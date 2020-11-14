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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 21 лис, 2020 13:51
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Додано: Суб 21 лис, 2020 13:59
Grand Touring написав:
Долярчик человек из мелкого бизнеса. Что это значит? Работа, мысли о работе 24/7. Считать копейку умеет. Непрогнозируемые заработки. Платит порой неадекватные налоги и поборы. Часто приходится общаться с неадекватными клиентами.
Хомякоид написав:
Мені здається що якщо долярчики вже зацікавились арендним бізнесом, то все, приплили.
Скоро все посипеться.
Кто такой лендлорд? Пассивный постоянный заработок, налоги не платит, выбирает сам себе клиента.
Долярчики просто не могли не обратить внимание.
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Краще і не скажеш!
Кожен раб - мріє стати паном! ©
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: Суб 21 лис, 2020 14:09
Долярчик написав: spekulant написав:
та кто ж тут знает, а кто знает не скажет
Дуже не впаде(хіба що в іпенястих іпенях), а от в нормальній локації - ціни будуть триматись, або ще й рости!
в Львові це в районі оперного - локація,
а решта, те як ти назвав - іпеністі іпені, на які в тебе вистачить з іпотекою
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Додано: Суб 21 лис, 2020 14:23
Район хоть и клоака сейчас (тот же стадион Старт котрый последний раз ремонтировался после ІІ Мировой войны, окружности метро и базара, убитый трамвай 60-х годов и разрушающийся кинотеатр К.Русь построенный в начале 80-х) - но если
это все отремонтируют - будет очень классное место.
Востаннє редагувалось BIGor
в Суб 21 лис, 2020 14:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 21 лис, 2020 14:23
Grand Touring написав: Хомякоид написав:
Мені здається що якщо долярчики вже зацікавились арендним бізнесом, то все, приплили.
Скоро все посипеться.
Долярчик человек из мелкого бизнеса. Что это значит? Работа, мысли о работе 24/7. Считать копейку умеет. Непрогнозируемые заработки. Платит порой неадекватные налоги и поборы. Часто приходится общаться с неадекватными клиентами.
Кто такой лендлорд? Пассивный постоянный заработок, налоги не платит, выбирает сам себе клиента.
Долярчики просто не могли не обратить внимание.
У всех лендлородов есть одна общая черта. Умение экономить. Что Доллярчик, что Флай. Про себя тоже могу сказать, что по сравнению со своими товарищами/коллегами/конкурентами с аналогичным уровнем доходов, у меня достаточно скромный уровень жизни.
Таким образом лендлорд, как мы видим на примере Флая и Доллярчика, это не столько уровень доходов, сколько состояние души. Может психологические проблемы, вызванные жизнью в 90-ые, когда у человека нет опыта стабильности и уверенности в завтрашнем дне, поэтому нужно хомячить на старость или на черный день.
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Vlad442
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Додано: Суб 21 лис, 2020 14:39
я уже писал ранее. А как застройщик, может обанкротится?
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html
Хозяин системы.
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Додано: Суб 21 лис, 2020 14:42
Vlad442 написав: Grand Touring написав: Хомякоид написав:
Мені здається що якщо долярчики вже зацікавились арендним бізнесом, то все, приплили.
Скоро все посипеться.
Долярчик человек из мелкого бизнеса. Что это значит? Работа, мысли о работе 24/7. Считать копейку умеет. Непрогнозируемые заработки. Платит порой неадекватные налоги и поборы. Часто приходится общаться с неадекватными клиентами.
Кто такой лендлорд? Пассивный постоянный заработок, налоги не платит, выбирает сам себе клиента.
Долярчики просто не могли не обратить внимание.
У всех лендлородов есть одна общая черта. Умение экономить. Что Доллярчик, что Флай. Про себя тоже могу сказать, что по сравнению со своими товарищами/коллегами/конкурентами с аналогичным уровнем доходов, у меня достаточно скромный уровень жизни.
Таким образом лендлорд, как мы видим на примере Флая и Доллярчика, это не столько уровень доходов, сколько состояние души. Может психологические проблемы, вызванные жизнью в 90-ые, когда у человека нет опыта стабильности и уверенности в завтрашнем дне, поэтому нужно хомячить на старость или на черный день.
При этом золотым стандартом достижения финансовой стабильности и уверенности всегда была, есть и будет диверсификация! Разные районы и сегменты одного города - это не она. Возьмите на заметку совет расширяться по географии. Уверяю вас - в будущем не пожалеете, даже если риски "стартовой" географии не реализуются
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Додано: Суб 21 лис, 2020 14:47
Долярчик написав: spekulant написав:
та кто ж тут знает, а кто знает не скажет
Дуже не впаде(хіба що в іпенястих іпенях), а от в нормальній локації - ціни будуть триматись, або ще й рости!
в Львові це в районі оперного - локація,
а решта, те як ти назвав - іпеністі іпені, на які в тебе вистачить з іпотекою[/quote]
Особливо коли Андрійко відкриває свою ригаловку під назвою ,,Різдв'яний ярмарок"і там починають вибухати газові балони;)
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Додано: Суб 21 лис, 2020 14:48
Vlad442 написав: Grand Touring написав: Хомякоид написав:
Мені здається що якщо долярчики вже зацікавились арендним бізнесом, то все, приплили.
Скоро все посипеться.
Долярчик человек из мелкого бизнеса. Что это значит? Работа, мысли о работе 24/7. Считать копейку умеет. Непрогнозируемые заработки. Платит порой неадекватные налоги и поборы. Часто приходится общаться с неадекватными клиентами.
Кто такой лендлорд? Пассивный постоянный заработок, налоги не платит, выбирает сам себе клиента.
Долярчики просто не могли не обратить внимание.
У всех лендлородов есть одна общая черта. Умение экономить. Что Доллярчик, что Флай. Про себя тоже могу сказать, что по сравнению со своими товарищами/коллегами/конкурентами с аналогичным уровнем доходов, у меня достаточно скромный уровень жизни.
Таким образом лендлорд, как мы видим на примере Флая и Доллярчика, это не столько уровень доходов, сколько состояние души. Может психологические проблемы, вызванные жизнью в 90-ые, когда у человека нет опыта стабильности и уверенности в завтрашнем дне, поэтому нужно хомячить на старость или на черный день.
це називається "хазяйновитий"
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