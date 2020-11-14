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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5654565556565657>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 212
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
27%
58
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 21:50

  zРадио написав:
  Хомякоид написав: Не г***о рошеновское.


Может это вкусовщика? Рошен, ИМХО - как раз неплох по качеству. Все, что дороже 5 евро за кг, есть можно. А то, что около 10 - средне-европейский хороший уровень.

Остальные промышленные производители - да, оставляют желать лучшего, в т.ч. АВК.

Крафтовые вещи - очень неплохие. Кондитерка Сильпо мне не нравится, а вот ЛМШ, или Вероника, например - прям вкусно и адекватно по ценам


Хоть это и оф-топ, но не могу пройти мимо. Просто не понимаю, как может нравиться бодяга из растительных жиров, коими являются и рошен и сникерс? Купите хоть Карину немецкую или бельгийский Качет, да сравните с тем, что вы оба предлагаете! На ОЛХ или Столичке стоит дешевле нашего типа шоколада.
Вот достал специально из холодильника.
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drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 21:51

drevlyanin
не оффтопьте
научитесь уменьшать фото

кстати не обижайтесь но ИМХО плитка у вас дешевка)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 22:22

  Natt написав:
  drevlyanin написав:Не знаю как там обобщённые "перекупы" но среди постояльцев ветки навскидку только Флай да Жека писали о покупках в этом году.

Я в этом году покупала. Аккурат перед карантином. Ох и трухануло меня в марте-апреле знатно))


И по чём в вашей локации сейчас надёжный котлован? Хоть и часто там бываю, но совершенно не в курсе ху-из-ху. Можно что то заработать при том обилии строек?
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 22:25

  Прохожий написав:drevlyanin
не оффтопьте
научитесь уменьшать фото

кстати не обижайтесь но ИМХО плитка у вас дешевка)

Місцеве панство обговорює квартири від 100 000 Дол і дорожче, і ремонти від 300 Дол/м2, а харчується сурогатними шоколадними плитками.
Хороший штрих до портрету пересічного форумчанина)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 22:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:С точки зрения грамотного портфтеля, идея купить 6-ю квартиру в Киеве - одинаково провальна и по сравнению с идеей купить 1-ю квартиру в Анталии, и по сравнению с идеей купить 1-ю квартиру в Аликанте

Вложение в недвижимость это пассивный доход. Мотаться в Анталию и отдавать большую часть прибыли местным агентам или купить неликвид в Испании, который вам оденут на рога риелторы, а потом судиться с арабами сквоттерами это не мое понимание словосочетания "пассивный доход".
Читал человека, который инвестировал в зарубежную недвижимость. Основная идея - не лезьте в то, в чем не разбираетесь. Поедьте, поживите, осмотритесь и только тогда вкладывайте. Для меня это звучит своершенно логично. Тратить время своей жизни на это не готов. Плюс там цены надуты многолетним ростом и кредитами, а Украина, после событий 14-ого года, явно недооценена.
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 22:27

  kingkongovets написав:
  Прохожий написав:стесняюсь спросить но все же...
вы так категорично и "со знанием дела" пишете
сколько квартир сдаете?
расчеты доходности реальных кейсов дадите?


ага)
а еще - "на квартиру в киеве честному человеку не заработать"
"коммерцию в центре простому человеку не купить"
и т д
аналитика, которую мы заслужили)

Звісно, що чесній працьовитій людині в Києві світить хіба що гостінка на ДВРЗ у передпенсійному віці(((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 22:31

  flyman написав:
  Investor_K написав:Давайте на Вы

В Інтернеті всі рівні (крім модератора з банхамером).

Селюк, "син вченого", навчись культурі спілкування.
Потім будеш тикати.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 22:34

  Прохожий написав:drevlyanin
не оффтопьте
научитесь уменьшать фото

кстати не обижайтесь но ИМХО плитка у вас дешевка)


Пардоньте, поспешил. На лавры Эйра не претендую, плитку брал в в 2005 в Агромате не дорогую по акции-202 грн/метр. :oops:
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 22:49

  Sidus написав:А вы ведетесь? Нет такой доходности на рынке аренды жилой недвиги...скорее всего люди просто не умеют считать, не учитывают простоев, аммортизации ремонта и тд.
Средняя доходность будет 5-7%, конечно есть варианты и с большей доходностью - мелометражки возле метро, но тут как повезет

Аренда сейчас 6-8% от текущей цены. Объекты со слабым ремонтом обеспечивают рентабельность ниже, но практически нет амортизации ремонта. С хорошим ремонтом ближе к верхней цифре. Вообще правильно считать отдельно амортизацию ремонта, мебели и бетона, но это слишком сложно и не имеет практического смысла.
Если залезть глубоко и вычесть из этой доходности все - амортизации ремонта, дома, простои, риски, падение цены из-за старения и т. п. и нормировать на уровень инфляции, то доходность от вложенных денег будет в лучшем случае ноль. Будет только зарплата за администрирование.
Я уже продвигал идею, что положительного пассивного дохода для всех не существует. При инвестировании задача сохранить деньги с минимальными потерями. Если нужно заработать, то нужно продавать свои силы либо в виде ведения бизнеса, либо в виде работы по найму.
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 22:50

  Frant написав:
  kingkongovets написав:
  Прохожий написав:стесняюсь спросить но все же...
вы так категорично и "со знанием дела" пишете
сколько квартир сдаете?
расчеты доходности реальных кейсов дадите?


ага)
а еще - "на квартиру в киеве честному человеку не заработать"
"коммерцию в центре простому человеку не купить"
и т д
аналитика, которую мы заслужили)

Звісно, що чесній працьовитій людині в Києві світить хіба що гостінка на ДВРЗ у передпенсійному віці(((


А Ви значить не чесний і не працьовитий, раз квартири в Киеві маєте? :mrgreen: Як може жити людина зовсім без хребта- то одному то іншому підлизувати? Бути то "з руццкіми братья навєк", то патріотичну сорочку на собі рвати? То соромити українців, називаючи їх ледарями, то говорити, що працьовитій людині навіть на квартиру в Киеві не заробити?
п.с. До речі, покажіть прямо зараз яким чудовим і вартісним шоколадом ви смакуете? :wink:
drevlyanin
 
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