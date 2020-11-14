Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Может это вкусовщика? Рошен, ИМХО - как раз неплох по качеству. Все, что дороже 5 евро за кг, есть можно. А то, что около 10 - средне-европейский хороший уровень.
Остальные промышленные производители - да, оставляют желать лучшего, в т.ч. АВК.
Крафтовые вещи - очень неплохие. Кондитерка Сильпо мне не нравится, а вот ЛМШ, или Вероника, например - прям вкусно и адекватно по ценам
Х.З. Раньше покупал конфеты, все не нравилось. Может Рошен поменялся в лучшую сторону, не знаю. Приеду в Украину попробую.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Vlad442 написав:Жизнь показывает, что те, кто считает себя самым умным инвестором, со временем влетают, а простые доллярчики (вижу цель не вижу препятствий) в долгосроке инвестируют более прибыльно
Пустое художественное выражение, используемое, как правило, в отстутсвие аргументов - чья жизнь показывает, кто собирал все эти жизненные истории воедино, чтобы искать в них закономерности?
Vlad442 написав:Читал исследование, что инвесторы в стиле Баффета, которые взяли перспективные компании и их держали, заработали больше, чем те, кто прыгал и пытался спекулировать.
Вы неправильно меня поняли - я не предлагаю вам, долгосрочному (стратегическому из инвестиционной терминологии) лорду, спекулировать квартирами в зависимости от рыночной конъюнктуры. Нет, я говорю о том, что вы могли бы более широко посмотреть на географию следующих своих объектов
Vlad442 написав:По сравнению с Украиной это ни о чем. Если брать интервал последние 5 лет.
Это Украина ни о чем по сравнению с цифрами из Аликанте. Во-первых, 7% в год в среднем - это рост стоимости вторички, а не финансового дериватива. Во-первых, если вы возьмете не последние, а любые другие 5 лет подряд с 2005-го в Украине, то там прирост стоимости недвижимости вообще будет отрицательным, не говоря уже о какой-либо прибыли. Именно поэтому динамика 2015-2020 гг настораживает тех, кто умеет работать с рисками. А тем, кто не умеет - дает ложные надежды, разгружая на деньги (хотя вы здесь явно лукавите - сами же признали, что сидите на попе ровно и по текущим ценам ничего не покупаете)
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 21 лис, 2020 16:32, всього редагувалось 1 раз.
Хомякоид написав: Можно купить Марс, Сникерс, Твикс, фереро шеколад по скидке около 5 с копейками евро. Практически всегда в каком-то магазине скидки. Качество всегда держиться. Не г***о рошеновское. Вот например Сникерс https://www.lidl.de/de/snickers/p212012
ще давно замітив, що шоколад і кола дешевше в Німеччині, чим в Україні (але це тільки шоколад, дрібні цукерки в Україні більше асортимент, і як на мене, краще смакують, спробуйте знайдіть в ФРН щось подібне на Гусячі Лапки, чи Мішка на Сєвєрє) раз проїздом в Берліні в супермаркеті взяв вино 0,7л з Македонії за 1євро,
Тобто певні категорії дешевше, але це ще означає, що загалом кондитерка і цукерки там кращі по співвідношенні ціна-якість
Vlad442 написав:Жизнь показывает, что те, кто считает себя самым умным инвестором, со временем влетают, а простые доллярчики (вижу цель не вижу препятствий) в долгосроке инвестируют более прибыльно
Пустое художественное выражение, используемое, как правило, в отстутсвие аргументов - чья жизнь показывает, кто собирал все эти жизненные истории воедино, чтобы искать в них закономерности?
Vlad442 написав:Читал исследование, что инвесторы в стиле Баффета, которые взяли перспективные компании и их держали, заработали больше, чем те, кто прыгал и пытался спекулировать.
Вы неправильно меня поняли - я не предлагаю вам, долгосрочному (стратегическому из инвестиционной терминологии) лорду, спекулировать квартирами в зависимости от рыночной конъюнктуры. Нет, я говорю о том, что вы могли бы более широко посмотреть на географию следующих своих объектов
Vlad442 написав:По сравнению с Украиной это ни о чем. Если брать интервал последние 5 лет.
Это Украина ни о чем по сравнению с цифрами из Аликанте. Во-первых, 7% в год в среднем - это рост стоимости вторички, а не финансового дериватива. Во-первых, если вы возьмете не последние, а любые другие 5 лет подряд с 2005-го в Украине, то там прирост стоимости недвижимости вообще будет отрицательным, не говоря уже о какой-либо прибыли. Именно поэтому динамика 2015-2020 гг настораживает тех, кто умеет работать с рисками. А тем, кто не умеет - дает ложные надежды, разгружая на деньги (хотя вы здесь явно лукавите - сами же признали, что сидите на попе ровно и по текущим ценам ничего не покупаете)
тут акурт про Аліканте може розказати іншу історію, але для чого інвестувати в нерухомість за кордоном, якщо там є ФР. Це тут Долярчик вивчив мантру: РН івно, але іншого не дано.
zРадио написав:С точки зрения грамотного портфтеля, идея купить 6-ю квартиру в Киеве при наличии уже 5-и - одинаково провальна и по сравнению с идеей купить 1-ю квартиру в Анталии, и по сравнению с идеей купить 1-ю квартиру в Аликанте
знаешь почему ты так смешон и все твои высеры по поводу недвиги - бред сивой кобылы? потому что ты абсолютно оторванный от реалий этого рынка теоретик, ты в нем полный и безусловный ноль, но при этом пытаешься надувать щеки, привычно рассуждая о них с точки зрения портфельного инвестора и не понимая, что это вовсе не пассивный доход, а бизнес, требующий знаний и опыта, причем достаточно немалых все разговоры об окнах возможностей, пиках и дне конечно имеют рациональное зерно, но главное в этом бизнесе не это, а четкое понимание ЧТО именно и ГДЕ покупать, а самое главное - КАК, ЗА СКОЛЬКО и КОМУ это будешь сдавать и тут главное не минимальная стоимость при покупке, или котировка цены актива на моменте, а возможность получения максимальной прибыли В ДОЛГОСРОКЕ например ни один мой объект не дает менее 10% чистыми (после налогов и с учетом простоев) даже в самые неудачные годы а вообще прилично выше а ты тут ссышь в уши про 5-7 процентов в аликанте бгг тут недавно один случайно забредший графоман с валютной ветки, сдающий спадщину на кпи сказал, шо мол коммерция показывает гораздо большую рентабельность, но ее невозможно купить - и с его точки зрения это действительно правда потому что для того чтобы купить что то годное из коммерции, тем более в центре, нужно немного больше, чем вееры графиков или поездки по оп в оп тебе могут предложить например коммерцию в вайт лайнз по 3500$ - стоит ее брать, эксперт? кому и за сколько ты ее сдашь? нука расскажи а для того чтобы получать нормальные предложения нужно поддерживать контакты с риэлторами, быть знакомым с застройщиками и их субподрядчиками, да просто общаться в кругу, представители которого могут позвонить со сладким предложением ночью, но деньги нужны уже завтра в обед вот так примерно это происходит, а твое балабольство о "расширении географии" не годится даже для курсов женского личностного роста
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.