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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 21 лис, 2020 20:35
Vlad442 написав:
Жизнь показывает, что те, кто считает себя самым умным инвестором, со временем влетают, а простые доллярчики (вижу цель не вижу препятствий) в долгосроке инвестируют более прибыльно
Сьогодні, ви другий форумчанин, який чітко попадає в 10-тку про "Долярчиків"
flyman написав:
Це тут Долярчик вивчив мантру: РН івно, але іншого не дано
Якщо є інший аналогічний кейс - то напиши!
А як нема - то мовчи!
kingkongovets написав:
просто общаться в кругу, представители которого могут позвонить со сладким предложением ночью, но деньги нужны уже завтра в обед
Штірліц спалився
Мабуть, не одному мені при прочитаному, промайнуло в голові: "90-ті", "бита в багажнику", "решалова/порєшаєм", "буде всьо чікі-пікі", "а чьо?", "малиновий піджак" і т. д.,і т. п.
І що тут Автор77 не так написав?
- що простим/смертним не реально купити комерційну нерухомість в топових/центральних/прохідних, чи просто в класній локації?
А доступно тільки для "рЄшал", які тільки і привикли "рЄшати"!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: Суб 21 лис, 2020 20:36
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Investor_K
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Додано: Суб 21 лис, 2020 20:39
Investor_K написав:
Давайте на Вы
В Інтернеті всі рівні (крім модератора з банхамером).
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Додано: Суб 21 лис, 2020 20:49
Grand Touring написав:
Перекупы считают, что кржн идет в противовес общенациональным экономическим тенденциям и сейчас самое время купить квартиру под аренду
Не знаю как там обобщённые "перекупы" но среди постояльцев ветки навскидку только Флай да Жека писали о покупках в этом году. Остальные наоборот жалуются, что купить особо нечего.
Сегодня был в Академ квартале от Итергала, тот что строится по разрешению на
"Реконструкція адміністративно-виробничого комплексу під багатофункціональний комплекс з адміністративно-побутовими будівлями" и то сию бумагу получили только вчера. Впереди ещё эпопея с введением в эксплуатацию жилых многоэтажек под эту мутку.
Цены на однухи при 100% оплате;
10 эт. с ремонтом от застройщика (жлоб-ремонт весьма средненького качества) 42,5 метра-54100
долл. она же без ремонта на 19 эт.-49500.
Рассрочка на 1-3 года прибавляет к цене 7-8 тысяч зелёных.
Эпическая труба котельной того района в 50-100 метров от домов.
Когда был на 19 эт. по железке где то за 400 метров шел товарняк-слышно в доме хорошо!
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drevlyanin
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Додано: Суб 21 лис, 2020 20:53
Долярчик написав:
Штірліц спалився
спалился, что действительно практик
только есть одна нестыковка
когда занимаешься практикой, очень не хватает аналитики (и наоборот)
ЗРадио отличный аналитик, достаточно хорош, чтобы вызвать гнев, если его выводы противоречат желаемому
Так что не все так хорошо в Датском Королевстве
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Grand Touring
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Додано: Суб 21 лис, 2020 21:01
Grand Touring написав:
Перекупы считают, что кржн идет в противовес общенациональным экономическим тенденциям и сейчас самое время купить квартиру под аренду
Ну, пока-то, идет.
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airmax78
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Додано: Суб 21 лис, 2020 21:03
Долярчик
Друже $чик, Ви усе правильно робите!
Вас сьогодні хвалять і підтримують практики з форуму, а це - пріоритетна оцінка.
Ви вмієте заробляти і колись назбираєте на хороше прицентралля у Львові з перспективами "під туриста подобово".
Просто більше вивчайте ринок і тренди "на моменті", щоб заскочити на низах. Тоді все буде добре!
П.С. Тільки ж не згадуйте в голос свого кумира 73%. Кажуть, - це не на добро. Ну як у хаті свистіти, Ви зрозуміли
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stas_rst
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Додано: Суб 21 лис, 2020 21:09
Долярчик написав:
А тут мене 100500 раз відмовляють від орендного бізнесу! Чи просто - від бетону!
І от як тут відмовишся, якщо тут один пише про +11% в долярах, а другий - про +30К на продажі?
stas_rst написав:
поки в аренді. 11% в доларах
А вы ведетесь? Нет такой доходности на рынке аренды жилой недвиги...скорее всего люди просто не умеют считать, не учитывают простоев, аммортизации ремонта и тд.
Средняя доходность будет 5-7%, конечно есть варианты и с большей доходностью - мелометражки возле метро, но тут как повезет
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Sidus
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Додано: Суб 21 лис, 2020 21:13
Investor_K написав: proftpd66 написав:
который почти построен на озеро Вырлица.
Там говно воняет
Там воняет на 3-4км, но люди живут.
Кондиционер летом не поможет ?
Зимой и когда давление низкое , то не воняет там .
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html
Хозяин системы.
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proftpd66
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