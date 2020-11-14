Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Может это вкусовщика? Рошен, ИМХО - как раз неплох по качеству. Все, что дороже 5 евро за кг, есть можно. А то, что около 10 - средне-европейский хороший уровень.
Остальные промышленные производители - да, оставляют желать лучшего, в т.ч. АВК.
Крафтовые вещи - очень неплохие. Кондитерка Сильпо мне не нравится, а вот ЛМШ, или Вероника, например - прям вкусно и адекватно по ценам
Хоть это и оф-топ, но не могу пройти мимо. Просто не понимаю, как может нравиться бодяга из растительных жиров, коими являются и рошен и сникерс? Купите хоть Карину немецкую или бельгийский Качет, да сравните с тем, что вы оба предлагаете! На ОЛХ или Столичке стоит дешевле нашего типа шоколада. Вот достал специально из холодильника.