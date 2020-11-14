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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 22 лис, 2020 01:20
ТЫ И ВЫ
Damien написав:Обращение на "ТЫ" в интернете, в частности на форумах - есть целиком и полностью нормальным явлением.
Тот, кто считает иначе - имеет некие комплексы
Пустое вы
сердечным ты
Она, обмолвясь, заменила
И все счастливые мечты
В душе влюбленной возбудила.
Пред ней задумчиво стою,
Свести очей с нее нет силы;
И говорю ей: как вы
милы!
И мыслю: как тебя
люблю!
А.С.Пушкин
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Додано: Нед 22 лис, 2020 01:21
zРадио написав: plugatyrev написав:
ну вся тутышняя публика должна же поверить тебе транслирующему что кто-то где-то что-то прикурил...?
В последнее время стал увлекаться политикой и новостями. Знаете, выходит красивая баба и сообщает тебе: "Пианист Сердюк выиграл Мерседес в лотерею! " Потом начинаешь искать правду, звонить знакомым, оказывается - ... Не в лотерею, а в карты... Не выиграл, а проиграл....не Мерседес а Запорожец....и вообще, это был не пианист Сердюк, а сионист Пердюк. Итого: Сионист Пердюк проиграл Запорожец в карты. ...........Всем бобра!.
Значит не льстите, а перепутали роли. Про проигравшего сиониста Пердюка имею смелость говорить здесь именно я. Отчего создатели красивого образа выигравших пианистов Сердюков и бесятся...
ну и ладно, чего уж там, говори...
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Додано: Нед 22 лис, 2020 02:13
prosecutor написав:
Странный пир во время чумы. Перед самым пиком коронакризиса влазить в недвижку такое себе удовольствие. Да и девал не за горами, если вообще не дефолт. Так что лучше наблюдать за этим праздником дорожая со стороны. Тем более это временное явление.
Видимо не все фермеры оставили урожай в поле. Кто-то таки убрал, продал и сейчас отоваривает свои кровные.
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Додано: Нед 22 лис, 2020 02:43
plugatyrev написав: proftpd66 написав: Vlad442 написав:
Аренда сейчас 6-8% от текущей цены. Объекты со слабым ремонтом обеспечивают рентабельность ниже, но практически нет амортизации ремонта. С хорошим ремонтом ближе к верхней цифре. Вообще правильно считать отдельно амортизацию ремонта, мебели и бетона, но это слишком сложно и не имеет практического смысла.
Если залезть глубоко и вычесть из этой доходности все - амортизации ремонта, дома, простои, риски, падение цены из-за старения и т. п. и нормировать на уровень инфляции, то доходность от вложенных денег будет в лучшем случае ноль. Будет только зарплата за администрирование.Я уже продвигал идею
, что положительного пассивного дохода для всех не существует. При инвестировании задача сохранить деньги с минимальными потерями. Если нужно заработать, то нужно продавать свои силы либо в виде ведения бизнеса, либо в виде работы по найму.
Я продвигал идею, что можно иметь пассивный доход через спекуляцию, в том числе на фондовом рынке или валютами в долго срок. И та же крипта . Не водится с ней, а просто купить. Понято , что не на всю катушку . И на падение.
ну и какой же он после всех этих телодвижений пассивный?!
Поменяй в банке украинский евро доллар гривна , другу банки куча валют дают . Типо как Укрэксим.
Узнавал что банки в Сейшельских островах поедостают обмен доллар , евро и рупия . Другие идёт ещё дадут поменять другие вводят . Что в твое понимании пассивные инвестиций? Арендатор будет звонить м просить скидку или морозится или съезжать , или убьет хаты . Что это за инвестиций? Лучше заплачу 30$ консьержу в Сейшельских островах чем буду возится с этим гемороем. Может дадут платную или бесплатную консультацию адвоката или эксперта.
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html
Хозяин системы.
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