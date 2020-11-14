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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5646564756485649>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 212
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
27%
58
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 11:20

Перекупы считают, что кржн идет в противовес общенациональным экономическим тенденциям и сейчас самое время купить квартиру под аренду
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 12:04

  Grand Touring написав:Перекупы считают, что кржн идет в противовес общенациональным экономическим тенденциям и сейчас самое время купить квартиру под аренду

тиха гавань
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 12:16

  flyman написав:
  Grand Touring написав:Перекупы считают, что кржн идет в противовес общенациональным экономическим тенденциям и сейчас самое время купить квартиру под аренду

тиха гавань


Мені здається що якщо долярчики вже зацікавились арендним бізнесом, то все, приплили.
Скоро все посипеться.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 12:18

  Хомякоид написав:
  flyman написав:
  Grand Touring написав:Перекупы считают, что кржн идет в противовес общенациональным экономическим тенденциям и сейчас самое время купить квартиру под аренду

тиха гавань


Мені здається що якщо долярчики вже зацікавились арендним бізнесом, то все, приплили.
Скоро все посипеться.

істіну глаголішь
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 12:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Обратил сегодня внимание в Сильпо на продукцию украинских крафтовых кондитеров. Цены, конечно, заставляют задуматься. Конфетки размером с Киев Вечерний по 1-1.3 доллара за штуку. Бельгийским шоколатье есть к чему стремиться.
Это на самом деле недорого за крафт, не сравнивайте с массовым производством. И, кстати, они того стоят
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 12:32

  flyman написав:
  Grand Touring написав:Перекупы считают, что кржн идет в противовес общенациональным экономическим тенденциям и сейчас самое время купить квартиру под аренду

тиха гавань

риелторы солидарны
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 12:43

  Хомякоид написав: Мені здається що якщо долярчики вже зацікавились арендним бізнесом, то все, приплили.
Скоро все посипеться.


Долярчик человек из мелкого бизнеса. Что это значит? Работа, мысли о работе 24/7. Считать копейку умеет. Непрогнозируемые заработки. Платит порой неадекватные налоги и поборы. Часто приходится общаться с неадекватными клиентами.

Кто такой лендлорд? Пассивный постоянный заработок, налоги не платит, выбирает сам себе клиента.

Долярчики просто не могли не обратить внимание.
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 13:12

  airmax78 написав:Для меня это синоним понятия "что-то странное, по дурной цене". Лаконично, в одном слове.



бгг, обожаю вашу категоричность и снобизм) вы себе не изменяете)
крафт - это не только конфеты, пирожные и пиво - это одежда и обувь, сумки и аксессуары, мебель и предметы интерьеры, и многое другое
у меня становится все больше подобных арендаторов и как я вижу дела у них идут очень и очень неплохо, кстати и я сам давно в числе их покупателей и в моем гардеробе уже много их продукции, в частности специализированная спортивная одежда, сшитая по заказу - это бимба, то же касается и мебели и предметов интерьера
так шо зря вы так предубежденно и поверхностно рубите, крафт сейчас - очень актуальная и перспективная тема
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 13:21

  flyman написав:
  Хомякоид написав:
Мені здається що якщо долярчики вже зацікавились арендним бізнесом, то все, приплили.
Скоро все посипеться.

істіну глаголішь


Є думки коли саме посипеться? В 2021 році?
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 13:42

  vovakwasov написав:
  flyman написав:
  Хомякоид написав:
Мені здається що якщо долярчики вже зацікавились арендним бізнесом, то все, приплили.
Скоро все посипеться.

істіну глаголішь


Є думки коли саме посипеться? В 2021 році?


та кто ж тут знает, а кто знает не скажет
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