Damien написав:

Vlad442 написав: ...

Вполне вероятно, что мы находимся не в начале экспоненты, а около пиков и в ближайшие месяцы болезнь пойдет на спад из-за коллективного иммунитета среди активного населения. Наверняка это вызовет всплеск потребления, в том числе и покупок недвижимости. При этом, как всегда, будут люди, которые пропустят смену тренда.

Сейчас нужно не жить стереотипами, а держать руку на пульсе, если собираетесь что-то купить.

... ...Вполне вероятно, что мы находимся не в начале экспоненты, а около пиков и в ближайшие месяцы болезнь пойдет на спад из-за коллективного иммунитета среди активного населения. Наверняка это вызовет всплеск потребления, в том числе и покупок недвижимости. При этом, как всегда, будут люди, которые пропустят смену тренда.Сейчас нужно не жить стереотипами, а держать руку на пульсе, если собираетесь что-то купить....

Оба варианта не приведут к повышению цены и всплеску потребления, т.к. денег уже больше становиться не будет.

Я согласен с тем, что уже не раз говорилось - этот кризис не совсем похож на предыдущие. А не похож он тем, что развитые страны начали его тушить деньгами. Эти деньги, как в законе сообщающихся сосудов, перетекли и в другие страны тоже, вызвав подъем/непадение/не_такое_сильное_падение_как_ожидалось цен на дорогие товары(квартиры тоже).Далее. Что будет после окончания пандемии?Варианта два - лишние деньги начнут выводить или оставят как есть.. Перетекать неоткуда.Как человек, видевший многое, я, думаю, ты согласишься, что цены в долларах на товары в Украине начинали расти только когда: 1)начинало развиваться производство 2)долгое время стабилен курс доллара 3)в страну льют деньги извне.После окончания пандемии ничего из этих пунктов не предвидится, зеленая власть не привлекает инвестиции, не пытается создавать условия для открытия иностранных производственных площадок, не пытается сделать стабильным курс доллара. Зеленая власть уперлась как бык только в одно - как выдоить бабло у своих же граждан. Причем, как я уже говорил ранее, выдаивание денег внутри страны - это не просто перераспределение между слоями населения, это гораздо хуже, поскольку жирный кусок остается в руках тех, кто доит(в виде их официальных зарплат и взяток)Поэтому, после окончания пандемии - только хуже, цены только вниз