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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5650565156525653

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 212
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
27%
58
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 18:52

  stas_rst написав:
  zРадио написав:А может вы внимательно прочтете, кто начал 3,14здьож и кто в чей диалог с хамством влез, прежде, чем набрасывать? Не желаете?
Но сохраняйте объективность, будьте добры!

Ми ж не в садочку, щоб виясняти, хто на$рав у кутку перший ...
Зберігаю об"єктивність, але набагато приємніше читати по суті питання, у т.ч. від Вас, а не пролистувати регулярні срачі на усіх гілках форуму, де Ви дописуєте ... Не я перший Вам про це пишу. І не тільки сьогодні ...
Дякую за розуміння.

наскільки я зрозумів, "загоняли" продають:
Жека продав в Новобіличах,
Первий продав Варшавському із +30куе,
ти теж збирався продавати.
а от кейсів "купив" не чути

що цікаво, підгоряє чомусь у "продаванів" і інфа про те що крах РН на носі їх сильно будоражить, вимагають "доказів краху"
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 18:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:ти теж збирався продавати.
а от кейсів "купив" не чути

Флай, якщо це мені, то ми на Ви ...
З приводу продажу, вирішив чекати до наступного року, поки в аренді. 11% в доларах.
Форвард КоКо-картки 50-100 грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 19:08

  flyman написав:наскільки я зрозумів, "загоняли" продають:
Жека продав в Новобіличах,
Первий продав Варшавському із +30куе,
ти теж збирався продавати.
а от кейсів "купив" не чути

що цікаво, підгоряє чомусь у "продаванів" і інфа про те що крах РН на носі їх сильно будоражить, вимагають "доказів краху"

Помню как Жека писал тут весной или в начале лета, что купил что-то дорогое.
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 19:15

https://lun.ua/ru/%D0%B6%D0%BA-%D1%80%D ... 0%B5%D0%B2

ЖК Ревуцкий
1 дом, который почти построен на озеро Вырлица.

2к или 3к (3к уже нету)

https://lun.ua/ru/%D0%B6%D0%BA-%D1%80%D ... n_floor=23

77 метра
https://lun.ua/ru/%D0%B6%D0%BA-%D1%80%D ... n_floor=23


Сколько я заработаю и когда продам? :?:
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 19:49

  stas_rst написав:
  flyman написав:ти теж збирався продавати.
а от кейсів "купив" не чути

Флай, якщо це мені, то ми на Ви ...
З приводу продажу, вирішив чекати до наступного року, поки в аренді. 11% в доларах.

ВИ? в інтернеті?

Це не ти писав в приват мені, забув, тепер ВИ?

Якщо матимеш час, напиши свої думки розгорнуто щодо перспектив Тернополя і доцільності туди їхати/повертатись.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 21 лис, 2020 19:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 19:50

  zРадио написав:А я знаю человека, сдающего в Аликанте 4 апартамента (помимо 2-х квартир в Киеве), и зарабатывающего там в среднем 5% на аренде и еще 7% - на переоценке стоимости своих прелестей. Как видите, примеры бывают разные, и, как везде, это зависит от качества приложенных умственных усилий.

Вот это расшифруйте, плиз. Так он сдает или перепродает?
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 20:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  proftpd66 написав:который почти построен на озеро Вырлица.


Там говно воняет
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 20:17

  Investor_K написав:
  proftpd66 написав:который почти построен на озеро Вырлица.


Там говно воняет

как летом Тбилиский))
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 20:22

  hume написав:Если речь о лб, то сразу всплывает ривьера риверсайд и солнечная ривьера. Мне севен не нравится 17 квартирами на этаже. Из этой же серии галактика на левобережке. Но назвать её одним из лучших язык не поворачивается. Мне вообще в районе Севена и Ривера нравятся жёлтые дома, хорошие метражи, минимум квартир на этаже, наполнение- кирпич. Правда им уже по 10 лет, а все ведутся только на новострой с модными мопами.


Вы сравниваете с домами, которые построены или начинали строится в "жирные" годы, Тогда был другой подход к строительству и цены были другие. Одна РР чего стоит. СР относительный новодел, но тоже как бы не эконом и даже не комфорт. Видовые были в своё время в 1,5-2 раза дороже Севена. Меня совсем не "прёт" от всего современного, но нужно исходить из реалий рынка. Что более-менее доступно пересичному и не вызывает у него рвотных позывов своим внешним видом, то и покупают. В Севене я бывал и могу сказать, что вполне нормально бы там жил при необходимости, чего не скажу о большинстве домов Славутича, Лебединого, Патриотики, Терракоты, Фридома , Галактики и много чего ещё. Может я конечно "зажрался" и это многолетнее проживание в частном доме накладывает свой отпечаток, но вид из окон в соседнюю многоэтажку или скажем на железную дорогу либо оживлённую трассу приводит меня в крайнее уныние, и удовлетворения от такого жилья не может быть никакого. Тут ещё играет роль то, что на квартиры сейчас смотрю как на "средство производства", а сдать в аренду платежеспособному арендатору или продать симпатичный новострой полегче будет. Исключения есть, но они как правило переплюнут по цене средний новодел.
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 20:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Це не ти писав в приват мені, забув, тепер ВИ?

Андрію, в приваті я писав дійсно і на Ти. Там формат спілкування трішки інший.
Тут публічна розмова, я звертаюсь на Ви до Вас/тебе.
Окрім цього, Ваше\Твоє повідомлення було написане з незрозумілою мені претензією до мого поста-відповіді не Вам/Тобі, а ЗРадіо.
Давай\Те викидай/Те з голови Ваші/Твої політехівські заморочки і не переходь/Те на особистості.
Нічого поганого, виключно заклик до культури. І не варто дорікати про "кейси", оскільки я їх озвучував по факту здачі в аренду, коли була дилема "продати/здати.
Форвард КоКо-картки 50-100 грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
Монобанк 50 грн. https://monobank.ua/r/DvvMrK
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