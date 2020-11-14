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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 22 лис, 2020 05:19
plugatyrev написав:
ну вся тутышняя публика должна же поверить тебе транслирующему что кто-то где-то что-то прикурил...?
В последнее время стал увлекаться политикой и новостями. Знаете, выходит красивая баба и сообщает тебе: "Пианист Сердюк выиграл Мерседес в лотерею! " Потом начинаешь искать правду, звонить знакомым, оказывается - ... Не в лотерею, а в карты... Не выиграл, а проиграл....не Мерседес а Запорожец....и вообще, это был не пианист Сердюк, а сионист Пердюк. Итого: Сионист Пердюк проиграл Запорожец в карты. ...........Всем бобра!.
Навіщо ж Ви так ? Мордою по роялю нашого ватного оракула?
Людина розумна і чесно відпрацьовує свою ЗП, збільшуючи хаос в державі.
Сама вона на Кржн нічого не купляє і не продає(((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Нед 22 лис, 2020 05:22
airmax78 написав: prosecutor написав:
Странный пир во время чумы. Перед самым пиком коронакризиса влазить в недвижку такое себе удовольствие. Да и девал не за горами, если вообще не дефолт. Так что лучше наблюдать за этим праздником дорожая со стороны. Тем более это временное явление.
Видимо не все фермеры оставили урожай в поле. Кто-то таки убрал, продал и сейчас отоваривает свои кровные.
Аеромакс, а Ви з фермерів?
Чи з таксистів-електриків?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Нед 22 лис, 2020 05:29
drevlyanin написав:
.с. До речі, покажіть прямо зараз яким чудовим і вартісним шоколадом
Спеціально для Вас, найкращий сорт:"Із под добрих царей рвьотся в рот шоколад" - з пісні Шевчука, 1990.
Щодо "працьовитості українців " - не смішіть.
Зачухана і занедбана країна, тупа їліта якої тільки й дивиться,що можна вкрасти. Ну і нарот, який обирає клоунів і двічі злодіїв - достойний укро-зарплат
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Нед 22 лис, 2020 09:49
Natt написав:
Прям котлованы даже не знаю. Из последних, что я интересовалась - продажи стартовали с 650-680 у.е./м. Говорят, в самом-самом центре скоро старт - от 800 у.е.
Эконом не смотрела.
Не кисло. В памяти отложилась реклама на каждом углу по 400-500 пару лет назад. По 800 это тот, что возле гостиницы и экомаркета?
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Додано: Нед 22 лис, 2020 09:52
drevlyanin написав: Natt написав:
Прям котлованы даже не знаю. Из последних, что я интересовалась - продажи стартовали с 650-680 у.е./м. Говорят, в самом-самом центре скоро старт - от 800 у.е.
Эконом не смотрела.
Не кисло. По 800 это тот, что возле гостиницы и экомаркета?
Невже 800 Дол/м2 - це дорого???
Невже справедлива ціна для нерухомості в Прикиївських Єпенях - 500 Дол/м2???
Може, забудовник повинен ще видавати клієнтам по центнеру дешевого сурогатного шоколаду?
Цікава гілка(( На одній сторінці перець пише про свої квартири ціною 200 000 дол, на інших сторінках - скаржиться, що 800 дол/м2 - задорого(((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Нед 22 лис, 2020 10:03
airmax78 написав:
Пардоньте, поспешил. На лавры Эйра не претендую, плитку брал в в 2005 в Агромате не дорогую по акции-202 грн/метр.
У Эйра плитка по 43ойро за метр. Дешевая, согласно вердикту не помню кого. За 15 лет оборудование печати на керамограните сделало колоссальный шаг вперед. У вас зерно видно невооруженным глазом. Сейчас на плитке за такую цену зерно различить невозможно.
Смотрю что первую башню ТТ уже сдали. Интересно было бы сходить посмотреть.[/quote]
Через пару месяцев как вселитесь, не то что зерно на плитке, саму плитку перестанете замечать.
А в ТТ сходите обязательно, порадуете нас фотками с полей. А то с нашими кирзовыми фейсами лезть в тот хромовый ряд не комильфо. Хотя было на старте от 1600. Сейчас те цены вспоминаешь с ностальгией.
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Додано: Нед 22 лис, 2020 10:29
Frant написав: drevlyanin написав:
.с. До речі, покажіть прямо зараз яким чудовим і вартісним шоколадом
Спеціально для Вас, найкращий сорт:"Із под добрих царей рвьотся в рот шоколад" - з пісні Шевчука, 1990.
Щодо "працьовитості українців " - не смішіть.
Зачухана і занедбана країна, тупа їліта якої тільки й дивиться,що можна вкрасти. Ну і нарот, який обирає клоунів і двічі злодіїв - достойний укро-зарплат
Ні-ні, так не піде. А то починаете як Лібо, з його 5 сотками землі біля таунхаусу, клеїти дурня. Перефразуючи відомий вислів-"фото, фото сестра". Покажіть же нам злидарям справжню якість!
І якщо вже так ненавидите Україну і українців, то що ви тут все ще робите? Навкруги такий широкий і прекрасний світ, а ви тут з нами сірими та убогими.
п.с. До речі, любьязний, не нагадаете де це я писав про власне житло за 200000 долярів? Чи ви не розрізняєте 200 метрів і 200000 грошей?
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Додано: Нед 22 лис, 2020 10:42
prosecutor написав:
Странный пир во время чумы. Перед самым пиком коронакризиса влазить в недвижку такое себе удовольствие. Да и девал не за горами, если вообще не дефолт. Так что лучше наблюдать за этим праздником дорожая со стороны. Тем более это временное явление.
Як ваші справи в бі-ту-бі?
Щоб тут не офтопити, нагадаю куди заходитиВ2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: Нед 22 лис, 2020 11:05
drevlyanin написав:
Покажіть же нам злидарям справжню якість!
І якщо вже так ненавидите Україну і українців, то що ви тут все ще робите? Навкруги такий широкий і прекрасний світ, а ви тут з нами сірими та убогими.
Показати справжню якість місцевій їліті?
Будь ласка.
Будь яка техніка, зроблена в Японії чи Німеччині, з клеймом "Made in Japan" Або "Made in Germany".
До бидляцької держави, до нації сантехніків і селян - я відношусь індиферентно. Який нарот - така їліта, яка їліта - такий нарот.
Навіть тут, на форумі, з більшості - простота, лінь, небажання працювати, дешеві понти, неотесаність - аж пруть.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Нед 22 лис, 2020 11:22
prosecutor написав:
Странный пир во время чумы. Перед самым пиком коронакризиса влазить в недвижку такое себе удовольствие. Да и девал не за горами, если вообще не дефолт. Так что лучше наблюдать за этим праздником дорожая со стороны. Тем более это временное явление.
Как цены на недвижимость повели себя нетипично во время пандемии, так и течение эпидемии тоже может отличаться от моделей, которые создало массовое создание, которое считает, что если растет/падает, то будет расти/падать вечно.
Я переболел и очень много моих знакомых переболело. В статистику попадают далеко не все кейсы. У многих людей нет денег на тесты, специфического лечения от коронавируса нет, тогда зачем платить и прочие причины. У большинства болезнь протекает легко. Знаю людей, которые переболели почти одновременно с одинаковыми симптомами. Один сдал тест, остальные не стали - зачем, если все понятно? Плюс молодые люди, у которых болезнь протекает бессимтомно или в виде легкого недомогания.
Вполне вероятно, что мы находимся не в начале экспоненты, а около пиков и в ближайшие месяцы болезнь пойдет на спад из-за коллективного иммунитета среди активного населения. Наверняка это вызовет всплеск потребления, в том числе и покупок недвижимости. При этом, как всегда, будут люди, которые пропустят смену тренда.
Сейчас нужно не жить стереотипами, а держать руку на пульсе, если собираетесь что-то купить.
Еще момент, что в ситуации, когда рынок стоит, можно найти хороший вариант дешевле рынка, что нивелирует падение, так как потом по формально более низким ценам приходится бегать с толпой и покупать что удалось выхватить.
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