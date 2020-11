Додано: Суб 21 лис, 2020 17:34

Дружище, профессионал того уровня, какого ты из себя строишь, не сикался бы против графиков. То, что ты делаешь на связах, а проще говоря - взятках, во-первых, не для рядовых читателей этой ветки (тут ты как раз прав), а во-вторых, не про инвестирование в принципе - это совершенно иная ниша экономики и требуемая "экспертиза" от участника рынка. Не бахвальствуй тем, что умеешь ловить рыбу в мутной воде - умные люди таким не козыряют, а держат себя тише воды, ниже травы!



не тебе, безработный балабол, рассказывать мне чем и перед кем козырять и как себя вести

я тебя говорю о том как это действительно происходит в реале и при чем тут взятки вообще?

а правильные связи - залог успешного бизнеса в любой стране, только такой мамкин аналитик как ты этого не понимает

не тебе, безработный балабол, рассказывать мне чем и перед кем козырять и как себя вести

я тебя говорю о том как это действительно происходит в реале и при чем тут взятки вообще?

а правильные связи - залог успешного бизнеса в любой стране, только такой мамкин аналитик как ты этого не понимает

кстати правильные связи невозможны без надежной многолетней репутации, но откуда это знать человеку, который кроме умения жонглирования графиками и пустопорожнего трындежа на презентациях ничего о бизнесе не знает/)

