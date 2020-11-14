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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 22 лис, 2020 12:59
airmax78 написав: prosecutor написав:
Странный пир во время чумы. Перед самым пиком коронакризиса влазить в недвижку такое себе удовольствие. Да и девал не за горами, если вообще не дефолт. Так что лучше наблюдать за этим праздником дорожая со стороны. Тем более это временное явление.
Видимо не все фермеры оставили урожай в поле. Кто-то таки убрал, продал и сейчас отоваривает свои кровные.
Что то в этом году кровных как то меньше стало. Не у всех, но те кто влаживал в недвигу и нашу экономику точно. Гиганты все равно деньги выводили к себе за бугор.
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Додано: Нед 22 лис, 2020 13:02
Долярчик написав: prosecutor написав:
Странный пир во время чумы. Перед самым пиком коронакризиса влазить в недвижку такое себе удовольствие. Да и девал не за горами, если вообще не дефолт. Так что лучше наблюдать за этим праздником дорожая со стороны. Тем более это временное явление.
Як ваші справи в бі-ту-бі?
Щоб тут не офтопити, нагадаю куди заходитиВ2В - як дізнатись, коли кінець цій
"піраміді"?
Та відповім і тут. Сьогодні неділя і трохи оффтопу можна.
Загалом я зробив x3 точно. Добре що далі не інвестував і як покащав час це було правильне рішення.
А так все добре. Ось читаю свідків дорожая і піднімаю собі настрій
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