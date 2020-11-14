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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5654565556565657

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 212
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
27%
58
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 05:19

  plugatyrev написав:
  zРадио написав:
  plugatyrev написав:Ы зрадио, здается мне что ты очень много знаешь, возможно даже слишком много.. :roll:


Ой, не льстите, сильно меньше наших уважаемых лордов, по-стахановски выдающих на гора втрое больше нормы. И что самое правдоподобное - у каждого "специфический сегмент", который не пощупать. Такой себе закрытый клуб Мейдоффа... Ты просто верь :mrgreen:

ну вся тутышняя публика должна же поверить тебе транслирующему что кто-то где-то что-то прикурил...?


В последнее время стал увлекаться политикой и новостями. Знаете, выходит красивая баба и сообщает тебе: "Пианист Сердюк выиграл Мерседес в лотерею! " Потом начинаешь искать правду, звонить знакомым, оказывается - ... Не в лотерею, а в карты... Не выиграл, а проиграл....не Мерседес а Запорожец....и вообще, это был не пианист Сердюк, а сионист Пердюк. Итого: Сионист Пердюк проиграл Запорожец в карты. ...........Всем бобра!.

Навіщо ж Ви так ? Мордою по роялю нашого ватного оракула?
Людина розумна і чесно відпрацьовує свою ЗП, збільшуючи хаос в державі.
Сама вона на Кржн нічого не купляє і не продає(((
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 05:22

  airmax78 написав:
  prosecutor написав:Странный пир во время чумы. Перед самым пиком коронакризиса влазить в недвижку такое себе удовольствие. Да и девал не за горами, если вообще не дефолт. Так что лучше наблюдать за этим праздником дорожая со стороны. Тем более это временное явление.

Видимо не все фермеры оставили урожай в поле. Кто-то таки убрал, продал и сейчас отоваривает свои кровные.

Аеромакс, а Ви з фермерів?
Чи з таксистів-електриків?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 05:29

  drevlyanin написав:.с. До речі, покажіть прямо зараз яким чудовим і вартісним шоколадом

Спеціально для Вас, найкращий сорт:"Із под добрих царей рвьотся в рот шоколад" - з пісні Шевчука, 1990.

Щодо "працьовитості українців " - не смішіть.
Зачухана і занедбана країна, тупа їліта якої тільки й дивиться,що можна вкрасти. Ну і нарот, який обирає клоунів і двічі злодіїв - достойний укро-зарплат
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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