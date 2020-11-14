Додано: Суб 21 лис, 2020 20:49

Grand Touring написав: Перекупы считают, что кржн идет в противовес общенациональным экономическим тенденциям и сейчас самое время купить квартиру под аренду Перекупы считают, что кржн идет в противовес общенациональным экономическим тенденциям и сейчас самое время купить квартиру под аренду

Не знаю как там обобщённые "перекупы" но среди постояльцев ветки навскидку только Флай да Жека писали о покупках в этом году. Остальные наоборот жалуются, что купить особо нечего.Сегодня был в Академ квартале от Итергала, тот что строится по разрешению на"Реконструкція адміністративно-виробничого комплексу під багатофункціональний комплекс з адміністративно-побутовими будівлями" и то сию бумагу получили только вчера. Впереди ещё эпопея с введением в эксплуатацию жилых многоэтажек под эту мутку.Цены на однухи при 100% оплате;10 эт. с ремонтом от застройщика (жлоб-ремонт весьма средненького качества) 42,5 метра-54100долл. она же без ремонта на 19 эт.-49500.Рассрочка на 1-3 года прибавляет к цене 7-8 тысяч зелёных.Эпическая труба котельной того района в 50-100 метров от домов.Когда был на 19 эт. по железке где то за 400 метров шел товарняк-слышно в доме хорошо!