Додано: Суб 21 лис, 2020 13:12

airmax78 написав: Для меня это синоним понятия "что-то странное, по дурной цене". Лаконично, в одном слове.





бгг, обожаю вашу категоричность и снобизм) вы себе не изменяете)

крафт - это не только конфеты, пирожные и пиво - это одежда и обувь, сумки и аксессуары, мебель и предметы интерьеры, и многое другое

у меня становится все больше подобных арендаторов и как я вижу дела у них идут очень и очень неплохо, кстати и я сам давно в числе их покупателей и в моем гардеробе уже много их продукции, в частности специализированная спортивная одежда, сшитая по заказу - это бимба, то же касается и мебели и предметов интерьера

