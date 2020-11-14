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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5656565756585659

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 212
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
27%
58
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 13:37

  airmax78 написав:
  prosecutor написав:Странный пир во время чумы. Перед самым пиком коронакризиса влазить в недвижку такое себе удовольствие. Да и девал не за горами, если вообще не дефолт. Так что лучше наблюдать за этим праздником дорожая со стороны. Тем более это временное явление.

Видимо не все фермеры оставили урожай в поле. Кто-то таки убрал, продал и сейчас отоваривает свои кровные.


Ага... Поговори-поговори :D Во-первых, не самый урожайный год, во-вторых, рост недоступности кредитов, в-третьих, высокая степень неопределенности, в том числе возможный срыв сроков посевных кампаний...

И еще, кто-нибудь может подтвердить фактами "отоваривание бетоном", о котором здесь некоторые говорят? В чем оно проявляется, если за один октябрь цены снизились на 2%?

https://minfin.com.ua/2020/11/11/55450582/
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 13:39

  Damien написав:
  zРадио написав:.....
Тем временем Билл Гейтс, человек с широким взглядом на мир, предсказавший пандемию, а не ангажированный лорд, заинтересованный в перманентном росте цены своих прелестей и аренды, прогнозирует следующие тренд по завершению пандемии:

1. Удаленные встречи станут нормой
2. Софт будет развиваться лучше и быстрее
3. Компании начнут делить офисы
4. Люди перестанут стремиться в крупные центры и смогут выбирать, где им жить
5. Люди будут меньше общаться с коллегами
6. Мир еще долго не вернется в норму
7. Следующая пандемия будет не такой страшной

https://incrussia.ru/news/gates-predicted/

Это все правильно, но только касаемо IT, сферы где Гейтс является докой. А есть еще великое множество сфер, где эти принципы аж никак не применятся


Гейтс говорит не об IT, а обо всех. Ну и пандемию предсказал именно он. Так что о широте его взглядов и способно мыслить глобально и далеко я бы не тревожился
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 13:52

  zРадио написав:
  airmax78 написав:
  prosecutor написав:Странный пир во время чумы. Перед самым пиком коронакризиса влазить в недвижку такое себе удовольствие. Да и девал не за горами, если вообще не дефолт. Так что лучше наблюдать за этим праздником дорожая со стороны. Тем более это временное явление.

Видимо не все фермеры оставили урожай в поле. Кто-то таки убрал, продал и сейчас отоваривает свои кровные.


Ага... Поговори-поговори :D Во-первых, не самый урожайный год, во-вторых, рост недоступности кредитов, в-третьих, высокая степень неопределенности, в том числе возможный срыв сроков посевных кампаний...

И еще, кто-нибудь может подтвердить фактами "отоваривание бетоном", о котором здесь некоторые говорят? В чем оно проявляется, если за один октябрь цены снизились на 2%?

https://minfin.com.ua/2020/11/11/55450582/

С чего ты взял "про рост недоступности кредитов" и какая может быть "степень неопределенности в том числе возможный срыв сроков посевных кампаний"? Таких дешевых кредитов для аграриев, как в этом году, еще не было. Кредитуют их из каждого утюга. Все.
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 13:53

  Vlad442 написав:
  BIGor написав:Ну что за загоны в воскресное утро. Определитесь уже в Ковид-19 у нас был рост цен (КРЖН тихая гавань), если Ковид-19 пойдет на спад - цены тоже в рост? Населенеие еще больше уменьшается (в Киеве минус 15-30 чел в день от Ковид-19) - тоже рост цен на КРЖН (тихая гавань)?

Не знаю. Возможны разные варианты. Я просто пытаюсь дать альтернативную точку зрения, что мир не так прост, как кажется, в ответ на черно-белый пост, который я цитировал.


"Альтернативой дорожаю может быть только дорожай" - так это читается и не делает вам чести :oops:
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 13:54

  zРадио написав:Гейтс говорит не об IT, а обо всех. Ну и пандемию предсказал именно он. Так что о широте его взглядов и способно мыслить глобально и далеко я бы не тревожился

Какое это к нам имеет отношение? Что есть в Украине за пределами крупных центров? Сейчас даже кислорода нет.
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 13:58

  zРадио написав:
  Damien написав:
  zРадио написав:.....
Тем временем Билл Гейтс, человек с широким взглядом на мир, предсказавший пандемию, а не ангажированный лорд, заинтересованный в перманентном росте цены своих прелестей и аренды, прогнозирует следующие тренд по завершению пандемии:

1. Удаленные встречи станут нормой
2. Софт будет развиваться лучше и быстрее
3. Компании начнут делить офисы
4. Люди перестанут стремиться в крупные центры и смогут выбирать, где им жить
5. Люди будут меньше общаться с коллегами
6. Мир еще долго не вернется в норму
7. Следующая пандемия будет не такой страшной

https://incrussia.ru/news/gates-predicted/

Это все правильно, но только касаемо IT, сферы где Гейтс является докой. А есть еще великое множество сфер, где эти принципы аж никак не применятся


Гейтс говорит не об IT, а обо всех. Ну и пандемию предсказал именно он. Так что о широте его взглядов и способно мыслить глобально и далеко я бы не тревожился

А я вот беспокоюсь. Не бывает людей, являющихся специалистами во всем. Наоборот, когда чрезвычайных успехов достиг в одном деле, то в других обычно - абсолютный профан. Он примеряет все на свою отрасль.
Пусть примерит свои принципы, например, на автобусный парк. Водители управляют автобусами джойстиками из дома в селе Хацапетовка(потому что там жилье дешевле, потому что п.№4). Механики также дистанционно осматривают эти автобусы. А слесари дистанционно их ремонтируют, выбрав жилье на берегу теплого моря согласно п.№4. Все трое между собой не общаются согласно п.№5 и №1. Территорию автобусного парка согласно п.№3 его тезисов, конечно, теперь поделят между самими автобусами и пунктом проката моторных лодок.
Damien
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 14:22

  Damien написав:
  zРадио написав:Гейтс говорит не об IT, а обо всех. Ну и пандемию предсказал именно он. Так что о широте его взглядов и способно мыслить глобально и далеко я бы не тревожился

А я вот беспокоюсь. Не бывает людей, являющихся специалистами во всем. Наоборот, когда чрезвычайных успехов достиг в одном деле, то в других обычно - абсолютный профан. Он примеряет все на свою отрасль.
Пусть примерит свои принципы, например, на автобусный парк. Водители управляют автобусами джойстиками из дома в селе Хацапетовка(потому что там жилье дешевле, потому что п.№4). Механики также дистанционно осматривают эти автобусы. А слесари дистанционно их ремонтируют, выбрав жилье на берегу теплого моря согласно п.№4. Все трое между собой не общаются согласно п.№5 и №1. Территорию автобусного парка согласно п.№3 его тезисов, конечно, теперь поделят между самими автобусами и пунктом проката моторных лодок.

Водители автобусов лишние на этом празднике пост-пандемийной жизни. Их заменит автопилот. Ломаться они не будут, потому что известно же, что в электроавтобусе ломаться нечему - поэтому мехники тоже не нужны. Да и куда кому ездить, если все сидят в теплых краях и работают в удаленном режиме? Парикмахеры стригут через Zoom, Медцентры ставят диагноз по отчету с эппл-воч, хирурги оперируют 3D модель пациента в Киеве, а сам пациент лежит в районной больнице в Шостке под роботом-хирургом, который в точности повторяет все действия хирургов. Все интроверты и мизантропы постепенно переселяются на Марс.
Это все начнет происходить уже к 2025 году. Кто не спрятался в Аликанту, мы со Зрадио не виноваты.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 14:37

  Damien написав:А я вот беспокоюсь. Не бывает людей, являющихся специалистами во всем. Наоборот, когда чрезвычайных успехов достиг в одном деле, то в других обычно - абсолютный профан. Он примеряет все на свою отрасль.
Пусть примерит свои принципы, например, на автобусный парк. Водители управляют автобусами джойстиками из дома в селе Хацапетовка(потому что там жилье дешевле, потому что п.№4). Механики также дистанционно осматривают эти автобусы. А слесари дистанционно их ремонтируют, выбрав жилье на берегу теплого моря согласно п.№4. Все трое между собой не общаются согласно п.№5 и №1. Территорию автобусного парка согласно п.№3 его тезисов, конечно, теперь поделят между самими автобусами и пунктом проката моторных лодок.


В Киеве большая часть работников - офисные. Это и есть та самая централизация функций управления в бизнесе. И именно об этом говорит Гейтс.

А механики продолжат работать "по месту". Но автобусов нужно будет уже для меньшего количества офисных сотрудников, бОльшая часть которых будет работать удаленно и ежедневной логистики не потребует.

Так что тренд в меньшей, или большей степени коснется всех.

  airmax78 написав:Какое это к нам имеет отношение? Что есть в Украине за пределами крупных центров? Сейчас даже кислорода нет.


Придумай что-нибудь более интереснее, напряги извиилины - кислорода не хватает и в Киеве...

  airmax78 написав:Водители автобусов лишние на этом празднике пост-пандемийной жизни. Их заменит автопилот. Ломаться они не будут, потому что известно же, что в электроавтобусе ломаться нечему - поэтому мехники тоже не нужны. Да и куда кому ездить, если все сидят в теплых краях и работают в удаленном режиме? Парикмахеры стригут через Zoom, Медцентры ставят диагноз по отчету с эппл-воч, хирурги оперируют 3D модель пациента в Киеве, а сам пациент лежит в районной больнице в Шостке под роботом-хирургом, который в точности повторяет все действия хирургов. Все интроверты и мизантропы постепенно переселяются на Марс.
Это все начнет происходить уже к 2025 году. Кто не спрятался в Аликанту, мы со Зрадио не виноваты.


У тебя горит, поэтому ты решил превратить дискуссию в фарс. Ничего, я не в обиде
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