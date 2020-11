Додано: Суб 21 лис, 2020 21:21

Прохожий написав: стесняюсь спросить но все же...

вы так категорично и "со знанием дела" пишете

сколько квартир сдаете?

ага)

а еще - "на квартиру в киеве честному человеку не заработать"

"коммерцию в центре простому человеку не купить"

и т д

