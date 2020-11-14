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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5656565756585659>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 212
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
27%
58
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 12:18

  remark написав:Как же хуже, он Либо говорит вот вот расцветем, да и ценники от 100штук за однуху сами говорили, что дешевле просто нет, покращення на лицо, все жируют, а вы говорите хуже, нет хуже не будет, первое это руцкий мир подкрепил своей уверенностью народ навеки миром, второе возвращение ж.дов в Адессу инфа от Брежнева.

Немного воскресного оффтопа - смотерл 3 сезон сериала "Наркос" так там наркокартели решили обелить свой бизнес и дела - как думаете куда они планировали вкладывать? (привет Аднану Кивану).
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 12:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Аднану Киван

https://nv.ua/biz/top-100-bogatyh/adnan ... 77071.html
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 12:58

  Vlad442 написав:...
Вполне вероятно, что мы находимся не в начале экспоненты, а около пиков и в ближайшие месяцы болезнь пойдет на спад из-за коллективного иммунитета среди активного населения. Наверняка это вызовет всплеск потребления, в том числе и покупок недвижимости. При этом, как всегда, будут люди, которые пропустят смену тренда.
Сейчас нужно не жить стереотипами, а держать руку на пульсе, если собираетесь что-то купить.
...

Я согласен с тем, что уже не раз говорилось - этот кризис не совсем похож на предыдущие. А не похож он тем, что развитые страны начали его тушить деньгами. Эти деньги, как в законе сообщающихся сосудов, перетекли и в другие страны тоже, вызвав подъем/непадение/не_такое_сильное_падение_как_ожидалось цен на дорогие товары(квартиры тоже).
Далее. Что будет после окончания пандемии?Варианта два - лишние деньги начнут выводить или оставят как есть. Оба варианта не приведут к повышению цены и всплеску потребления, т.к. денег уже больше становиться не будет.. Перетекать неоткуда.
Как человек, видевший многое, я, думаю, ты согласишься, что цены в долларах на товары в Украине начинали расти только когда: 1)начинало развиваться производство 2)долгое время стабилен курс доллара 3)в страну льют деньги извне.
После окончания пандемии ничего из этих пунктов не предвидится, зеленая власть не привлекает инвестиции, не пытается создавать условия для открытия иностранных производственных площадок, не пытается сделать стабильным курс доллара. Зеленая власть уперлась как бык только в одно - как выдоить бабло у своих же граждан. Причем, как я уже говорил ранее, выдаивание денег внутри страны - это не просто перераспределение между слоями населения, это гораздо хуже, поскольку жирный кусок остается в руках тех, кто доит(в виде их официальных зарплат и взяток)
Поэтому, после окончания пандемии - только хуже, цены только вниз
Damien
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 12:59

  airmax78 написав:
  prosecutor написав:Странный пир во время чумы. Перед самым пиком коронакризиса влазить в недвижку такое себе удовольствие. Да и девал не за горами, если вообще не дефолт. Так что лучше наблюдать за этим праздником дорожая со стороны. Тем более это временное явление.

Видимо не все фермеры оставили урожай в поле. Кто-то таки убрал, продал и сейчас отоваривает свои кровные.


Что то в этом году кровных как то меньше стало. Не у всех, но те кто влаживал в недвигу и нашу экономику точно. Гиганты все равно деньги выводили к себе за бугор.
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 13:02

  Долярчик написав:
  prosecutor написав:Странный пир во время чумы. Перед самым пиком коронакризиса влазить в недвижку такое себе удовольствие. Да и девал не за горами, если вообще не дефолт. Так что лучше наблюдать за этим праздником дорожая со стороны. Тем более это временное явление.

Як ваші справи в бі-ту-бі?
Щоб тут не офтопити, нагадаю куди заходити
В2В - як дізнатись, коли кінець цій
"піраміді"?


Та відповім і тут. Сьогодні неділя і трохи оффтопу можна.
Загалом я зробив x3 точно. Добре що далі не інвестував і як покащав час це було правильне рішення.

А так все добре. Ось читаю свідків дорожая і піднімаю собі настрій :)
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 13:15

  Investor_K написав:Как после Ковид 19 цены могут пойти вверж? Неужели ВВП вырастет???

Неизбежно начнет расти.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 13:17

  Damien написав:Я согласен с тем, что уже не раз говорилось - этот кризис не совсем похож на предыдущие. А не похож он тем, что развитые страны начали его тушить деньгами. Эти деньги, как в законе сообщающихся сосудов, перетекли и в другие страны тоже, вызвав подъем/непадение/не_такое_сильное_падение_как_ожидалось цен на дорогие товары(квартиры тоже).
Далее. Что будет после окончания пандемии?Варианта два - лишние деньги начнут выводить или оставят как есть. Оба варианта не приведут к повышению цены и всплеску потребления, т.к. денег уже больше становиться не будет.. Перетекать неоткуда.
Как человек, видевший многое, я, думаю, ты согласишься, что цены в долларах на товары в Украине начинали расти только когда: 1)начинало развиваться производство 2)долгое время стабилен курс доллара 3)в страну льют деньги извне.
После окончания пандемии ничего из этих пунктов не предвидится, зеленая власть не привлекает инвестиции, не пытается создавать условия для открытия иностранных производственных площадок, не пытается сделать стабильным курс доллара. Зеленая власть уперлась как бык только в одно - как выдоить бабло у своих же граждан. Причем, как я уже говорил ранее, выдаивание денег внутри страны - это не просто перераспределение между слоями населения, это гораздо хуже, поскольку жирный кусок остается в руках тех, кто доит(в виде их официальных зарплат и взяток)
Поэтому, после окончания пандемии - только хуже, цены только вниз

Зеленая власть здесь долго не продержится. Вон уже даже до долярчика начало что-то отдаленно доходить.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 13:27

Единственная "нетипичность" этого кризиса, за которую так цепляется Vlad442 и которая позволяет до сих пор удерживать цены на активы - это беспрецедентная эмиссия.

Все остальные байки об иррациональном поведении людей - рыловские загоны, как уже успели сказать до меня.

Нет, поведение людей рационально. В том числе украинцев (иони уже дают ответ коронакризису в виде оттока из Киева). А эмиссия центральных банков будет свернута максимум в течение 3-х кварталов (почему, давая прогноз падения цен КРЖН, я и проявил аккуратность в оценке сроков).

Тем временем Билл Гейтс, человек с широким взглядом на мир, предсказавший пандемию, а не ангажированный лорд, заинтересованный в перманентном росте цены своих прелестей и аренды, прогнозирует следующие тренд по завершению пандемии:

1. Удаленные встречи станут нормой
2. Софт будет развиваться лучше и быстрее
3. Компании начнут делить офисы
4. Люди перестанут стремиться в крупные центры и смогут выбирать, где им жить
5. Люди будут меньше общаться с коллегами
6. Мир еще долго не вернется в норму
7. Следующая пандемия будет не такой страшной

https://incrussia.ru/news/gates-predicted/
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 13:31

  Vlad442 написав:Вполне вероятно, что мы находимся не в начале экспоненты, а около пиков и в ближайшие месяцы болезнь пойдет на спад из-за коллективного иммунитета среди активного населения. Наверняка это вызовет всплеск потребления, в том числе и покупок недвижимости.


я бы заменил "вполне вероятно" на "маловероятно".

ну допустим цена на недвигу тоже будет идти за всплеском потребления. А топливом что будет служить? Откуда на рынке (а значит и у пипла, который захочет вскочить в бетон) появятся дополнительные деньги?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 13:32

  zРадио написав:.....
Тем временем Билл Гейтс, человек с широким взглядом на мир, предсказавший пандемию, а не ангажированный лорд, заинтересованный в перманентном росте цены своих прелестей и аренды, прогнозирует следующие тренд по завершению пандемии:

1. Удаленные встречи станут нормой
2. Софт будет развиваться лучше и быстрее
3. Компании начнут делить офисы
4. Люди перестанут стремиться в крупные центры и смогут выбирать, где им жить
5. Люди будут меньше общаться с коллегами
6. Мир еще долго не вернется в норму
7. Следующая пандемия будет не такой страшной

https://incrussia.ru/news/gates-predicted/

Это все правильно, но только касаемо IT, сферы где Гейтс является докой. А есть еще великое множество сфер, где эти принципы аж никак не применятся
Damien
 
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