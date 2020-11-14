Додано: Суб 21 лис, 2020 20:22

hume написав: Если речь о лб, то сразу всплывает ривьера риверсайд и солнечная ривьера. Мне севен не нравится 17 квартирами на этаже. Из этой же серии галактика на левобережке. Но назвать её одним из лучших язык не поворачивается. Мне вообще в районе Севена и Ривера нравятся жёлтые дома, хорошие метражи, минимум квартир на этаже, наполнение- кирпич. Правда им уже по 10 лет, а все ведутся только на новострой с модными мопами. Если речь о лб, то сразу всплывает ривьера риверсайд и солнечная ривьера. Мне севен не нравится 17 квартирами на этаже. Из этой же серии галактика на левобережке. Но назвать её одним из лучших язык не поворачивается. Мне вообще в районе Севена и Ривера нравятся жёлтые дома, хорошие метражи, минимум квартир на этаже, наполнение- кирпич. Правда им уже по 10 лет, а все ведутся только на новострой с модными мопами.

Вы сравниваете с домами, которые построены или начинали строится в "жирные" годы, Тогда был другой подход к строительству и цены были другие. Одна РР чего стоит. СР относительный новодел, но тоже как бы не эконом и даже не комфорт. Видовые были в своё время в 1,5-2 раза дороже Севена. Меня совсем не "прёт" от всего современного, но нужно исходить из реалий рынка. Что более-менее доступно пересичному и не вызывает у него рвотных позывов своим внешним видом, то и покупают. В Севене я бывал и могу сказать, что вполне нормально бы там жил при необходимости, чего не скажу о большинстве домов Славутича, Лебединого, Патриотики, Терракоты, Фридома , Галактики и много чего ещё. Может я конечно "зажрался" и это многолетнее проживание в частном доме накладывает свой отпечаток, но вид из окон в соседнюю многоэтажку или скажем на железную дорогу либо оживлённую трассу приводит меня в крайнее уныние, и удовлетворения от такого жилья не может быть никакого. Тут ещё играет роль то, что на квартиры сейчас смотрю как на "средство производства", а сдать в аренду платежеспособному арендатору или продать симпатичный новострой полегче будет. Исключения есть, но они как правило переплюнут по цене средний новодел.