Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
prosecutor написав:Странный пир во время чумы. Перед самым пиком коронакризиса влазить в недвижку такое себе удовольствие. Да и девал не за горами, если вообще не дефолт. Так что лучше наблюдать за этим праздником дорожая со стороны. Тем более это временное явление.
Видимо не все фермеры оставили урожай в поле. Кто-то таки убрал, продал и сейчас отоваривает свои кровные.
Ага... Поговори-поговори Во-первых, не самый урожайный год, во-вторых, рост недоступности кредитов, в-третьих, высокая степень неопределенности, в том числе возможный срыв сроков посевных кампаний...
И еще, кто-нибудь может подтвердить фактами "отоваривание бетоном", о котором здесь некоторые говорят? В чем оно проявляется, если за один октябрь цены снизились на 2%?
zРадио написав:..... Тем временем Билл Гейтс, человек с широким взглядом на мир, предсказавший пандемию, а не ангажированный лорд, заинтересованный в перманентном росте цены своих прелестей и аренды, прогнозирует следующие тренд по завершению пандемии:
1. Удаленные встречи станут нормой 2. Софт будет развиваться лучше и быстрее 3. Компании начнут делить офисы 4. Люди перестанут стремиться в крупные центры и смогут выбирать, где им жить 5. Люди будут меньше общаться с коллегами 6. Мир еще долго не вернется в норму 7. Следующая пандемия будет не такой страшной
prosecutor написав:Странный пир во время чумы. Перед самым пиком коронакризиса влазить в недвижку такое себе удовольствие. Да и девал не за горами, если вообще не дефолт. Так что лучше наблюдать за этим праздником дорожая со стороны. Тем более это временное явление.
Видимо не все фермеры оставили урожай в поле. Кто-то таки убрал, продал и сейчас отоваривает свои кровные.
Ага... Поговори-поговори Во-первых, не самый урожайный год, во-вторых, рост недоступности кредитов, в-третьих, высокая степень неопределенности, в том числе возможный срыв сроков посевных кампаний...
И еще, кто-нибудь может подтвердить фактами "отоваривание бетоном", о котором здесь некоторые говорят? В чем оно проявляется, если за один октябрь цены снизились на 2%?
С чего ты взял "про рост недоступности кредитов" и какая может быть "степень неопределенности в том числе возможный срыв сроков посевных кампаний"? Таких дешевых кредитов для аграриев, как в этом году, еще не было. Кредитуют их из каждого утюга. Все.
BIGor написав:Ну что за загоны в воскресное утро. Определитесь уже в Ковид-19 у нас был рост цен (КРЖН тихая гавань), если Ковид-19 пойдет на спад - цены тоже в рост? Населенеие еще больше уменьшается (в Киеве минус 15-30 чел в день от Ковид-19) - тоже рост цен на КРЖН (тихая гавань)?
Не знаю. Возможны разные варианты. Я просто пытаюсь дать альтернативную точку зрения, что мир не так прост, как кажется, в ответ на черно-белый пост, который я цитировал.
"Альтернативой дорожаю может быть только дорожай" - так это читается и не делает вам чести
zРадио написав:..... Тем временем Билл Гейтс, человек с широким взглядом на мир, предсказавший пандемию, а не ангажированный лорд, заинтересованный в перманентном росте цены своих прелестей и аренды, прогнозирует следующие тренд по завершению пандемии:
1. Удаленные встречи станут нормой 2. Софт будет развиваться лучше и быстрее 3. Компании начнут делить офисы 4. Люди перестанут стремиться в крупные центры и смогут выбирать, где им жить 5. Люди будут меньше общаться с коллегами 6. Мир еще долго не вернется в норму 7. Следующая пандемия будет не такой страшной
Это все правильно, но только касаемо IT, сферы где Гейтс является докой. А есть еще великое множество сфер, где эти принципы аж никак не применятся
Гейтс говорит не об IT, а обо всех. Ну и пандемию предсказал именно он. Так что о широте его взглядов и способно мыслить глобально и далеко я бы не тревожился
А я вот беспокоюсь. Не бывает людей, являющихся специалистами во всем. Наоборот, когда чрезвычайных успехов достиг в одном деле, то в других обычно - абсолютный профан. Он примеряет все на свою отрасль. Пусть примерит свои принципы, например, на автобусный парк. Водители управляют автобусами джойстиками из дома в селе Хацапетовка(потому что там жилье дешевле, потому что п.№4). Механики также дистанционно осматривают эти автобусы. А слесари дистанционно их ремонтируют, выбрав жилье на берегу теплого моря согласно п.№4. Все трое между собой не общаются согласно п.№5 и №1. Территорию автобусного парка согласно п.№3 его тезисов, конечно, теперь поделят между самими автобусами и пунктом проката моторных лодок.
zРадио написав:Гейтс говорит не об IT, а обо всех. Ну и пандемию предсказал именно он. Так что о широте его взглядов и способно мыслить глобально и далеко я бы не тревожился
А я вот беспокоюсь. Не бывает людей, являющихся специалистами во всем. Наоборот, когда чрезвычайных успехов достиг в одном деле, то в других обычно - абсолютный профан. Он примеряет все на свою отрасль. Пусть примерит свои принципы, например, на автобусный парк. Водители управляют автобусами джойстиками из дома в селе Хацапетовка(потому что там жилье дешевле, потому что п.№4). Механики также дистанционно осматривают эти автобусы. А слесари дистанционно их ремонтируют, выбрав жилье на берегу теплого моря согласно п.№4. Все трое между собой не общаются согласно п.№5 и №1. Территорию автобусного парка согласно п.№3 его тезисов, конечно, теперь поделят между самими автобусами и пунктом проката моторных лодок.
Водители автобусов лишние на этом празднике пост-пандемийной жизни. Их заменит автопилот. Ломаться они не будут, потому что известно же, что в электроавтобусе ломаться нечему - поэтому мехники тоже не нужны. Да и куда кому ездить, если все сидят в теплых краях и работают в удаленном режиме? Парикмахеры стригут через Zoom, Медцентры ставят диагноз по отчету с эппл-воч, хирурги оперируют 3D модель пациента в Киеве, а сам пациент лежит в районной больнице в Шостке под роботом-хирургом, который в точности повторяет все действия хирургов. Все интроверты и мизантропы постепенно переселяются на Марс. Это все начнет происходить уже к 2025 году. Кто не спрятался в Аликанту, мы со Зрадио не виноваты.
Damien написав:А я вот беспокоюсь. Не бывает людей, являющихся специалистами во всем. Наоборот, когда чрезвычайных успехов достиг в одном деле, то в других обычно - абсолютный профан. Он примеряет все на свою отрасль. Пусть примерит свои принципы, например, на автобусный парк. Водители управляют автобусами джойстиками из дома в селе Хацапетовка(потому что там жилье дешевле, потому что п.№4). Механики также дистанционно осматривают эти автобусы. А слесари дистанционно их ремонтируют, выбрав жилье на берегу теплого моря согласно п.№4. Все трое между собой не общаются согласно п.№5 и №1. Территорию автобусного парка согласно п.№3 его тезисов, конечно, теперь поделят между самими автобусами и пунктом проката моторных лодок.
В Киеве бОльшая часть работников - офисные. Это и есть та самая централизация функций управления в бизнесе. И именно об этом говорит Гейтс.
А механики продолжат работать "по месту". Но автобусов нужно будет уже для меньшего количества офисных сотрудников, бОльшая часть которых будет работать удаленно и ежедневной логистики не потребует.
Так что тренд в меньшей, или большей степени коснется всех
airmax78 написав:Какое это к нам имеет отношение? Что есть в Украине за пределами крупных центров? Сейчас даже кислорода нет.
Придумай что-нибудь более интересное, напряги извилины - кислорода не хватает и в Киеве...
airmax78 написав:Водители автобусов лишние на этом празднике пост-пандемийной жизни. Их заменит автопилот. Ломаться они не будут, потому что известно же, что в электроавтобусе ломаться нечему - поэтому мехники тоже не нужны. Да и куда кому ездить, если все сидят в теплых краях и работают в удаленном режиме? Парикмахеры стригут через Zoom, Медцентры ставят диагноз по отчету с эппл-воч, хирурги оперируют 3D модель пациента в Киеве, а сам пациент лежит в районной больнице в Шостке под роботом-хирургом, который в точности повторяет все действия хирургов. Все интроверты и мизантропы постепенно переселяются на Марс. Это все начнет происходить уже к 2025 году. Кто не спрятался в Аликанту, мы со Зрадио не виноваты.
У тебя горит, поэтому ты решил превратить дискуссию в фарс. Ничего-ничего, можешь продолжать. В Кодаке и Нокии тоже хорохорились и высмеивали цифровые матрицы и смартфоны. До поры... пока смеяться уже было некому
Скорее всего цены особо не должны уже вырасти, т.к. большинство застройщиков уже подтянули прайсы к 1200-1500 в спальниках и ближе к 2000 в центре. И это все с поставкой через 1.5-2.5 года. Часто наблюдаю случаи,когда в практически сданной очереди цена у перекупов ниже чем в отделе продаж на следующую очередь с более поздней датой сдачи. Такое ощущение,что пытаются искусственно раскачать рынок не имея на это предпосылок. Если посмотреть на схожие локации, то цены сравнялись с 2012-2013 годом.
EnotBegemot написав:Скорее всего цены особо не должны уже вырасти, т.к. большинство застройщиков уже подтянули прайсы к 1200-1500 в спальниках и ближе к 2000 в центре. И это все с поставкой через 1.5-2.5 года. Часто наблюдаю случаи,когда в практически сданной очереди цена у перекупов ниже чем в отделе продаж на следующую очередь с более поздней датой сдачи. Такое ощущение,что пытаются искусственно раскачать рынок не имея на это предпосылок. Если посмотреть на схожие локации, то цены сравнялись с 2012-2013 годом.
Но вот зарплаты пока не там. Вот хорошо бы запилить голосовалку. Даже не здесь, а на валютной ветке - там все же выше посещаемость.
Вопрос: насколько изменились ваши доходы за год в долларах в 2020 году (ожидаемые до конца года) по сравнению с 2013 годом?
Варианты ответов 1. Приблизительно такие же 2. Упали на более чем 30% 3. Упали на 20-30% 4. Упали на на 10-20% 5. Упали менее чем на 10% 6. Выросли менее чем на 10% 7. Выросли на 10-20% 8. Выросли на 20-30% 9. Выросли на более чем 30%
Что скажете, Faceless?
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California