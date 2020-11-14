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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5650565156525653>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 212
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
27%
58
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 17:34

  zРадио написав:kingkongovets

Дружище, профессионал того уровня, какого ты из себя строишь, не сикался бы против графиков. То, что ты делаешь на связах, а проще говоря - взятках, во-первых, не для рядовых читателей этой ветки (тут ты как раз прав), а во-вторых, не про инвестирование в принципе - это совершенно иная ниша экономики и требуемая "экспертиза" от участника рынка. Не бахвальствуй тем, что умеешь ловить рыбу в мутной воде - умные люди таким не козыряют, а держат себя тише воды, ниже травы!


не тебе, безработный балабол, рассказывать мне чем и перед кем козырять и как себя вести
я тебя говорю о том как это действительно происходит в реале и при чем тут взятки вообще?
а правильные связи - залог успешного бизнеса в любой стране, только такой мамкин аналитик как ты этого не понимает
кстати правильные связи невозможны без надежной многолетней репутации, но откуда это знать человеку, который кроме умения жонглирования графиками и пустопорожнего трындежа на презентациях ничего о бизнесе не знает/)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 17:46

  kingkongovets написав:не тебе, безработный балабол, рассказывать мне чем и перед кем козырять и как себя вести
я тебя говорю о том как это действительно происходит в реале и при чем тут взятки вообще?
а правильные связи - залог успешного бизнеса в любой стране, только такой мамкин аналитик как ты этого не понимает
кстати правильные связи невозможны без надежной многолетней репутации, но откуда это знать человеку, который кроме умения жонглирования графиками и пустопорожнего трындежа на презентациях ничего о бизнесе не знает/)


Вот это у тебя горит, пустозвон. Ты ж ничего по сути не сказал! Кто что понял из конговского балабольства о рынке, форумчане? В "его сегменте ажиотаж" - что это за сегмент, в чем выражается ажиотаж, какие конкурирующие сегменты он каннибализировал, чтобы не упасть вслед за ними?

А правильные связи и репутацию, дружок, в своем случае сильно то не переоценивай. Подковерные договоренности с мелкими чиновниками и "выгуливание" персонала застройщиков - это такое... Повторит любой, чьи ценности не воспрещают этим заниматься!
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 17:51

  zРадио написав:
  drevlyanin написав:
  BIGor написав:Подивився на ОЛХ -дійсно - нижня межа 1к без ремонту в цьому комплексі - десь 55 куе. (хоча скоріше всього це майнові права на студії) Ну плюс 30 куе ремонт - виходить доволі дешево - але ж це лівий берег :( .

А ось однушка з ремонтом https://www.olx.ua/obyavlenie/1-komn-kv ... JHRh5.html
103 000 $ Як я і писав - середня ціна на більш-менш 1к.
Коротше кажучи, ваш друг продешевив. Але то така ситуація - може треба було швидкі гроші, всяке буває. Тому і такий дисконт.


Ну по перше, хоч це і лівий берег, але комплекс один з найкращих там (мабуть тільки Рівер кращий, з тих що будуються). Поряд метро, непогані види з вікон, "пахощі" практично не долітають.
По друге, так майнові права, та будинки вже або готові або майже готові.
По третє, робити в комфорті ремонт за 30 кує на неповних 40 метрах це до Єйра. Я б помістився у 20-23 якщо для себе. Під сдачу або на продаж ще менше.
Ну і на останок, ціни вказані на ОЛХ і реальні ціни продажу це дві великі різниці, причому може бути вектор в обидва боки!
п.с. Щось сьогодні цілий день не відкриваеться ОЛХ в мене, тому не можу подивитися ваш варіант.


Только что специально набрал коллегу, который там ищет - однушки с ремонтом в Севене - 75к за 38 м2, 85к за 43 м2. 103к - это глупость, потому что Ривер начинается от 110к за 50 м2

Да согласен, я выбрал для примера первую попавшуюся однушку, но те квартиры что 38 м2 - это студии, а полноценные 1к - да начинаются от 85к. Я конечно все равно считаю левый берег переоцененным, но как тут многие говорили - тысячи мух не могут ошибаться.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 17:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:а правильные связи - залог успешного бизнеса в любой стране, только такой мамкин аналитик как ты этого не понимает

Как там поживают Ваши связи в региональном отделении ФДМУ?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 17:58

  zРадио написав:
  kingkongovets написав:не тебе, безработный балабол, рассказывать мне чем и перед кем козырять и как себя вести
я тебя говорю о том как это действительно происходит в реале и при чем тут взятки вообще?
а правильные связи - залог успешного бизнеса в любой стране, только такой мамкин аналитик как ты этого не понимает
кстати правильные связи невозможны без надежной многолетней репутации, но откуда это знать человеку, который кроме умения жонглирования графиками и пустопорожнего трындежа на презентациях ничего о бизнесе не знает/)


Вот это у тебя горит, пустозвон. Ты ж ничего по сути не сказал! Кто что понял из конговского балабольства о рынке, форумчане? В "его сегменте ажиотаж" - что это за сегмент, в чем выражается ажиотаж, какие конкурирующие сегменты он каннибализировал, чтобы не упасть вслед за ними?

А правильные связи и репутацию, дружок, в своем случае сильно то не переоценивай. Подковерные договоренности с мелкими чиновниками и "выгуливание" персонала застройщиков - это такое... Повторит любой, чьи ценности не воспрещают этим заниматься!

ККЦ, як він писав, що "для успішного бізнес потрібні знайомства" і що його "запросили в КМДА і він думає".

тат і тут більшість загонял, або мають інсайд, або мають підкормлені місця, або ще яким чином мають можливість зайти в ОП і заробити "лєпту малую", недоступні для "людей з вулиці", або колись вдало "приватизували" державне/комунальне майно з допомогою "корисних знайомств для бізнесу"
Востаннє редагувалось flyman в Суб 21 лис, 2020 18:03, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 17:58

zРадио - припиняйте цей 3,14здьож по кожному повідомленню учасників, рельно затрахало. "БабаЯгапротів". Пишіть розумні речі, якщо є про що, і не хаміть оточенню !
kingkongovets - просто пишіть розумні речі і діліться досвідом по відкритих для обговорення кейсах.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 17:58

  zРадио написав:Вот это у тебя горит, пустозвон. Ты ж ничего по сути не сказал! Кто что понял из конговского балабольства о рынке, форумчане? В "его сегменте ажиотаж" - что это за сегмент, в чем выражается ажиотаж, какие конкурирующие сегменты он каннибализировал, чтобы не упасть вслед за ними?

А правильные связи и репутацию, дружок, в своем случае сильно то не переоценивай. Подковерные договоренности с мелкими чиновниками и "выгуливание" персонала застройщиков - это такое... Повторит любой, чьи ценности не воспрещают этим заниматься!


да при чем тут чиновники вообще, ты неадекватный шоль на всю голову? :mrgreen:
если ты не в состоянии понять, я повторю еще раз: твоя теория о "диверсификации по географии" - пред сивой кобылы и показатель твоей полнейшей некомпетентности в данном вопросе
то же касается и твоего отождествления инвестиций в недвигу под аренду с портфельными инвестициями
и если бы чукча был не только писателем, но и иногда шото читал и пытался осмысливать прочитанное, он бы знал шо у меня за сегмент и почему он менее всего подвержен катаклизмам
я уже достаточно об этом писал
кстати о взятках - ко мне неоднократно в личке обращались форумчане за советом или с просьбой выйти на того или иного застройщика для покупки и я по возможности старался помогать, но ни о каких взятках ни мне ни тем к кому обращались речь никогда не шла
это так - к вопросу о ценностях и моральных качествах
а ты что полезное сделал тут, балабол, кроме постоянного флуда о том, в чем ты понятия не имеешь?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 21 лис, 2020 18:05, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 18:02

  stas_rst написав:zРадио - припиняйте цей 3,14здьож по кожному повідомленню учасників, рельно затрахало. "БабаЯгапротів". Пишіть розумні речі, якщо є про що, і не хаміть оточенню !


А может вы внимательно прочтете, кто начал 3,14здьож и кто в чей диалог с хамством влез, прежде, чем набрасывать? Не желаете?

PS: я Конгу уже не отвечу - и раз просите, и самому надоело. Но сохраняйте объективность, будьте добры!
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 21 лис, 2020 18:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 18:03

zРадио
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... последнее сражение состоится не в будущем, оно состоится здесь... .... в наше время... Сегодня ночью...

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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 18:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:А может вы внимательно прочтете, кто начал 3,14здьож и кто в чей диалог с хамством влез, прежде, чем набрасывать? Не желаете?
Но сохраняйте объективность, будьте добры!

Ми ж не в садочку, щоб виясняти, хто на$рав у кутку перший ...
Зберігаю об"єктивність, але набагато приємніше читати по суті питання, у т.ч. від Вас, а не пролистувати регулярні срачі на усіх гілках форуму, де Ви дописуєте ... Не я перший Вам про це пишу. І не тільки сьогодні ...
Дякую за розуміння.
stas_rst
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