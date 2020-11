Додано: Суб 21 лис, 2020 17:15

zРадио написав: С точки зрения грамотного портфтеля, идея купить 6-ю квартиру в Киеве при наличии уже 5-и - одинаково провальна и по сравнению с идеей купить 1-ю квартиру в Анталии, и по сравнению с идеей купить 1-ю квартиру в Аликанте С точки зрения грамотного портфтеля, идея купить 6-ю квартиру в Киеве при наличии уже 5-и - одинаково провальна и по сравнению с идеей купить 1-ю квартиру в Анталии, и по сравнению с идеей купить 1-ю квартиру в Аликанте



знаешь почему ты так смешон и все твои высеры по поводу недвиги - бред сивой кобылы?

потому что ты абсолютно оторванный от реалий этого рынка теоретик, ты в нем полный и безусловный ноль, но при этом пытаешься надувать щеки, привычно рассуждая о них с точки зрения портфельного инвестора и не понимая, что это вовсе не пассивный доход, а бизнес, требующий знаний и опыта, причем достаточно немалых

все разговоры об окнах возможностей, пиках и дне конечно имеют рациональное зерно, но главное в этом бизнесе не это, а четкое понимание ЧТО именно и ГДЕ покупать, а самое главное - КАК, ЗА СКОЛЬКО и КОМУ это будешь сдавать

и тут главное не минимальная стоимость при покупке, или котировка цены актива на моменте, а возможность получения максимальной прибыли В ДОЛГОСРОКЕ

например ни один мой объект не дает менее 10% чистыми (после налогов и с учетом простоев) даже в самые неудачные годы

а вообще прилично выше

а ты тут ссышь в уши про 5-7 процентов в аликанте бгг

тут недавно один случайно забредший графоман с валютной ветки, сдающий спадщину на кпи сказал, шо мол коммерция показывает гораздо большую рентабельность, но ее невозможно купить - и с его точки зрения это действительно правда

потому что для того чтобы купить что то годное из коммерции, тем более в центре, нужно немного больше, чем вееры графиков или поездки по оп

в оп тебе могут предложить например коммерцию в вайт лайнз по 3500$ - стоит ее брать, эксперт? кому и за сколько ты ее сдашь? нука расскажи

а для того чтобы получать нормальные предложения нужно поддерживать контакты с риэлторами, быть знакомым с застройщиками и их субподрядчиками, да просто общаться в кругу, представители которого могут позвонить со сладким предложением ночью, но деньги нужны уже завтра в обед

