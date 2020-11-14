Додано: Суб 21 лис, 2020 17:58

zРадио написав: Вот это у тебя горит, пустозвон. Ты ж ничего по сути не сказал! Кто что понял из конговского балабольства о рынке, форумчане? В "его сегменте ажиотаж" - что это за сегмент, в чем выражается ажиотаж, какие конкурирующие сегменты он каннибализировал, чтобы не упасть вслед за ними?



А правильные связи и репутацию, дружок, в своем случае сильно то не переоценивай. Подковерные договоренности с мелкими чиновниками и "выгуливание" персонала застройщиков - это такое... Повторит любой, чьи ценности не воспрещают этим заниматься! Вот это у тебя горит, пустозвон. Ты ж ничего по сути не сказал! Кто что понял из конговского балабольства о рынке, форумчане? В "его сегменте ажиотаж" - что это за сегмент, в чем выражается ажиотаж, какие конкурирующие сегменты он каннибализировал, чтобы не упасть вслед за ними?А правильные связи и репутацию, дружок, в своем случае сильно то не переоценивай. Подковерные договоренности с мелкими чиновниками и "выгуливание" персонала застройщиков - это такое... Повторит любой, чьи ценности не воспрещают этим заниматься!

да при чем тут чиновники вообще, ты неадекватный шоль на всю голову?если ты не в состоянии понять, я повторю еще раз: твоя теория о "диверсификации по географии" - пред сивой кобылы и показатель твоей полнейшей некомпетентности в данном вопросето же касается и твоего отождествления инвестиций в недвигу под аренду с портфельными инвестициямии если бы чукча был не только писателем, но и иногда шото читал и пытался осмысливать прочитанное, он бы знал шо у меня за сегмент и почему он менее всего подвержен катаклизмамя уже достаточно об этом писалкстати о взятках - ко мне неоднократно в личке обращались форумчане за советом или с просьбой выйти на того или иного застройщика для покупки и я по возможности старался помогать, но ни о каких взятках ни мне ни тем к кому обращались речь никогда не шлаэто так - к вопросу о ценностях и моральных качестваха ты что полезное сделал тут, балабол, кроме постоянного флуда о том, в чем ты понятия не имеешь?