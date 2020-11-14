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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5654565556565657

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 212
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
27%
58
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 22:59

  drevlyanin написав:
  Natt написав:
  drevlyanin написав:Не знаю как там обобщённые "перекупы" но среди постояльцев ветки навскидку только Флай да Жека писали о покупках в этом году.

Я в этом году покупала. Аккурат перед карантином. Ох и трухануло меня в марте-апреле знатно))


И по чём в вашей локации сейчас надёжный котлован? Хоть и часто там бываю, но совершенно не в курсе ху-из-ху. Можно что то заработать при том обилии строек?

Прям котлованы даже не знаю. Из последних, что я интересовалась - продажи стартовали с 650-680 у.е./м. Говорят, в самом-самом центре скоро старт - от 800 у.е.
Эконом не смотрела.
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 23:41

  flyman написав:
  stas_rst написав:
  flyman написав:ти теж збирався продавати.
а от кейсів "купив" не чути

Флай, якщо це мені, то ми на Ви ...
З приводу продажу, вирішив чекати до наступного року, поки в аренді. 11% в доларах.

ВИ? в інтернеті?


  stas_rst написав:... приваті я писав дійсно і на Ти. Там формат спілкування трішки інший.
Тут публічна розмова, я звертаюсь на Ви до Вас/тебе.
........

Обращение на "ТЫ" в интернете, в частности на форумах - есть целиком и полностью нормальным явлением. Тот, кто считает иначе - имеет некие комплексы
Востаннє редагувалось Damien в Суб 21 лис, 2020 23:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 23:47

  drevlyanin написав:
  Прохожий написав:drevlyanin
не оффтопьте
научитесь уменьшать фото

кстати не обижайтесь но ИМХО плитка у вас дешевка)


Пардоньте, поспешил. На лавры Эйра не претендую, плитку брал в в 2005 в Агромате не дорогую по акции-202 грн/метр. :oops:

У Эйра плитка по 43ойро за метр. Дешевая, согласно вердикту не помню кого. За 15 лет оборудование печати на керамограните сделало колоссальный шаг вперед. У вас зерно видно невооруженным глазом. Сейчас на плитке за такую цену зерно различить невозможно.
Смотрю что первую башню ТТ уже сдали. Интересно было бы сходить посмотреть.
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1
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 00:12

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:После событий 14-ого я расширился по географии


И правильно. Но, вероятно, недостаточно


  Vlad442 написав:Если вы имеете в виду другие страны, то это слишком сложно технически. Для резидентов там другие налоги. Знаю одного человека из Харькова, который сдает трешку в центре Белгорода в несколько раз дешевле рыночной цены, при этом арендаторы должны более чем за полгода. Плачутся что денег нет, вы же понимаете...


А я знаю человека, сдающего в Аликанте 4 апартамента (помимо 2-х квартир в Киеве), и зарабатывающего там в среднем 5% на аренде и еще 7% - на переоценке стоимости своих прелестей. Как видите, примеры бывают разные, и, как везде, это зависит от качества приложенных умственных усилий.

PS: Конг, идиотом здесь выглядишь ты, надувая щеки "профессионализма", который легко может оказаться притчей во языцех

Ы зрадио, здается мне что ты очень много знаешь, возможно даже слишком много.. :roll:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 00:25

  Vlad442 написав:
  Sidus написав:А вы ведетесь? Нет такой доходности на рынке аренды жилой недвиги...скорее всего люди просто не умеют считать, не учитывают простоев, аммортизации ремонта и тд.
Средняя доходность будет 5-7%, конечно есть варианты и с большей доходностью - мелометражки возле метро, но тут как повезет

Аренда сейчас 6-8% от текущей цены. Объекты со слабым ремонтом обеспечивают рентабельность ниже, но практически нет амортизации ремонта. С хорошим ремонтом ближе к верхней цифре. Вообще правильно считать отдельно амортизацию ремонта, мебели и бетона, но это слишком сложно и не имеет практического смысла.
Если залезть глубоко и вычесть из этой доходности все - амортизации ремонта, дома, простои, риски, падение цены из-за старения и т. п. и нормировать на уровень инфляции, то доходность от вложенных денег будет в лучшем случае ноль. Будет только зарплата за администрирование.
Я уже продвигал идею, что положительного пассивного дохода для всех не существует. При инвестировании задача сохранить деньги с минимальными потерями. Если нужно заработать, то нужно продавать свои силы либо в виде ведения бизнеса, либо в виде работы по найму.


Я продвигал идею, что можно иметь пассивный доход через спекуляцию, в том числе на фондовом рынке или валютами в долго срок. И та же крипта . Не водится с ней, а просто купить. Понято , что не на всю катушку . И на падение.
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 00:31

  plugatyrev написав:Ы зрадио, здается мне что ты очень много знаешь, возможно даже слишком много.. :roll:


Ой, не льстите, сильно меньше наших уважаемых лордов, по-стахановски выдающих на гора втрое больше нормы. И что самое правдоподобное - у каждого "специфический сегмент", который не пощупать. Такой себе закрытый клуб Мейдоффа... Ты просто верь :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 00:56

  zРадио написав:
  plugatyrev написав:Ы зрадио, здается мне что ты очень много знаешь, возможно даже слишком много.. :roll:


Ой, не льстите, сильно меньше наших уважаемых лордов, по-стахановски выдающих на гора втрое больше нормы. И что самое правдоподобное - у каждого "специфический сегмент", который не пощупать. Такой себе закрытый клуб Мейдоффа... Ты просто верь :mrgreen:

ну вся тутышняя публика должна же поверить тебе транслирующему что кто-то где-то что-то прикурил...?
- Лазарь Семенович, а правда, что вы в лотерею «Волгу» выиграли три дня назад?

- Да, Семочка, да. Правда. Только не три дня назад, а неделю уже как.

- Здорово как!

- М-да. Только не «Волгу», а три рубля. И не в лотерею, а в Домино, в «козла». И не выиграл, а проиграл.
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 00:58

  proftpd66 написав:
  Vlad442 написав:
  Sidus написав:А вы ведетесь? Нет такой доходности на рынке аренды жилой недвиги...скорее всего люди просто не умеют считать, не учитывают простоев, аммортизации ремонта и тд.
Средняя доходность будет 5-7%, конечно есть варианты и с большей доходностью - мелометражки возле метро, но тут как повезет

Аренда сейчас 6-8% от текущей цены. Объекты со слабым ремонтом обеспечивают рентабельность ниже, но практически нет амортизации ремонта. С хорошим ремонтом ближе к верхней цифре. Вообще правильно считать отдельно амортизацию ремонта, мебели и бетона, но это слишком сложно и не имеет практического смысла.
Если залезть глубоко и вычесть из этой доходности все - амортизации ремонта, дома, простои, риски, падение цены из-за старения и т. п. и нормировать на уровень инфляции, то доходность от вложенных денег будет в лучшем случае ноль. Будет только зарплата за администрирование.
Я уже продвигал идею, что положительного пассивного дохода для всех не существует. При инвестировании задача сохранить деньги с минимальными потерями. Если нужно заработать, то нужно продавать свои силы либо в виде ведения бизнеса, либо в виде работы по найму.


Я продвигал идею, что можно иметь пассивный доход через спекуляцию, в том числе на фондовом рынке или валютами в долго срок. И та же крипта . Не водится с ней, а просто купить. Понято , что не на всю катушку . И на падение.

ну и какой же он после всех этих телодвижений пассивный?! :mrgreen:
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