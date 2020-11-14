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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 22 лис, 2020 11:27
Vlad442 написав:
Наверняка это вызовет всплеск потребления, в том числе и покупок недвижимости. При этом
Серйозно?
Демографічні проблеми в державі на чолі з клоуном - вже вирішено?
Є позитивна міграція в країну, є зростання зарплат???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Нед 22 лис, 2020 11:40
Vlad442 написав: prosecutor написав:
Странный пир во время чумы. Перед самым пиком коронакризиса влазить в недвижку такое себе удовольствие. Да и девал не за горами, если вообще не дефолт. Так что лучше наблюдать за этим праздником дорожая со стороны. Тем более это временное явление.
Как цены на недвижимость повели себя нетипично во время пандемии, так и течение эпидемии тоже может отличаться от моделей, которые создало массовое создание, которое считает, что если растет/падает, то будет расти/падать вечно.
Я переболел и очень много моих знакомых переболело. В статистику попадают далеко не все кейсы. У многих людей нет денег на тесты, специфического лечения от коронавируса нет, тогда зачем платить и прочие причины. У большинства болезнь протекает легко. Знаю людей, которые переболели почти одновременно с одинаковыми симптомами. Один сдал тест, остальные не стали - зачем, если все понятно? Плюс молодые люди, у которых болезнь протекает бессимтомно или в виде легкого недомогания.
Вполне вероятно, что мы находимся не в начале экспоненты, а около пиков и в ближайшие месяцы болезнь пойдет на спад из-за коллективного иммунитета среди активного населения. Наверняка это вызовет всплеск потребления, в том числе и покупок недвижимости. При этом, как всегда, будут люди, которые пропустят смену тренда.
Сейчас нужно не жить стереотипами, а держать руку на пульсе, если собираетесь что-то купить.
Еще момент, что в ситуации, когда рынок стоит, можно найти хороший вариант дешевле рынка, что нивелирует падение, так как потом по формально более низким ценам приходится бегать с толпой и покупать что удалось выхватить.
Ну что за загоны в воскресное утро. Определитесь уже в Ковид-19 у нас был рост цен (КРЖН тихая гавань), если Ковид-19 пойдет на спад - цены тоже в рост? Населенеие еще больше уменьшается (в Киеве минус 15-30 чел в день от Ковид-19) - тоже рост цен на КРЖН (тихая гавань)?
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Додано: Нед 22 лис, 2020 11:44
BIGor написав:
Ну что за загоны в воскресное утро. Определитесь уже в Ковид-19 у нас был рост цен (КРЖН тихая гавань), если Ковид-19 пойдет на спад - цены тоже в рост? Населенеие еще больше уменьшается (в Киеве минус 15-30 чел в день от Ковид-19) - тоже рост цен на КРЖН (тихая гавань)?
Не знаю. Возможны разные варианты. Я просто пытаюсь дать альтернативную точку зрения, что мир не так прост, как кажется, в ответ на черно-белый пост, который я цитировал.
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Vlad442
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Додано: Нед 22 лис, 2020 11:54
Как после Ковид 19 цены могут пойти вверж? Неужели ВВП вырастет???
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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Додано: Нед 22 лис, 2020 11:57
Investor_K написав:
Как после Ковид 19 цены могут пойти вверж? Неужели ВВП вырастет???
Так , так!
Китайці, індуси, пакистанці і єгіптоси ломануться сюди мільйонами, на ЗП 250 дол/міс! Це достойна зарплата для нашої держави!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Нед 22 лис, 2020 11:58
Vlad442 написав: BIGor написав:
Ну что за загоны в воскресное утро. Определитесь уже в Ковид-19 у нас был рост цен (КРЖН тихая гавань), если Ковид-19 пойдет на спад - цены тоже в рост? Населенеие еще больше уменьшается (в Киеве минус 15-30 чел в день от Ковид-19) - тоже рост цен на КРЖН (тихая гавань)?
Не знаю. Возможны разные варианты. Я просто пытаюсь дать альтернативную точку зрения, что мир не так прост, как кажется, в ответ на черно-белый пост, который я цитировал.
Мне лично понятно что в стране будет только хуже, это ну просто очевидно. Куда на таком расти - мне непонятно. Разве что скупят все израильтяне или арабы...
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BIGor
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Додано: Нед 22 лис, 2020 12:11
BIGor написав: Vlad442 написав: BIGor написав:
Ну что за загоны в воскресное утро. Определитесь уже в Ковид-19 у нас был рост цен (КРЖН тихая гавань), если Ковид-19 пойдет на спад - цены тоже в рост? Населенеие еще больше уменьшается (в Киеве минус 15-30 чел в день от Ковид-19) - тоже рост цен на КРЖН (тихая гавань)?
Не знаю. Возможны разные варианты. Я просто пытаюсь дать альтернативную точку зрения, что мир не так прост, как кажется, в ответ на черно-белый пост, который я цитировал.
Мне лично понятно что в стране будет только хуже, это ну просто очевидно. Куда на таком расти - мне непонятно. Разве что скупят все израильтяне или арабы...
Как же хуже, он Либо говорит вот вот расцветем, да и ценники от 100штук за однуху сами говорили, что дешевле просто нет, покращення на лицо, все жируют, а вы говорите хуже, нет хуже не будет, первое это руцкий мир подкрепил своей уверенностью народ навеки миром, второе возвращение ж.дов в Адессу инфа от Брежнева.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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remark
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Додано: Нед 22 лис, 2020 12:18
remark написав:
Как же хуже, он Либо говорит вот вот расцветем, да и ценники от 100штук за однуху сами говорили, что дешевле просто нет, покращення на лицо, все жируют, а вы говорите хуже, нет хуже не будет, первое это руцкий мир подкрепил своей уверенностью народ навеки миром, второе возвращение ж.дов в Адессу инфа от Брежнева.
Немного воскресного оффтопа - смотерл 3 сезон сериала "Наркос" так там наркокартели решили обелить свой бизнес и дела - как думаете куда они планировали вкладывать? (привет Аднану Кивану).
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BIGor
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Додано: Нед 22 лис, 2020 12:20
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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remark
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Додано: Нед 22 лис, 2020 12:58
Vlad442 написав:
...
Вполне вероятно, что мы находимся не в начале экспоненты, а около пиков и в ближайшие месяцы болезнь пойдет на спад из-за коллективного иммунитета среди активного населения. Наверняка это вызовет всплеск потребления, в том числе и покупок недвижимости. При этом, как всегда, будут люди, которые пропустят смену тренда.
Сейчас нужно не жить стереотипами, а держать руку на пульсе, если собираетесь что-то купить.
...
Я согласен с тем, что уже не раз говорилось - этот кризис не совсем похож на предыдущие. А не похож он тем, что развитые страны начали его тушить деньгами. Эти деньги, как в законе сообщающихся сосудов, перетекли и в другие страны тоже, вызвав подъем/непадение/не_такое_сильное_падение_как_ожидалось цен на дорогие товары(квартиры тоже).
Далее. Что будет после окончания пандемии?Варианта два - лишние деньги начнут выводить или оставят как есть. Оба варианта не приведут к повышению цены и всплеску потребления, т.к. денег уже больше становиться не будет.
. Перетекать неоткуда.
Как человек, видевший многое, я, думаю, ты согласишься, что цены в долларах на товары в Украине начинали расти только когда: 1)начинало развиваться производство 2)долгое время стабилен курс доллара 3)в страну льют деньги извне.
После окончания пандемии ничего из этих пунктов не предвидится, зеленая власть не привлекает инвестиции, не пытается создавать условия для открытия иностранных производственных площадок, не пытается сделать стабильным курс доллара. Зеленая власть уперлась как бык только в одно - как выдоить бабло у своих же граждан. Причем, как я уже говорил ранее, выдаивание денег внутри страны - это не просто перераспределение между слоями населения, это гораздо хуже, поскольку жирный кусок остается в руках тех, кто доит(в виде их официальных зарплат и взяток)
Поэтому, после окончания пандемии - только хуже, цены только вниз
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