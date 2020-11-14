Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Может это вкусовщика? Рошен, ИМХО - как раз неплох по качеству. Все, что дороже 5 евро за кг, есть можно. А то, что около 10 - средне-европейский хороший уровень.
Остальные промышленные производители - да, оставляют желать лучшего, в т.ч. АВК.
Крафтовые вещи - очень неплохие. Кондитерка Сильпо мне не нравится, а вот ЛМШ, или Вероника, например - прям вкусно и адекватно по ценам
Хоть это и оф-топ, но не могу пройти мимо. Просто не понимаю, как может нравиться бодяга из растительных жиров, коими являются и рошен и сникерс? Купите хоть Карину немецкую или бельгийский Качет, да сравните с тем, что вы оба предлагаете! На ОЛХ или Столичке стоит дешевле нашего типа шоколада. Вот достал специально из холодильника.
zРадио написав:С точки зрения грамотного портфтеля, идея купить 6-ю квартиру в Киеве - одинаково провальна и по сравнению с идеей купить 1-ю квартиру в Анталии, и по сравнению с идеей купить 1-ю квартиру в Аликанте
Вложение в недвижимость это пассивный доход. Мотаться в Анталию и отдавать большую часть прибыли местным агентам или купить неликвид в Испании, который вам оденут на рога риелторы, а потом судиться с арабами сквоттерами это не мое понимание словосочетания "пассивный доход". Читал человека, который инвестировал в зарубежную недвижимость. Основная идея - не лезьте в то, в чем не разбираетесь. Поедьте, поживите, осмотритесь и только тогда вкладывайте. Для меня это звучит своершенно логично. Тратить время своей жизни на это не готов. Плюс там цены надуты многолетним ростом и кредитами, а Украина, после событий 14-ого года, явно недооценена.
Sidus написав:А вы ведетесь? Нет такой доходности на рынке аренды жилой недвиги...скорее всего люди просто не умеют считать, не учитывают простоев, аммортизации ремонта и тд. Средняя доходность будет 5-7%, конечно есть варианты и с большей доходностью - мелометражки возле метро, но тут как повезет
Аренда сейчас 6-8% от текущей цены. Объекты со слабым ремонтом обеспечивают рентабельность ниже, но практически нет амортизации ремонта. С хорошим ремонтом ближе к верхней цифре. Вообще правильно считать отдельно амортизацию ремонта, мебели и бетона, но это слишком сложно и не имеет практического смысла. Если залезть глубоко и вычесть из этой доходности все - амортизации ремонта, дома, простои, риски, падение цены из-за старения и т. п. и нормировать на уровень инфляции, то доходность от вложенных денег будет в лучшем случае ноль. Будет только зарплата за администрирование. Я уже продвигал идею, что положительного пассивного дохода для всех не существует. При инвестировании задача сохранить деньги с минимальными потерями. Если нужно заработать, то нужно продавать свои силы либо в виде ведения бизнеса, либо в виде работы по найму.
Прохожий написав:стесняюсь спросить но все же... вы так категорично и "со знанием дела" пишете сколько квартир сдаете? расчеты доходности реальных кейсов дадите?
ага) а еще - "на квартиру в киеве честному человеку не заработать" "коммерцию в центре простому человеку не купить" и т д аналитика, которую мы заслужили)
Звісно, що чесній працьовитій людині в Києві світить хіба що гостінка на ДВРЗ у передпенсійному віці(((
А Ви значить не чесний і не працьовитий, раз квартири в Киеві маєте? Як може жити людина зовсім без хребта- то одному то іншому підлизувати? Бути то "з руццкіми братья навєк", то патріотичну сорочку на собі рвати? То соромити українців, називаючи їх ледарями, то говорити, що працьовитій людині навіть на квартиру в Киеві не заробити? п.с. До речі, покажіть прямо зараз яким чудовим і вартісним шоколадом ви смакуете?