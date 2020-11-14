Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:Подивився на ОЛХ -дійсно - нижня межа 1к без ремонту в цьому комплексі - десь 55 куе. (хоча скоріше всього це майнові права на студії) Ну плюс 30 куе ремонт - виходить доволі дешево - але ж це лівий берег .
Ну по перше, хоч це і лівий берег, але комплекс один з найкращих там (мабуть тільки Рівер кращий, з тих що будуються). Поряд метро, непогані види з вікон, "пахощі" практично не долітають. По друге, так майнові права, та будинки вже або готові або майже готові. По третє, робити в комфорті ремонт за 30 кує на неповних 40 метрах це до Єйра. Я б помістився у 20-23 якщо для себе. Під сдачу або на продаж ще менше. Ну і на останок, ціни вказані на ОЛХ і реальні ціни продажу це дві великі різниці, причому може бути вектор в обидва боки! п.с. Щось сьогодні цілий день не відкриваеться ОЛХ в мене, тому не можу подивитися ваш варіант.
Только что специально набрал коллегу, который там ищет - однушки с ремонтом в Севене - 75к за 38 м2, 85к за 43 м2. 103к - это глупость, потому что Ривер начинается от 110к за 50 м2
zРадио написав:При этом золотым стандартом достижения финансовой стабильности и уверенности всегда была, есть и будет диверсификация! Разные районы и сегменты одного города - это не она. Возьмите на заметку совет расширяться по географии. Уверяю вас - в будущем не пожалеете, даже если риски "стартовой" географии не реализуются
сколько и чего ты сдаешь, чтобы с таким апломбом ляпать тут языком и давать советы, о которых тебя никто не просит?) ты хоть понимаешь каким идиотом ты выглядишь в глазах профессионалов, когда несешь свою постоянную чушь?) у тебя какие то проблемы с недержанием? хочешь в каждой дыре быть затычкой и выглядеть экспертом?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
zРадио написав:При этом золотым стандартом достижения финансовой стабильности и уверенности всегда была, есть и будет диверсификация! Разные районы и сегменты одного города - это не она. Возьмите на заметку совет расширяться по географии. Уверяю вас - в будущем не пожалеете, даже если риски "стартовой" географии не реализуются
сколько и чего ты сдаешь, чтобы с таким апломбом ляпать тут языком и давать советы, о которых тебя никто не просит?) ты хоть понимаешь каким идиотом ты выглядишь в глазах профессионалов, когда несешь свою постоянную чушь?) у тебя какие то проблемы с недержанием? хочешь в каждой дыре быть затычкой и выглядеть экспертом?
я читаю ветку, тут никто не пишет кейсы, кроме, ув. Прохожего
какие Ваши кейсы? сколько вы заработали? по чем сдаете? можно кейс? или все буду молчать как мышки?
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа. http://bratsk.org/news/show/22906.html Хозяин системы.
zРадио написав:При этом золотым стандартом достижения финансовой стабильности и уверенности всегда была, есть и будет диверсификация! Разные районы и сегменты одного города - это не она. Возьмите на заметку совет расширяться по географии. Уверяю вас - в будущем не пожалеете, даже если риски "стартовой" географии не реализуются
После событий 14-ого я расширился по географии. Если вы имеете в виду другие страны, то это слишком сложно технически. Для резидентов там другие налоги. Знаю одного человека из Харькова, который сдает трешку в центре Белгорода в несколько раз дешевле рыночной цены, при этом арендаторы должны более чем за полгода. Плачутся что денег нет, вы же понимаете...
airmax78 написав:Обратил сегодня внимание в Сильпо на продукцию украинских крафтовых кондитеров. Цены, конечно, заставляют задуматься. Конфетки размером с Киев Вечерний по 1-1.3 доллара за штуку. Бельгийским шоколатье есть к чему стремиться.
Я уже писал, повторюсь еще раз. Украинские конфеты есть нельзя, понял как приехал в Германию. Тут совсем другой вкус и стандарты. В Украине псле канфет неприятное чуство. г***о одним словом
И почем в Дойчланде конфеты на манер Вечернего Киева, с начинкой вкусной и с орехом не арахисом, неужели дешевле 5ти евро за кило, как у нас?
Vlad442 написав:После событий 14-ого я расширился по географии
И правильно. Но, вероятно, недостаточно
Vlad442 написав:Если вы имеете в виду другие страны, то это слишком сложно технически. Для резидентов там другие налоги. Знаю одного человека из Харькова, который сдает трешку в центре Белгорода в несколько раз дешевле рыночной цены, при этом арендаторы должны более чем за полгода. Плачутся что денег нет, вы же понимаете...
А я знаю человека, сдающего в Аликанте 4 апартамента (помимо 2-х квартир в Киеве), и зарабатывающего там в среднем 5% на аренде и еще 7% - на переоценке стоимости своих прелестей. Как видите, примеры бывают разные, и, как везде, это зависит от качества приложенных умственных усилий.
PS: Конг, идиотом здесь выглядишь ты, надувая щеки "профессионализма", который легко может оказаться притчей во языцех
Хомякоид написав: Зрадио, я не могу за вашими постами угнаться, можете кратко что происходит в Украинской экономике ? какие-то тревожные звоночки посыпались (дыра с бюджетом, проблемы с МВФ, карантин и т.д.) Неуверенность наступает
Если кратко, то идет реализация "W" сценария - и в мире, и у нас. Причины - повторные локдауны и уменьшение объема стимулирующих мер центральных банков / правительств. Вторая волна будет менее разрушительной сама по себе, но в силу исчерпания резервов - государственных, корпоративных, частных - среднесрочные последствия будут тяжелее
airmax78 написав:Обратил сегодня внимание в Сильпо на продукцию украинских крафтовых кондитеров. Цены, конечно, заставляют задуматься. Конфетки размером с Киев Вечерний по 1-1.3 доллара за штуку. Бельгийским шоколатье есть к чему стремиться.
Я уже писал, повторюсь еще раз. Украинские конфеты есть нельзя, понял как приехал в Германию. Тут совсем другой вкус и стандарты. В Украине псле канфет неприятное чуство. г***о одним словом
И почем в Дойчланде конфеты на манер Вечернего Киева, с начинкой вкусной и с орехом не арахисом, неужели дешевле 5ти евро за кило, как у нас?
Можно купить Марс, Сникерс, Твикс, фереро шеколад по скидке около 5 с копейками евро. Практически всегда в каком-то магазине скидки. Качество всегда держиться. Не г***о рошеновское. Вот например Сникерс https://www.lidl.de/de/snickers/p212012
Востаннє редагувалось Хомякоид в Суб 21 лис, 2020 16:25, всього редагувалось 1 раз.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
zРадио написав:Как видите, примеры бывают разные, и, как везде, это зависит от качества приложенных умственных усилий.
Жизнь показывает, что те, кто считает себя самым умным инвестором, со временем влетают, а простые доллярчики (вижу цель не вижу препятствий) в долгосроке инвестируют более прибыльно. Читал исследование, что инвесторы в стиле Баффета, которые взяли перспективные компании и их держали, заработали больше, чем те, кто прыгал и пытался спекулировать. По поводу удаленной аренды - это не сложно, но и не так просто, как в своем городе. Особенно, когда ты можешь за 5+1 часов доехать на экспрессе плюс такси, или за 7 часов на машине, где ты знаешь все тонкости и подводные камни. Другая страна это на порядок сложней и менее выгодно.
zРадио написав:А я знаю человека, сдающего в Аликанте 4 апартамента (помимо 2-х квартир в Киеве), и зарабатывающего там в среднем 5% на аренде и еще 7% - на переоценке стоимости своих прелестей.
По сравнению с Украиной это ни о чем. Если брать интервал последние 5 лет.