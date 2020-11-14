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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 21 лис, 2020 22:59
drevlyanin написав: Natt написав: drevlyanin написав:
Не знаю как там обобщённые "перекупы" но среди постояльцев ветки навскидку только Флай да Жека писали о покупках в этом году.
Я в этом году покупала. Аккурат перед карантином. Ох и трухануло меня в марте-апреле знатно))
И по чём в вашей локации сейчас надёжный котлован? Хоть и часто там бываю, но совершенно не в курсе ху-из-ху. Можно что то заработать при том обилии строек?
Прям котлованы даже не знаю. Из последних, что я интересовалась - продажи стартовали с 650-680 у.е./м. Говорят, в самом-самом центре скоро старт - от 800 у.е.
Эконом не смотрела.
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Додано: Суб 21 лис, 2020 23:41
flyman написав:
ВИ? в інтернеті?
stas_rst написав: flyman написав:
ти теж збирався продавати.
а от кейсів "купив" не чути
Флай, якщо це мені, то ми на Ви ...
З приводу продажу, вирішив чекати до наступного року, поки в аренді. 11% в доларах.
Обращение на "ТЫ" в интернете, в частности на форумах - есть целиком и полностью нормальным явлением.
stas_rst написав:
... приваті я писав дійсно і на Ти. Там формат спілкування трішки інший.
Тут публічна розмова, я звертаюсь на Ви до Вас/тебе.
........
Тот, кто считает иначе - имеет некие комплексы
Востаннє редагувалось Damien
в Суб 21 лис, 2020 23:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 21 лис, 2020 23:47
drevlyanin написав: Прохожий написав:drevlyanin
не оффтопьте
научитесь уменьшать фото
кстати не обижайтесь но ИМХО плитка у вас дешевка)
Пардоньте, поспешил. На лавры Эйра не претендую, плитку брал в в 2005 в Агромате не дорогую по акции-202 грн/метр.
У Эйра плитка по 43ойро за метр. Дешевая, согласно вердикту не помню кого. За 15 лет оборудование печати на керамограните сделало колоссальный шаг вперед. У вас зерно видно невооруженным глазом. Сейчас на плитке за такую цену зерно различить невозможно.
Смотрю что первую башню ТТ уже сдали. Интересно было бы сходить посмотреть.
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Додано: Нед 22 лис, 2020 00:12
zРадио написав: Vlad442 написав:
После событий 14-ого я расширился по географии
И правильно. Но, вероятно, недостаточно
Vlad442 написав:
Если вы имеете в виду другие страны, то это слишком сложно технически. Для резидентов там другие налоги. Знаю одного человека из Харькова, который сдает трешку в центре Белгорода в несколько раз дешевле рыночной цены, при этом арендаторы должны более чем за полгода. Плачутся что денег нет, вы же понимаете...
А я знаю человека, сдающего в Аликанте 4 апартамента (помимо 2-х квартир в Киеве), и зарабатывающего там в среднем 5% на аренде и еще 7% - на переоценке стоимости своих прелестей. Как видите, примеры бывают разные, и, как везде, это зависит от качества приложенных умственных усилий.
PS: Конг
, идиотом здесь выглядишь ты, надувая щеки "профессионализма", который легко может оказаться притчей во языцех
Ы зрадио, здается мне что ты очень много знаешь, возможно даже слишком много..
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Додано: Нед 22 лис, 2020 00:25
Vlad442 написав: Sidus написав:
А вы ведетесь? Нет такой доходности на рынке аренды жилой недвиги...скорее всего люди просто не умеют считать, не учитывают простоев, аммортизации ремонта и тд.
Средняя доходность будет 5-7%, конечно есть варианты и с большей доходностью - мелометражки возле метро, но тут как повезет
Аренда сейчас 6-8% от текущей цены. Объекты со слабым ремонтом обеспечивают рентабельность ниже, но практически нет амортизации ремонта. С хорошим ремонтом ближе к верхней цифре. Вообще правильно считать отдельно амортизацию ремонта, мебели и бетона, но это слишком сложно и не имеет практического смысла.
Если залезть глубоко и вычесть из этой доходности все - амортизации ремонта, дома, простои, риски, падение цены из-за старения и т. п. и нормировать на уровень инфляции, то доходность от вложенных денег будет в лучшем случае ноль. Будет только зарплата за администрирование.Я уже продвигал идею
, что положительного пассивного дохода для всех не существует. При инвестировании задача сохранить деньги с минимальными потерями. Если нужно заработать, то нужно продавать свои силы либо в виде ведения бизнеса, либо в виде работы по найму.
Я продвигал идею, что можно иметь пассивный доход через спекуляцию, в том числе на фондовом рынке или валютами в долго срок. И та же крипта . Не водится с ней, а просто купить. Понято , что не на всю катушку . И на падение.
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html
Хозяин системы.
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Додано: Нед 22 лис, 2020 00:56
ну вся тутышняя публика должна же поверить тебе транслирующему что кто-то где-то что-то прикурил...?
- Лазарь Семенович, а правда, что вы в лотерею «Волгу» выиграли три дня назад?
- Да, Семочка, да. Правда. Только не три дня назад, а неделю уже как.
- Здорово как!
- М-да. Только не «Волгу», а три рубля. И не в лотерею, а в Домино, в «козла». И не выиграл, а проиграл.
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Додано: Нед 22 лис, 2020 00:58
proftpd66 написав: Vlad442 написав: Sidus написав:
А вы ведетесь? Нет такой доходности на рынке аренды жилой недвиги...скорее всего люди просто не умеют считать, не учитывают простоев, аммортизации ремонта и тд.
Средняя доходность будет 5-7%, конечно есть варианты и с большей доходностью - мелометражки возле метро, но тут как повезет
Аренда сейчас 6-8% от текущей цены. Объекты со слабым ремонтом обеспечивают рентабельность ниже, но практически нет амортизации ремонта. С хорошим ремонтом ближе к верхней цифре. Вообще правильно считать отдельно амортизацию ремонта, мебели и бетона, но это слишком сложно и не имеет практического смысла.
Если залезть глубоко и вычесть из этой доходности все - амортизации ремонта, дома, простои, риски, падение цены из-за старения и т. п. и нормировать на уровень инфляции, то доходность от вложенных денег будет в лучшем случае ноль. Будет только зарплата за администрирование.Я уже продвигал идею
, что положительного пассивного дохода для всех не существует. При инвестировании задача сохранить деньги с минимальными потерями. Если нужно заработать, то нужно продавать свои силы либо в виде ведения бизнеса, либо в виде работы по найму.
Я продвигал идею, что можно иметь пассивный доход через спекуляцию, в том числе на фондовом рынке или валютами в долго срок. И та же крипта . Не водится с ней, а просто купить. Понято , что не на всю катушку . И на падение.
ну и какой же он после всех этих телодвижений пассивный?!
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