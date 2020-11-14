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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 22 лис, 2020 01:20
ТЫ И ВЫ
Damien написав:Обращение на "ТЫ" в интернете, в частности на форумах - есть целиком и полностью нормальным явлением.
Тот, кто считает иначе - имеет некие комплексы
Пустое вы
сердечным ты
Она, обмолвясь, заменила
И все счастливые мечты
В душе влюбленной возбудила.
Пред ней задумчиво стою,
Свести очей с нее нет силы;
И говорю ей: как вы
милы!
И мыслю: как тебя
люблю!
А.С.Пушкин
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Додано: Нед 22 лис, 2020 01:21
zРадио написав: plugatyrev написав:
ну вся тутышняя публика должна же поверить тебе транслирующему что кто-то где-то что-то прикурил...?
В последнее время стал увлекаться политикой и новостями. Знаете, выходит красивая баба и сообщает тебе: "Пианист Сердюк выиграл Мерседес в лотерею! " Потом начинаешь искать правду, звонить знакомым, оказывается - ... Не в лотерею, а в карты... Не выиграл, а проиграл....не Мерседес а Запорожец....и вообще, это был не пианист Сердюк, а сионист Пердюк. Итого: Сионист Пердюк проиграл Запорожец в карты. ...........Всем бобра!.
Значит не льстите, а перепутали роли. Про проигравшего сиониста Пердюка имею смелость говорить здесь именно я. Отчего создатели красивого образа выигравших пианистов Сердюков и бесятся...
ну и ладно, чего уж там, говори...
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Додано: Нед 22 лис, 2020 02:13
prosecutor написав:
Странный пир во время чумы. Перед самым пиком коронакризиса влазить в недвижку такое себе удовольствие. Да и девал не за горами, если вообще не дефолт. Так что лучше наблюдать за этим праздником дорожая со стороны. Тем более это временное явление.
Видимо не все фермеры оставили урожай в поле. Кто-то таки убрал, продал и сейчас отоваривает свои кровные.
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