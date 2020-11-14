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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5647564856495650

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 212
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
27%
58
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 14:49

  drevlyanin написав:
  BIGor написав:Подивився на ОЛХ -дійсно - нижня межа 1к без ремонту в цьому комплексі - десь 55 куе. (хоча скоріше всього це майнові права на студії) Ну плюс 30 куе ремонт - виходить доволі дешево - але ж це лівий берег :( .

А ось однушка з ремонтом https://www.olx.ua/obyavlenie/1-komn-kv ... JHRh5.html
103 000 $ Як я і писав - середня ціна на більш-менш 1к.
Коротше кажучи, ваш друг продешевив. Але то така ситуація - може треба було швидкі гроші, всяке буває. Тому і такий дисконт.


Ну по перше, хоч це і лівий берег, але комплекс один з найкращих там (мабуть тільки Рівер кращий, з тих що будуються). Поряд метро, непогані види з вікон, "пахощі" практично не долітають.
По друге, так майнові права, та будинки вже або готові або майже готові.
По третє, робити в комфорті ремонт за 30 кує на неповних 40 метрах це до Єйра. Я б помістився у 20-23 якщо для себе. Під сдачу або на продаж ще менше.
Ну і на останок, ціни вказані на ОЛХ і реальні ціни продажу це дві великі різниці, причому може бути вектор в обидва боки!
п.с. Щось сьогодні цілий день не відкриваеться ОЛХ в мене, тому не можу подивитися ваш варіант.


Только что специально набрал коллегу, который там ищет - однушки с ремонтом в Севене - 75к за 38 м2, 85к за 43 м2. 103к - это глупость, потому что Ривер начинается от 110к за 50 м2
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 15:07

  zРадио написав:При этом золотым стандартом достижения финансовой стабильности и уверенности всегда была, есть и будет диверсификация! Разные районы и сегменты одного города - это не она. Возьмите на заметку совет расширяться по географии. Уверяю вас - в будущем не пожалеете, даже если риски "стартовой" географии не реализуются


сколько и чего ты сдаешь, чтобы с таким апломбом ляпать тут языком и давать советы, о которых тебя никто не просит?)
ты хоть понимаешь каким идиотом ты выглядишь в глазах профессионалов, когда несешь свою постоянную чушь?)
у тебя какие то проблемы с недержанием? хочешь в каждой дыре быть затычкой и выглядеть экспертом?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 15:35

  kingkongovets написав:
  zРадио написав:При этом золотым стандартом достижения финансовой стабильности и уверенности всегда была, есть и будет диверсификация! Разные районы и сегменты одного города - это не она. Возьмите на заметку совет расширяться по географии. Уверяю вас - в будущем не пожалеете, даже если риски "стартовой" географии не реализуются


сколько и чего ты сдаешь, чтобы с таким апломбом ляпать тут языком и давать советы, о которых тебя никто не просит?)
ты хоть понимаешь каким идиотом ты выглядишь в глазах профессионалов, когда несешь свою постоянную чушь?)
у тебя какие то проблемы с недержанием? хочешь в каждой дыре быть затычкой и выглядеть экспертом?


я читаю ветку, тут никто не пишет кейсы, кроме, ув. Прохожего

какие Ваши кейсы? сколько вы заработали? по чем сдаете? можно кейс? или все буду молчать как мышки?
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 15:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:При этом золотым стандартом достижения финансовой стабильности и уверенности всегда была, есть и будет диверсификация! Разные районы и сегменты одного города - это не она. Возьмите на заметку совет расширяться по географии. Уверяю вас - в будущем не пожалеете, даже если риски "стартовой" географии не реализуются

После событий 14-ого я расширился по географии.
Если вы имеете в виду другие страны, то это слишком сложно технически. Для резидентов там другие налоги. Знаю одного человека из Харькова, который сдает трешку в центре Белгорода в несколько раз дешевле рыночной цены, при этом арендаторы должны более чем за полгода. Плачутся что денег нет, вы же понимаете...
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 15:42

  Хомякоид написав:
  airmax78 написав:Обратил сегодня внимание в Сильпо на продукцию украинских крафтовых кондитеров. Цены, конечно, заставляют задуматься. Конфетки размером с Киев Вечерний по 1-1.3 доллара за штуку. Бельгийским шоколатье есть к чему стремиться.


Я уже писал, повторюсь еще раз.
Украинские конфеты есть нельзя, понял как приехал в Германию.
Тут совсем другой вкус и стандарты.
В Украине псле канфет неприятное чуство. г***о одним словом :shock:

И почем в Дойчланде конфеты на манер Вечернего Киева, с начинкой вкусной и с орехом не арахисом, неужели дешевле 5ти евро за кило, как у нас?
барабашов
 
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