Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Помимо зарплат еще и количество введённого жилья за эти года увеличилось. Понятно,что всякие модные мопы появились и тд, но глобально это на цене не должно сказываться. Я вот даже по коллегам практически не слышу мыслей "взять однушку под аренду" ,что было мейнстримом в 16-18 годах. Цена входа уже не так интересна.
airmax78 написав:Какое это к нам имеет отношение? Что есть в Украине за пределами крупных центров? Сейчас даже кислорода нет.
Придумай что-нибудь более интересное, напряги извилины - кислорода не хватает и в Киеве...
airmax78 написав:Водители автобусов лишние на этом празднике пост-пандемийной жизни. Их заменит автопилот. Ломаться они не будут, потому что известно же, что в электроавтобусе ломаться нечему - поэтому мехники тоже не нужны. Да и куда кому ездить, если все сидят в теплых краях и работают в удаленном режиме? Парикмахеры стригут через Zoom, Медцентры ставят диагноз по отчету с эппл-воч, хирурги оперируют 3D модель пациента в Киеве, а сам пациент лежит в районной больнице в Шостке под роботом-хирургом, который в точности повторяет все действия хирургов. Все интроверты и мизантропы постепенно переселяются на Марс. Это все начнет происходить уже к 2025 году. Кто не спрятался в Аликанту, мы со Зрадио не виноваты.
У тебя горит, поэтому ты решил превратить дискуссию в фарс. Ничего-ничего, можешь продолжать. В Кодаке и Нокии тоже хорохорились и высмеивали цифровые матрицы и смартфоны. До поры... пока смеяться уже было некому
Гейтс хочет сказать, что люди довольно быстро изменят свою природу, которая формировалсь десятки тысяч лет неизвестной нам истории и тысячи лет - более-менее известной? Мы как были общественными животными - так ими и останемся. Все чего мы достигли - мы достигли исключительо благодаря своей способности организовываться в очень большие группы и делать все вместе. Давай, хватит пессимизма. Подбодри меня и всех остальных. Скажи, что все будет збс. Люди тебе верят. Скажи что ПОХ не обезлюдит и Мордор будет радовать нас по вечерам стеной светящихся уютом окон. А Минская не превратится снова в окраину города.
Vlad442 написав:... Вполне вероятно, что мы находимся не в начале экспоненты, а около пиков и в ближайшие месяцы болезнь пойдет на спад из-за коллективного иммунитета среди активного населения. Наверняка это вызовет всплеск потребления, в том числе и покупок недвижимости. При этом, как всегда, будут люди, которые пропустят смену тренда. Сейчас нужно не жить стереотипами, а держать руку на пульсе, если собираетесь что-то купить. ...
Я согласен с тем, что уже не раз говорилось - этот кризис не совсем похож на предыдущие. А не похож он тем, что развитые страны начали его тушить деньгами. Эти деньги, как в законе сообщающихся сосудов, перетекли и в другие страны тоже, вызвав подъем/непадение/не_такое_сильное_падение_как_ожидалось цен на дорогие товары(квартиры тоже). Далее. Что будет после окончания пандемии?Варианта два - лишние деньги начнут выводить или оставят как есть. Оба варианта не приведут к повышению цены и всплеску потребления, т.к. денег уже больше становиться не будет.. Перетекать неоткуда. Как человек, видевший многое, я, думаю, ты согласишься, что цены в долларах на товары в Украине начинали расти только когда: 1)начинало развиваться производство 2)долгое время стабилен курс доллара 3)в страну льют деньги извне. После окончания пандемии ничего из этих пунктов не предвидится, зеленая власть не привлекает инвестиции, не пытается создавать условия для открытия иностранных производственных площадок, не пытается сделать стабильным курс доллара. Зеленая власть уперлась как бык только в одно - как выдоить бабло у своих же граждан. Причем, как я уже говорил ранее, выдаивание денег внутри страны - это не просто перераспределение между слоями населения, это гораздо хуже, поскольку жирный кусок остается в руках тех, кто доит(в виде их официальных зарплат и взяток) Поэтому, после окончания пандемии - только хуже, цены только вниз
це якраз зробила попередня влада через девал 3Х5, банкопад, тарифний геноцид... так що амаргедона не буде, але ціна в доларах впаде по тій причині, що ФЕД піднім % на трежеря, ноти та бонди, і почне пилосмоктити нікомунепотрібний в закрома.
flyman написав:це якраз зробила попередня влада через девал 3Х5, банкопад, тарифний геноцид... так що амаргедона не буде, але ціна в доларах впаде по тій причині, що ФЕД піднім % на трежеря, ноти та бонди, і почне пилосмоктити нікомунепотрібний в закрома.
С чего ты взял "про рост недоступности кредитов" и какая может быть "степень неопределенности в том числе возможный срыв сроков посевных кампаний"? Таких дешевых кредитов для аграриев, как в этом году, еще не было. Кредитуют их из каждого утюга. Все.
Почекай, тут як каже будівельник, або труси, або хрестик. Якщо в нас півекономіки в тіні, то банки можут позичати тільки під "білі" доходи. А тут Долярчики протестують проти введення РРО. Так само, банки не дають кредити проти депозитного кешфло і\або орендного кешфло. Доступні кредити можуть брати автодори на боротьбу із коронавірусом та держкорпорації, монополії та олігархи.
airmax78 написав: Пардоньте, поспешил. На лавры Эйра не претендую, плитку брал в в 2005 в Агромате не дорогую по акции-202 грн/метр.
У Эйра плитка по 43ойро за метр. Дешевая, согласно вердикту не помню кого. За 15 лет оборудование печати на керамограните сделало колоссальный шаг вперед. У вас зерно видно невооруженным глазом. Сейчас на плитке за такую цену зерно различить невозможно. Смотрю что первую башню ТТ уже сдали. Интересно было бы сходить посмотреть.
Через пару месяцев как вселитесь, не то что зерно на плитке, саму плитку перестанете замечать. А в ТТ сходите обязательно, порадуете нас фотками с полей. А то с нашими кирзовыми фейсами лезть в тот хромовый ряд не комильфо. Хотя было на старте от 1600. Сейчас те цены вспоминаешь с ностальгией.[/quote] главное тухлики крафтовые на подходах не уделать
flyman написав:це якраз зробила попередня влада через девал 3Х5, банкопад, тарифний геноцид... так що амаргедона не буде, але ціна в доларах впаде по тій причині, що ФЕД піднім % на трежеря, ноти та бонди, і почне пилосмоктити нікомунепотрібний в закрома.
Зачем? Они же себе не враги.
Що опустять з 0,25 % до зеро і ще випустять в обіг кілька десятків трильойнів долярів? А потім підуть у від"ємні ставки і так будуть до нескінченності? Ну да, тоді ці КРЖН до безкнінечності в космос.
EnotBegemot написав:Скорее всего цены особо не должны уже вырасти, т.к. большинство застройщиков уже подтянули прайсы к 1200-1500 в спальниках и ближе к 2000 в центре. И это все с поставкой через 1.5-2.5 года. Часто наблюдаю случаи,когда в практически сданной очереди цена у перекупов ниже чем в отделе продаж на следующую очередь с более поздней датой сдачи. Такое ощущение,что пытаются искусственно раскачать рынок не имея на это предпосылок. Если посмотреть на схожие локации, то цены сравнялись с 2012-2013 годом.
Но вот зарплаты пока не там. Вот хорошо бы запилить голосовалку. Даже не здесь, а на валютной ветке - там все же выше посещаемость.
Вопрос: насколько изменились ваши доходы за год в долларах в 2020 году (ожидаемые до конца года) по сравнению с 2013 годом?
Варианты ответов 1. Приблизительно такие же 2. Упали на более чем 30% 3. Упали на 20-30% 4. Упали на на 10-20% 5. Упали менее чем на 10% 6. Выросли менее чем на 10% 7. Выросли на 10-20% 8. Выросли на 20-30% 9. Выросли на более чем 30%
Что скажете, Faceless?
На валютной, наверное, все же будет оффтоп. А сюда без проблем