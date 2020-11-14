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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5646564756485649

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 212
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
27%
58
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 13:51

  Grand Touring написав:
  Хомякоид написав: Мені здається що якщо долярчики вже зацікавились арендним бізнесом, то все, приплили.
Скоро все посипеться.


Долярчик человек из мелкого бизнеса. Что это значит? Работа, мысли о работе 24/7. Считать копейку умеет. Непрогнозируемые заработки. Платит порой неадекватные налоги и поборы. Часто приходится общаться с неадекватными клиентами.

Кто такой лендлорд? Пассивный постоянный заработок, налоги не платит, выбирает сам себе клиента.

Долярчики просто не могли не обратить внимание.


Долярчики просто народ из нижних сегментов.
То есть должны быть люди из самого низа которые это снимают.
В случае кризиса самый низ первый теряет работу, и длярчики стаються с бетонометрами котрые тянут только комуналь.
Пример нерухоме лайно в селах и районых центрах.
Никому не нужно даже за комуналь. В лучшем случаем стоит в надежде на покупателя.
В худшем уже забили досками окна.

В какой-то Нигерии где 8-10 детей на семью данный вид имеет право на жизнь.
В Украине которая теряет за 20 лет 25% процентов населения думаю это будет фиаско.
Востаннє редагувалось Хомякоид в Суб 21 лис, 2020 13:56, всього редагувалось 1 раз.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 13:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Старт разгребли.
https://youtu.be/Ir0V7b8UerQ
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 13:59

  Grand Touring написав:
  Хомякоид написав: Мені здається що якщо долярчики вже зацікавились арендним бізнесом, то все, приплили.
Скоро все посипеться.


Долярчик человек из мелкого бизнеса. Что это значит? Работа, мысли о работе 24/7. Считать копейку умеет. Непрогнозируемые заработки. Платит порой неадекватные налоги и поборы. Часто приходится общаться с неадекватными клиентами.

Кто такой лендлорд? Пассивный постоянный заработок, налоги не платит, выбирает сам себе клиента.

Долярчики просто не могли не обратить внимание.

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Кожен раб - мріє стати паном! © :mrgreen:
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ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 14:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  spekulant написав:та кто ж тут знает, а кто знает не скажет

Дуже не впаде(хіба що в іпенястих іпенях), а от в нормальній локації - ціни будуть триматись, або ще й рости!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 14:09

  Долярчик написав:
  spekulant написав:та кто ж тут знает, а кто знает не скажет

Дуже не впаде(хіба що в іпенястих іпенях), а от в нормальній локації - ціни будуть триматись, або ще й рости!

в Львові це в районі оперного - локація,
а решта, те як ти назвав - іпеністі іпені, на які в тебе вистачить з іпотекою
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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  #<1 ... 5646564756485649
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