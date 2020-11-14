Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:Подивився на ОЛХ -дійсно - нижня межа 1к без ремонту в цьому комплексі - десь 55 куе. (хоча скоріше всього це майнові права на студії) Ну плюс 30 куе ремонт - виходить доволі дешево - але ж це лівий берег .
Ну по перше, хоч це і лівий берег, але комплекс один з найкращих там (мабуть тільки Рівер кращий, з тих що будуються). Поряд метро, непогані види з вікон, "пахощі" практично не долітають. По друге, так майнові права, та будинки вже або готові або майже готові. По третє, робити в комфорті ремонт за 30 кує на неповних 40 метрах це до Єйра. Я б помістився у 20-23 якщо для себе. Під сдачу або на продаж ще менше. Ну і на останок, ціни вказані на ОЛХ і реальні ціни продажу це дві великі різниці, причому може бути вектор в обидва боки! п.с. Щось сьогодні цілий день не відкриваеться ОЛХ в мене, тому не можу подивитися ваш варіант.
Только что специально набрал коллегу, который там ищет - однушки с ремонтом в Севене - 75к за 38 м2, 85к за 43 м2. 103к - это глупость, потому что Ривер начинается от 110к за 50 м2
zРадио написав:При этом золотым стандартом достижения финансовой стабильности и уверенности всегда была, есть и будет диверсификация! Разные районы и сегменты одного города - это не она. Возьмите на заметку совет расширяться по географии. Уверяю вас - в будущем не пожалеете, даже если риски "стартовой" географии не реализуются
сколько и чего ты сдаешь, чтобы с таким апломбом ляпать тут языком и давать советы, о которых тебя никто не просит?) ты хоть понимаешь каким идиотом ты выглядишь в глазах профессионалов, когда несешь свою постоянную чушь?) у тебя какие то проблемы с недержанием? хочешь в каждой дыре быть затычкой и выглядеть экспертом?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
zРадио написав:При этом золотым стандартом достижения финансовой стабильности и уверенности всегда была, есть и будет диверсификация! Разные районы и сегменты одного города - это не она. Возьмите на заметку совет расширяться по географии. Уверяю вас - в будущем не пожалеете, даже если риски "стартовой" географии не реализуются
сколько и чего ты сдаешь, чтобы с таким апломбом ляпать тут языком и давать советы, о которых тебя никто не просит?) ты хоть понимаешь каким идиотом ты выглядишь в глазах профессионалов, когда несешь свою постоянную чушь?) у тебя какие то проблемы с недержанием? хочешь в каждой дыре быть затычкой и выглядеть экспертом?
я читаю ветку, тут никто не пишет кейсы, кроме, ув. Прохожего
какие Ваши кейсы? сколько вы заработали? по чем сдаете? можно кейс? или все буду молчать как мышки?
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа. http://bratsk.org/news/show/22906.html Хозяин системы.
zРадио написав:При этом золотым стандартом достижения финансовой стабильности и уверенности всегда была, есть и будет диверсификация! Разные районы и сегменты одного города - это не она. Возьмите на заметку совет расширяться по географии. Уверяю вас - в будущем не пожалеете, даже если риски "стартовой" географии не реализуются
После событий 14-ого я расширился по географии. Если вы имеете в виду другие страны, то это слишком сложно технически. Для резидентов там другие налоги. Знаю одного человека из Харькова, который сдает трешку в центре Белгорода в несколько раз дешевле рыночной цены, при этом арендаторы должны более чем за полгода. Плачутся что денег нет, вы же понимаете...
airmax78 написав:Обратил сегодня внимание в Сильпо на продукцию украинских крафтовых кондитеров. Цены, конечно, заставляют задуматься. Конфетки размером с Киев Вечерний по 1-1.3 доллара за штуку. Бельгийским шоколатье есть к чему стремиться.
Я уже писал, повторюсь еще раз. Украинские конфеты есть нельзя, понял как приехал в Германию. Тут совсем другой вкус и стандарты. В Украине псле канфет неприятное чуство. г***о одним словом
И почем в Дойчланде конфеты на манер Вечернего Киева, с начинкой вкусной и с орехом не арахисом, неужели дешевле 5ти евро за кило, как у нас?