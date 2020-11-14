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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5653565456555656

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 212
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
27%
58
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 21:50

  zРадио написав:
  Хомякоид написав: Не г***о рошеновское.


Может это вкусовщика? Рошен, ИМХО - как раз неплох по качеству. Все, что дороже 5 евро за кг, есть можно. А то, что около 10 - средне-европейский хороший уровень.

Остальные промышленные производители - да, оставляют желать лучшего, в т.ч. АВК.

Крафтовые вещи - очень неплохие. Кондитерка Сильпо мне не нравится, а вот ЛМШ, или Вероника, например - прям вкусно и адекватно по ценам


Хоть это и оф-топ, но не могу пройти мимо. Просто не понимаю, как может нравиться бодяга из растительных жиров, коими являются и рошен и сникерс? Купите хоть Карину немецкую или бельгийский Качет, да сравните с тем, что вы оба предлагаете! На ОЛХ или Столичке стоит дешевле нашего типа шоколада.
Вот достал специально из холодильника.
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drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 21:51

drevlyanin
не оффтопьте
научитесь уменьшать фото

кстати не обижайтесь но ИМХО плитка у вас дешевка)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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  #<1 ... 5653565456555656
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