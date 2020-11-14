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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5647564856495650>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 212
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
27%
58
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 13:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Старт разгребли.
https://youtu.be/Ir0V7b8UerQ
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 13:59

  Grand Touring написав:
  Хомякоид написав: Мені здається що якщо долярчики вже зацікавились арендним бізнесом, то все, приплили.
Скоро все посипеться.


Долярчик человек из мелкого бизнеса. Что это значит? Работа, мысли о работе 24/7. Считать копейку умеет. Непрогнозируемые заработки. Платит порой неадекватные налоги и поборы. Часто приходится общаться с неадекватными клиентами.

Кто такой лендлорд? Пассивный постоянный заработок, налоги не платит, выбирает сам себе клиента.

Долярчики просто не могли не обратить внимание.

+1
Краще і не скажеш!

Кожен раб - мріє стати паном! © :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 14:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  spekulant написав:та кто ж тут знает, а кто знает не скажет

Дуже не впаде(хіба що в іпенястих іпенях), а от в нормальній локації - ціни будуть триматись, або ще й рости!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 14:09

  Долярчик написав:
  spekulant написав:та кто ж тут знает, а кто знает не скажет

Дуже не впаде(хіба що в іпенястих іпенях), а от в нормальній локації - ціни будуть триматись, або ще й рости!

в Львові це в районі оперного - локація,
а решта, те як ти назвав - іпеністі іпені, на які в тебе вистачить з іпотекою
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 14:23

  remark написав:Старт разгребли.
https://youtu.be/Ir0V7b8UerQ

Район хоть и клоака сейчас (тот же стадион Старт котрый последний раз ремонтировался после ІІ Мировой войны, окружности метро и базара, убитый трамвай 60-х годов и разрушающийся кинотеатр К.Русь построенный в начале 80-х) - но если это все отремонтируют - будет очень классное место.
Востаннє редагувалось BIGor в Суб 21 лис, 2020 14:23, всього редагувалось 1 раз.
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1
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 14:23

  Grand Touring написав:
  Хомякоид написав: Мені здається що якщо долярчики вже зацікавились арендним бізнесом, то все, приплили.
Скоро все посипеться.


Долярчик человек из мелкого бизнеса. Что это значит? Работа, мысли о работе 24/7. Считать копейку умеет. Непрогнозируемые заработки. Платит порой неадекватные налоги и поборы. Часто приходится общаться с неадекватными клиентами.

Кто такой лендлорд? Пассивный постоянный заработок, налоги не платит, выбирает сам себе клиента.

Долярчики просто не могли не обратить внимание.

У всех лендлородов есть одна общая черта. Умение экономить. Что Доллярчик, что Флай. Про себя тоже могу сказать, что по сравнению со своими товарищами/коллегами/конкурентами с аналогичным уровнем доходов, у меня достаточно скромный уровень жизни.
Таким образом лендлорд, как мы видим на примере Флая и Доллярчика, это не столько уровень доходов, сколько состояние души. Может психологические проблемы, вызванные жизнью в 90-ые, когда у человека нет опыта стабильности и уверенности в завтрашнем дне, поэтому нужно хомячить на старость или на черный день.
Vlad442
 
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  remark написав:Старт разгребли.
https://youtu.be/Ir0V7b8UerQ


я уже писал ранее. А как застройщик, может обанкротится?
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 14:42

  Vlad442 написав:
  Grand Touring написав:
  Хомякоид написав: Мені здається що якщо долярчики вже зацікавились арендним бізнесом, то все, приплили.
Скоро все посипеться.


Долярчик человек из мелкого бизнеса. Что это значит? Работа, мысли о работе 24/7. Считать копейку умеет. Непрогнозируемые заработки. Платит порой неадекватные налоги и поборы. Часто приходится общаться с неадекватными клиентами.

Кто такой лендлорд? Пассивный постоянный заработок, налоги не платит, выбирает сам себе клиента.

Долярчики просто не могли не обратить внимание.

У всех лендлородов есть одна общая черта. Умение экономить. Что Доллярчик, что Флай. Про себя тоже могу сказать, что по сравнению со своими товарищами/коллегами/конкурентами с аналогичным уровнем доходов, у меня достаточно скромный уровень жизни.
Таким образом лендлорд, как мы видим на примере Флая и Доллярчика, это не столько уровень доходов, сколько состояние души. Может психологические проблемы, вызванные жизнью в 90-ые, когда у человека нет опыта стабильности и уверенности в завтрашнем дне, поэтому нужно хомячить на старость или на черный день.


При этом золотым стандартом достижения финансовой стабильности и уверенности всегда была, есть и будет диверсификация! Разные районы и сегменты одного города - это не она. Возьмите на заметку совет расширяться по географии. Уверяю вас - в будущем не пожалеете, даже если риски "стартовой" географии не реализуются
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 14:47

  Долярчик написав:
  spekulant написав:та кто ж тут знает, а кто знает не скажет

Дуже не впаде(хіба що в іпенястих іпенях), а от в нормальній локації - ціни будуть триматись, або ще й рости!

в Львові це в районі оперного - локація,
а решта, те як ти назвав - іпеністі іпені, на які в тебе вистачить з іпотекою[/quote]
Особливо коли Андрійко відкриває свою ригаловку під назвою ,,Різдв'яний ярмарок"і там починають вибухати газові балони;)
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 14:48

  Vlad442 написав:
  Grand Touring написав:
  Хомякоид написав: Мені здається що якщо долярчики вже зацікавились арендним бізнесом, то все, приплили.
Скоро все посипеться.


Долярчик человек из мелкого бизнеса. Что это значит? Работа, мысли о работе 24/7. Считать копейку умеет. Непрогнозируемые заработки. Платит порой неадекватные налоги и поборы. Часто приходится общаться с неадекватными клиентами.

Кто такой лендлорд? Пассивный постоянный заработок, налоги не платит, выбирает сам себе клиента.

Долярчики просто не могли не обратить внимание.

У всех лендлородов есть одна общая черта. Умение экономить. Что Доллярчик, что Флай. Про себя тоже могу сказать, что по сравнению со своими товарищами/коллегами/конкурентами с аналогичным уровнем доходов, у меня достаточно скромный уровень жизни.
Таким образом лендлорд, как мы видим на примере Флая и Доллярчика, это не столько уровень доходов, сколько состояние души. Может психологические проблемы, вызванные жизнью в 90-ые, когда у человека нет опыта стабильности и уверенности в завтрашнем дне, поэтому нужно хомячить на старость или на черный день.

це називається "хазяйновитий"
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flyman
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