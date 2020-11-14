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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 21 лис, 2020 21:14
Sidus написав: Долярчик написав:
А тут мене 100500 раз відмовляють від орендного бізнесу! Чи просто - від бетону!
І от як тут відмовишся, якщо тут один пише про +11% в долярах, а другий - про +30К на продажі?
stas_rst написав:
поки в аренді. 11% в доларах
А вы ведетесь? Нет такой доходности на рынке аренды жилой недвиги...скорее всего люди просто не умеют считать
, не учитывают простоев, аммортизации ремонта и тд.
Средняя доходность будет 5-7%, конечно есть варианты и с большей доходностью - мелометражки возле метро, но тут как повезет
стесняюсь спросить но все же...
вы так категорично и "со знанием дела" пишете
сколько квартир сдаете?
расчеты доходности реальных кейсов дадите?
ну чтобы знать как правильно считать...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 21 лис, 2020 21:20
Sidus написав:
А вы ведетесь? Нет такой доходности на рынке аренды жилой недвиги...скорее всего люди просто не умеют считать, не учитывают простоев, аммортизации ремонта и тд.
Плюс считают от котлованной цены бетон, не понимая, что получили премию за риск, покупая ценную бумагу, а не недвижимость, что не имеет никакого отношения к рентному бизнесу и доходности
Natt написав: zРадио написав:
А я знаю человека, сдающего в Аликанте 4 апартамента (помимо 2-х квартир в Киеве), и зарабатывающего там в среднем 5% на аренде и еще 7% - на переоценке стоимости своих прелестей
. Как видите, примеры бывают разные, и, как везде, это зависит от качества приложенных умственных усилий.
Вот это расшифруйте, плиз. Так он сдает или перепродает?
Аренда дает в среднем 5% в год от актуальной
цены апартаментов, дорожающих в среднем на 7% в год
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Додано: Суб 21 лис, 2020 21:21
Прохожий написав:
стесняюсь спросить но все же...
вы так категорично и "со знанием дела" пишете
сколько квартир сдаете?
расчеты доходности реальных кейсов дадите?
ага)
а еще - "на квартиру в киеве честному человеку не заработать"
"коммерцию в центре простому человеку не купить"
и т д
аналитика, которую мы заслужили)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Суб 21 лис, 2020 21:28
drevlyanin написав:
Не знаю как там обобщённые "перекупы" но среди постояльцев ветки навскидку только Флай да Жека писали о покупках в этом году.
Я в этом году покупала. Аккурат перед карантином. Ох и трухануло меня в марте-апреле знатно))
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Додано: Суб 21 лис, 2020 21:29
zРадио написав:
А я знаю человека, сдающего в Аликанте 4 апартамента (помимо 2-х квартир в Киеве), и зарабатывающего там в среднем 5% на аренде и еще 7% - на переоценке стоимости своих прелестей
. Как видите, примеры бывают разные, и, как везде, это зависит от качества приложенных умственных усилий.
расчет производится в лирах Я так понимаю?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 21 лис, 2020 21:34
Мне эти наши доморощенные "практики" напоминают депозитчиков, зависших в гривне и скрепящих зубами, пассивно наблюдая, как в долларе получилось бы заработать вчетверо больше.
"Бизнес" их такой же заурядный, но попробуй высказать о нем свое мнение - сразу начнут надувать щеки и голосить о том, что высказываться о доходности гривневых депозитов могут только те, у кого есть гривневые депозиты
Господа хорошие, пригожие, прохожие... пожалуйста, поумерьте свое самолюбие. Аренда, или инвестиции в первичку - это никакой не rocket science. Любой прыщавый студент, открывая OLX, или посещая Кардачи в надежде сэкономить на покупке айфона - такой же "практик", как и вы...
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Додано: Суб 21 лис, 2020 21:35
kingkongovets написав: Прохожий написав:
стесняюсь спросить но все же...
вы так категорично и "со знанием дела" пишете
сколько квартир сдаете?
расчеты доходности реальных кейсов дадите?
ага)
а еще - "на квартиру в киеве честному человеку не заработать"
"коммерцию в центре простому человеку не купить"
и т д
аналитика, которую мы заслужили)
это такая типа медитация, вечное оправдание для лузеров "сидящих на попе ровно")
кстати в свое время плотно присматривался к коммерции но так и не смог дать себе ответов на ключевые вопросы(связка: локация/квадратура/ца и т.д.), и забил на это дело...
ККЦ, не пропадайте с ветки)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 21 лис, 2020 21:35
Прохожий написав: zРадио написав:
А я знаю человека, сдающего в Аликанте 4 апартамента (помимо 2-х квартир в Киеве), и зарабатывающего там в среднем 5% на аренде и еще 7% - на переоценке стоимости своих прелестей
. Как видите, примеры бывают разные, и, как везде, это зависит от качества приложенных умственных усилий.
расчет производится в лирах Я так понимаю?
Да, в турецких лирах в испанском Аликанте
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Додано: Суб 21 лис, 2020 21:37
zРадио
сходите проветритесь, мож попустит
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 21 лис, 2020 21:39
zРадио написав: Прохожий написав: zРадио написав:
А я знаю человека, сдающего в Аликанте 4 апартамента (помимо 2-х квартир в Киеве), и зарабатывающего там в среднем 5% на аренде и еще 7% - на переоценке стоимости своих прелестей
. Как видите, примеры бывают разные, и, как везде, это зависит от качества приложенных умственных усилий.
расчет производится в лирах Я так понимаю?
Да, в турецких лирах в испанском Аликанте
так поэтому то и спросил потому что лира к ойро упала
а что, в Испании в пандемию и локдаун растет цена на недвигу?
на 7% в 20м отросла?
5% чистыми на аренде в Испании?
это вам "друг" в Фейсбук написал?
а как там с испанскими графиками(ввп/безработица/потребнастроения и т.д.)???
или "против графиков" писают? прокладки качественные шоле?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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