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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 21 лис, 2020 22:59
drevlyanin написав: Natt написав: drevlyanin написав:
Не знаю как там обобщённые "перекупы" но среди постояльцев ветки навскидку только Флай да Жека писали о покупках в этом году.
Я в этом году покупала. Аккурат перед карантином. Ох и трухануло меня в марте-апреле знатно))
И по чём в вашей локации сейчас надёжный котлован? Хоть и часто там бываю, но совершенно не в курсе ху-из-ху. Можно что то заработать при том обилии строек?
Прям котлованы даже не знаю. Из последних, что я интересовалась - продажи стартовали с 650-680 у.е./м. Говорят, в самом-самом центре скоро старт - от 800 у.е.
Эконом не смотрела.
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Natt
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