Додано: Суб 21 лис, 2020 14:23

Grand Touring написав: Хомякоид написав: Мені здається що якщо долярчики вже зацікавились арендним бізнесом, то все, приплили.

Скоро все посипеться. Мені здається що якщо долярчики вже зацікавились арендним бізнесом, то все, приплили.Скоро все посипеться.



Долярчик человек из мелкого бизнеса. Что это значит? Работа, мысли о работе 24/7. Считать копейку умеет. Непрогнозируемые заработки. Платит порой неадекватные налоги и поборы. Часто приходится общаться с неадекватными клиентами.



Кто такой лендлорд? Пассивный постоянный заработок, налоги не платит, выбирает сам себе клиента.



Долярчики просто не могли не обратить внимание. Долярчик человек из мелкого бизнеса. Что это значит? Работа, мысли о работе 24/7. Считать копейку умеет. Непрогнозируемые заработки. Платит порой неадекватные налоги и поборы. Часто приходится общаться с неадекватными клиентами.Кто такой лендлорд? Пассивный постоянный заработок, налоги не платит, выбирает сам себе клиента.Долярчики просто не могли не обратить внимание.

У всех лендлородов есть одна общая черта. Умение экономить. Что Доллярчик, что Флай. Про себя тоже могу сказать, что по сравнению со своими товарищами/коллегами/конкурентами с аналогичным уровнем доходов, у меня достаточно скромный уровень жизни.Таким образом лендлорд, как мы видим на примере Флая и Доллярчика, это не столько уровень доходов, сколько состояние души. Может психологические проблемы, вызванные жизнью в 90-ые, когда у человека нет опыта стабильности и уверенности в завтрашнем дне, поэтому нужно хомячить на старость или на черный день.