov
-
-
- Повідомлень: 275
- З нами з: 08.09.19
- Подякував: 322 раз.
- Подякували: 65 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 21 лис, 2020 13:42
vovakwasov написав: flyman написав: Хомякоид написав:
Мені здається що якщо долярчики вже зацікавились арендним бізнесом, то все, приплили.
Скоро все посипеться.
істіну глаголішь
Є думки коли саме посипеться? В 2021 році?
та кто ж тут знает, а кто знает не скажет
-
spekulant
-
-
- Повідомлень: 21
- З нами з: 13.10.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman
і 3 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|