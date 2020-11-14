RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5648564956505651

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 212
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
27%
58
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 16:28

  zРадио написав:
  Хомякоид написав: Не г***о рошеновское.


Может это вкусовщика? Рошен, ИМХО - как раз неплох по качеству. Все, что дороже 5 евро за кг, есть можно. А то, что около 10 - средне-европейский хороший уровень.

Остальные промышленные производители - да, оставляют желать лучшего, в т.ч. АВК.

Крафтовые вещи - очень неплохие. Кондитерка Сильпо мне не нравится, а вот ЛМШ, или Вероника, например - прям вкусно и адекватно по ценам


Х.З. Раньше покупал конфеты, все не нравилось.
Может Рошен поменялся в лучшую сторону, не знаю.
Приеду в Украину попробую.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 998
З нами з: 19.09.14
Подякував: 1496 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 16:29

  Vlad442 написав:Жизнь показывает, что те, кто считает себя самым умным инвестором, со временем влетают, а простые доллярчики (вижу цель не вижу препятствий) в долгосроке инвестируют более прибыльно


Пустое художественное выражение, используемое, как правило, в отстутсвие аргументов - чья жизнь показывает, кто собирал все эти жизненные истории воедино, чтобы искать в них закономерности? :lol:

  Vlad442 написав:Читал исследование, что инвесторы в стиле Баффета, которые взяли перспективные компании и их держали, заработали больше, чем те, кто прыгал и пытался спекулировать.


Вы неправильно меня поняли - я не предлагаю вам, долгосрочному (стратегическому из инвестиционной терминологии) лорду, спекулировать квартирами в зависимости от рыночной конъюнктуры. Нет, я говорю о том, что вы могли бы более широко посмотреть на географию следующих своих объектов

  Vlad442 написав:По сравнению с Украиной это ни о чем. Если брать интервал последние 5 лет.


Это Украина ни о чем по сравнению с цифрами из Аликанте. Во-первых, 7% в год в среднем - это рост стоимости вторички, а не финансового дериватива. Во-первых, если вы возьмете не последние, а любые другие 5 лет подряд с 2005-го в Украине, то там прирост стоимости недвижимости вообще будет отрицательным, не говоря уже о какой-либо прибыли. Именно поэтому динамика 2015-2020 гг настораживает тех, кто умеет работать с рисками. А тем, кто не умеет - дает ложные надежды, разгружая на деньги (хотя вы здесь явно лукавите - сами же признали, что сидите на попе ровно и по текущим ценам ничего не покупаете)
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 21 лис, 2020 16:32, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8412
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1549 раз.
Подякували: 3476 раз.
 
Профіль
9
5
3
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 16:31

  Хомякоид написав:
Можно купить Марс, Сникерс, Твикс, фереро шеколад по скидке около 5 с копейками евро.
Практически всегда в каком-то магазине скидки. Качество всегда держиться.
Не г***о рошеновское.
Вот например Сникерс
https://www.lidl.de/de/snickers/p212012

ще давно замітив, що шоколад і кола дешевше в Німеччині, чим в Україні (але це тільки шоколад, дрібні цукерки в Україні більше асортимент, і як на мене, краще смакують, спробуйте знайдіть в ФРН щось подібне на Гусячі Лапки, чи Мішка на Сєвєрє)
раз проїздом в Берліні в супермаркеті взяв вино 0,7л з Македонії за 1євро,

Тобто певні категорії дешевше, але це ще означає, що загалом кондитерка і цукерки там кращі по співвідношенні ціна-якість
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22170
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1179 раз.
Подякували: 1616 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 16:41

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:Жизнь показывает, что те, кто считает себя самым умным инвестором, со временем влетают, а простые доллярчики (вижу цель не вижу препятствий) в долгосроке инвестируют более прибыльно


Пустое художественное выражение, используемое, как правило, в отстутсвие аргументов - чья жизнь показывает, кто собирал все эти жизненные истории воедино, чтобы искать в них закономерности? :lol:

  Vlad442 написав:Читал исследование, что инвесторы в стиле Баффета, которые взяли перспективные компании и их держали, заработали больше, чем те, кто прыгал и пытался спекулировать.


Вы неправильно меня поняли - я не предлагаю вам, долгосрочному (стратегическому из инвестиционной терминологии) лорду, спекулировать квартирами в зависимости от рыночной конъюнктуры. Нет, я говорю о том, что вы могли бы более широко посмотреть на географию следующих своих объектов

  Vlad442 написав:По сравнению с Украиной это ни о чем. Если брать интервал последние 5 лет.


Это Украина ни о чем по сравнению с цифрами из Аликанте. Во-первых, 7% в год в среднем - это рост стоимости вторички, а не финансового дериватива. Во-первых, если вы возьмете не последние, а любые другие 5 лет подряд с 2005-го в Украине, то там прирост стоимости недвижимости вообще будет отрицательным, не говоря уже о какой-либо прибыли. Именно поэтому динамика 2015-2020 гг настораживает тех, кто умеет работать с рисками. А тем, кто не умеет - дает ложные надежды, разгружая на деньги (хотя вы здесь явно лукавите - сами же признали, что сидите на попе ровно и по текущим ценам ничего не покупаете)

тут акурт про Аліканте може розказати іншу історію,
але для чого інвестувати в нерухомість за кордоном, якщо там є ФР.
Це тут Долярчик вивчив мантру: РН івно, але іншого не дано.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22170
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1179 раз.
Подякували: 1616 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 16:47

  flyman написав:тут акурт про Аліканте може розказати іншу історію


Ну... потому что везде нужен грамотный подход, о чем я выше упомянул (не исключаю, что много денег горе-инвесторов было потеряно и на испанском РЖН).

При этом существует и неуправляемая сторона риска. Как говорил Наполеон, география - это судьба, поэтому недвижимость (что очевидно прямо из ее названия) следует диверсифицировать по географии!

С точки зрения грамотного портфтеля, идея купить 6-ю квартиру в Киеве - одинаково провальна и по сравнению с идеей купить 1-ю квартиру в Анталии, и по сравнению с идеей купить 1-ю квартиру в Аликанте
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8412
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1549 раз.
Подякували: 3476 раз.
 
Профіль
9
5
3
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 16:58

  vovakwasov написав:
  flyman написав:
  Хомякоид написав:
Мені здається що якщо долярчики вже зацікавились арендним бізнесом, то все, приплили.
Скоро все посипеться.

істіну глаголішь


Є думки коли саме посипеться? В 2021 році?

так уже, в файне таун в так себе р-не, на однушки по 65-75k, которые сдаются еще очень не скоро скидки к черной пятнице по 5%, надо брать
Востаннє редагувалось spekulant в Суб 21 лис, 2020 17:10, всього редагувалось 1 раз.
spekulant
 
Повідомлень: 22
З нами з: 13.10.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 17:08

  zРадио написав:
  flyman написав:тут акурт про Аліканте може розказати іншу історію


Ну... потому что везде нужен грамотный подход, о чем я выше упомянул (не исключаю, что много денег горе-инвесторов было потеряно и на испанском РЖН).

При этом существует и неуправляемая сторона риска. Как говорил Наполеон, география - это судьба, поэтому недвижимость (что очевидно прямо из ее названия) следует диверсифицировать по географии!

С точки зрения грамотного портфтеля, идея купить 6-ю квартиру в Киеве - одинаково провальна и по сравнению с идеей купить 1-ю квартиру в Анталии, и по сравнению с идеей купить 1-ю квартиру в Аликанте

якщо шоста, то мабуть так, я би брав хіба на % від пасивного доходу
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22170
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1179 раз.
Подякували: 1616 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 17:15

  zРадио написав:С точки зрения грамотного портфтеля, идея купить 6-ю квартиру в Киеве при наличии уже 5-и - одинаково провальна и по сравнению с идеей купить 1-ю квартиру в Анталии, и по сравнению с идеей купить 1-ю квартиру в Аликанте


знаешь почему ты так смешон и все твои высеры по поводу недвиги - бред сивой кобылы?
потому что ты абсолютно оторванный от реалий этого рынка теоретик, ты в нем полный и безусловный ноль, но при этом пытаешься надувать щеки, привычно рассуждая о них с точки зрения портфельного инвестора и не понимая, что это вовсе не пассивный доход, а бизнес, требующий знаний и опыта, причем достаточно немалых
все разговоры об окнах возможностей, пиках и дне конечно имеют рациональное зерно, но главное в этом бизнесе не это, а четкое понимание ЧТО именно и ГДЕ покупать, а самое главное - КАК, ЗА СКОЛЬКО и КОМУ это будешь сдавать
и тут главное не минимальная стоимость при покупке, или котировка цены актива на моменте, а возможность получения максимальной прибыли В ДОЛГОСРОКЕ
например ни один мой объект не дает менее 10% чистыми (после налогов и с учетом простоев) даже в самые неудачные годы
а вообще прилично выше
а ты тут ссышь в уши про 5-7 процентов в аликанте бгг
тут недавно один случайно забредший графоман с валютной ветки, сдающий спадщину на кпи сказал, шо мол коммерция показывает гораздо большую рентабельность, но ее невозможно купить - и с его точки зрения это действительно правда
потому что для того чтобы купить что то годное из коммерции, тем более в центре, нужно немного больше, чем вееры графиков или поездки по оп
в оп тебе могут предложить например коммерцию в вайт лайнз по 3500$ - стоит ее брать, эксперт? кому и за сколько ты ее сдашь? нука расскажи
а для того чтобы получать нормальные предложения нужно поддерживать контакты с риэлторами, быть знакомым с застройщиками и их субподрядчиками, да просто общаться в кругу, представители которого могут позвонить со сладким предложением ночью, но деньги нужны уже завтра в обед
вот так примерно это происходит, а твое балабольство о "расширении географии" не годится даже для курсов женского личностного роста
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7922
З нами з: 05.06.16
Подякував: 903 раз.
Подякували: 1373 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5648564956505651
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, zРадио і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1953, 1954, 1955
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19543 3265653
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 лис, 2020 22:54
Долярчик
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20127
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
129 230552
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 11:45
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (17619)
21.11.2020 17:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.