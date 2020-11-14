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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 22 лис, 2020 05:19
plugatyrev написав:
ну вся тутышняя публика должна же поверить тебе транслирующему что кто-то где-то что-то прикурил...?
В последнее время стал увлекаться политикой и новостями. Знаете, выходит красивая баба и сообщает тебе: "Пианист Сердюк выиграл Мерседес в лотерею! " Потом начинаешь искать правду, звонить знакомым, оказывается - ... Не в лотерею, а в карты... Не выиграл, а проиграл....не Мерседес а Запорожец....и вообще, это был не пианист Сердюк, а сионист Пердюк. Итого: Сионист Пердюк проиграл Запорожец в карты. ...........Всем бобра!.
Навіщо ж Ви так ? Мордою по роялю нашого ватного оракула?
Людина розумна і чесно відпрацьовує свою ЗП, збільшуючи хаос в державі.
Сама вона на Кржн нічого не купляє і не продає(((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Нед 22 лис, 2020 05:22
airmax78 написав: prosecutor написав:
Странный пир во время чумы. Перед самым пиком коронакризиса влазить в недвижку такое себе удовольствие. Да и девал не за горами, если вообще не дефолт. Так что лучше наблюдать за этим праздником дорожая со стороны. Тем более это временное явление.
Видимо не все фермеры оставили урожай в поле. Кто-то таки убрал, продал и сейчас отоваривает свои кровные.
Аеромакс, а Ви з фермерів?
Чи з таксистів-електриків?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Нед 22 лис, 2020 05:29
drevlyanin написав:
.с. До речі, покажіть прямо зараз яким чудовим і вартісним шоколадом
Спеціально для Вас, найкращий сорт:"Із под добрих царей рвьотся в рот шоколад" - з пісні Шевчука, 1990.
Щодо "працьовитості українців " - не смішіть.
Зачухана і занедбана країна, тупа їліта якої тільки й дивиться,що можна вкрасти. Ну і нарот, який обирає клоунів і двічі злодіїв - достойний укро-зарплат
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Додано: Нед 22 лис, 2020 09:49
Natt написав:
Прям котлованы даже не знаю. Из последних, что я интересовалась - продажи стартовали с 650-680 у.е./м. Говорят, в самом-самом центре скоро старт - от 800 у.е.
Эконом не смотрела.
Не кисло. В памяти отложилась реклама на каждом углу по 400-500 пару лет назад. По 800 это тот, что возле гостиницы и экомаркета?
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Додано: Нед 22 лис, 2020 09:52
drevlyanin написав: Natt написав:
Прям котлованы даже не знаю. Из последних, что я интересовалась - продажи стартовали с 650-680 у.е./м. Говорят, в самом-самом центре скоро старт - от 800 у.е.
Эконом не смотрела.
Не кисло. По 800 это тот, что возле гостиницы и экомаркета?
Невже 800 Дол/м2 - це дорого???
Невже справедлива ціна для нерухомості в Прикиївських Єпенях - 500 Дол/м2???
Може, забудовник повинен ще видавати клієнтам по центнеру дешевого сурогатного шоколаду?
Цікава гілка(( На одній сторінці перець пише про свої квартири ціною 200 000 дол, на інших сторінках - скаржиться, що 800 дол/м2 - задорого(((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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