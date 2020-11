Додано: Нед 22 лис, 2020 15:00

EnotBegemot написав: Скорее всего цены особо не должны уже вырасти, т.к. большинство застройщиков уже подтянули прайсы к 1200-1500 в спальниках и ближе к 2000 в центре.

И это все с поставкой через 1.5-2.5 года.

Часто наблюдаю случаи,когда в практически сданной очереди цена у перекупов ниже чем в отделе продаж на следующую очередь с более поздней датой сдачи. Такое ощущение,что пытаются искусственно раскачать рынок не имея на это предпосылок.

Но вот зарплаты пока не там. Вот хорошо бы запилить голосовалку. Даже не здесь, а на валютной ветке - там все же выше посещаемость.



Вопрос: насколько изменились ваши доходы за год в долларах в 2020 году (ожидаемые до конца года) по сравнению с 2013 годом?



Варианты ответов

1. Приблизительно такие же

2. Упали на более чем 30%

3. Упали на 20-30%

4. Упали на на 10-20%

5. Упали менее чем на 10%

6. Выросли менее чем на 10%

7. Выросли на 10-20%

8. Выросли на 20-30%

9. Выросли на более чем 30%



