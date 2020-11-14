Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Может это вкусовщика? Рошен, ИМХО - как раз неплох по качеству. Все, что дороже 5 евро за кг, есть можно. А то, что около 10 - средне-европейский хороший уровень.
Остальные промышленные производители - да, оставляют желать лучшего, в т.ч. АВК.
Крафтовые вещи - очень неплохие. Кондитерка Сильпо мне не нравится, а вот ЛМШ, или Вероника, например - прям вкусно и адекватно по ценам
Х.З. Раньше покупал конфеты, все не нравилось. Может Рошен поменялся в лучшую сторону, не знаю. Приеду в Украину попробую.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Vlad442 написав:Жизнь показывает, что те, кто считает себя самым умным инвестором, со временем влетают, а простые доллярчики (вижу цель не вижу препятствий) в долгосроке инвестируют более прибыльно
Пустое художественное выражение, используемое, как правило, в отстутсвие аргументов - чья жизнь показывает, кто собирал все эти жизненные истории воедино, чтобы искать в них закономерности?
Vlad442 написав:Читал исследование, что инвесторы в стиле Баффета, которые взяли перспективные компании и их держали, заработали больше, чем те, кто прыгал и пытался спекулировать.
Вы неправильно меня поняли - я не предлагаю вам, долгосрочному (стратегическому из инвестиционной терминологии) лорду, спекулировать квартирами в зависимости от рыночной конъюнктуры. Нет, я говорю о том, что вы могли бы более широко посмотреть на географию следующих своих объектов
Vlad442 написав:По сравнению с Украиной это ни о чем. Если брать интервал последние 5 лет.
Это Украина ни о чем по сравнению с цифрами из Аликанте. Во-первых, 7% в год в среднем - это рост стоимости вторички, а не финансового дериватива. Во-первых, если вы возьмете не последние, а любые другие 5 лет подряд с 2005-го в Украине, то там прирост стоимости недвижимости вообще будет отрицательным, не говоря уже о какой-либо прибыли. Именно поэтому динамика 2015-2020 гг настораживает тех, кто умеет работать с рисками. А тем, кто не умеет - дает ложные надежды, разгружая на деньги (хотя вы здесь явно лукавите - сами же признали, что сидите на попе ровно и по текущим ценам ничего не покупаете)
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 21 лис, 2020 16:32, всього редагувалось 1 раз.
Хомякоид написав: Можно купить Марс, Сникерс, Твикс, фереро шеколад по скидке около 5 с копейками евро. Практически всегда в каком-то магазине скидки. Качество всегда держиться. Не г***о рошеновское. Вот например Сникерс https://www.lidl.de/de/snickers/p212012
ще давно замітив, що шоколад і кола дешевше в Німеччині, чим в Україні (але це тільки шоколад, дрібні цукерки в Україні більше асортимент, і як на мене, краще смакують, спробуйте знайдіть в ФРН щось подібне на Гусячі Лапки, чи Мішка на Сєвєрє) раз проїздом в Берліні в супермаркеті взяв вино 0,7л з Македонії за 1євро,
Тобто певні категорії дешевше, але це ще означає, що загалом кондитерка і цукерки там кращі по співвідношенні ціна-якість
Vlad442 написав:Жизнь показывает, что те, кто считает себя самым умным инвестором, со временем влетают, а простые доллярчики (вижу цель не вижу препятствий) в долгосроке инвестируют более прибыльно
Пустое художественное выражение, используемое, как правило, в отстутсвие аргументов - чья жизнь показывает, кто собирал все эти жизненные истории воедино, чтобы искать в них закономерности?
Vlad442 написав:Читал исследование, что инвесторы в стиле Баффета, которые взяли перспективные компании и их держали, заработали больше, чем те, кто прыгал и пытался спекулировать.
Вы неправильно меня поняли - я не предлагаю вам, долгосрочному (стратегическому из инвестиционной терминологии) лорду, спекулировать квартирами в зависимости от рыночной конъюнктуры. Нет, я говорю о том, что вы могли бы более широко посмотреть на географию следующих своих объектов
Vlad442 написав:По сравнению с Украиной это ни о чем. Если брать интервал последние 5 лет.
Это Украина ни о чем по сравнению с цифрами из Аликанте. Во-первых, 7% в год в среднем - это рост стоимости вторички, а не финансового дериватива. Во-первых, если вы возьмете не последние, а любые другие 5 лет подряд с 2005-го в Украине, то там прирост стоимости недвижимости вообще будет отрицательным, не говоря уже о какой-либо прибыли. Именно поэтому динамика 2015-2020 гг настораживает тех, кто умеет работать с рисками. А тем, кто не умеет - дает ложные надежды, разгружая на деньги (хотя вы здесь явно лукавите - сами же признали, что сидите на попе ровно и по текущим ценам ничего не покупаете)
тут акурт про Аліканте може розказати іншу історію, але для чого інвестувати в нерухомість за кордоном, якщо там є ФР. Це тут Долярчик вивчив мантру: РН івно, але іншого не дано.
zРадио написав:С точки зрения грамотного портфтеля, идея купить 6-ю квартиру в Киеве при наличии уже 5-и - одинаково провальна и по сравнению с идеей купить 1-ю квартиру в Анталии, и по сравнению с идеей купить 1-ю квартиру в Аликанте
знаешь почему ты так смешон и все твои высеры по поводу недвиги - бред сивой кобылы? потому что ты абсолютно оторванный от реалий этого рынка теоретик, ты в нем полный и безусловный ноль, но при этом пытаешься надувать щеки, привычно рассуждая о них с точки зрения портфельного инвестора и не понимая, что это вовсе не пассивный доход, а бизнес, требующий знаний и опыта, причем достаточно немалых все разговоры об окнах возможностей, пиках и дне конечно имеют рациональное зерно, но главное в этом бизнесе не это, а четкое понимание ЧТО именно и ГДЕ покупать, а самое главное - КАК, ЗА СКОЛЬКО и КОМУ это будешь сдавать и тут главное не минимальная стоимость при покупке, или котировка цены актива на моменте, а возможность получения максимальной прибыли В ДОЛГОСРОКЕ например ни один мой объект не дает менее 10% чистыми (после налогов и с учетом простоев) даже в самые неудачные годы а вообще прилично выше а ты тут ссышь в уши про 5-7 процентов в аликанте бгг тут недавно один случайно забредший графоман с валютной ветки, сдающий спадщину на кпи сказал, шо мол коммерция показывает гораздо большую рентабельность, но ее невозможно купить - и с его точки зрения это действительно правда потому что для того чтобы купить что то годное из коммерции, тем более в центре, нужно немного больше, чем вееры графиков или поездки по оп в оп тебе могут предложить например коммерцию в вайт лайнз по 3500$ - стоит ее брать, эксперт? кому и за сколько ты ее сдашь? нука расскажи а для того чтобы получать нормальные предложения нужно поддерживать контакты с риэлторами, быть знакомым с застройщиками и их субподрядчиками, да просто общаться в кругу, представители которого могут позвонить со сладким предложением ночью, но деньги нужны уже завтра в обед вот так примерно это происходит, а твое балабольство о "расширении географии" не годится даже для курсов женского личностного роста
зы: кстати по поводу "диверсификиции по географии" у меня есть дача в Гурзуфе - эллинг, переделанный с помощью говна и палок и небольшого количества денег из лодочного гаража, а у нескольких моих приятелей - квартиры и пентхаузы в бухте Ласпи - его строил Беспалов, тот который бц олимпийский и я тоже чуть было там не купил, но вовремя опомнился так не хочешь поумничать перед ними про "диверсификацию по географии" бгг?)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 21 лис, 2020 17:29, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Дружище, профессионал того уровня, какого ты из себя строишь, не сикался бы против графиков. То, что ты делаешь на связах, а проще говоря - взятках, во-первых, не для рядовых читателей этой ветки (тут ты как раз прав), а во-вторых, не про инвестирование в принципе - это совершенно иная ниша экономики и требуемая "экспертиза" от участника рынка. Не бахвальствуй тем, что умеешь ловить рыбу в мутной воде - умные люди таким не козыряют, а держат себя тише воды, ниже травы!