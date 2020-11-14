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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 56595660566156625663>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 212
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
27%
58
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 16:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Водители автобусов лишние на этом празднике пост-пандемийной жизни. Их заменит автопилот. Ломаться они не будут, потому что известно же, что в электроавтобусе ломаться нечему - поэтому мехники тоже не нужны. Да и куда кому ездить, если все сидят в теплых краях и работают в удаленном режиме?

Вот Вы смеетесь, а раньше была такая профессия - оператор кол-центра такси - и где они теперь? Их заменили моб. приложения.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 16:08

  Faceless написав:
adeges написав:Но вот зарплаты пока не там. Вот хорошо бы запилить голосовалку. Даже не здесь, а на валютной ветке - там все же выше посещаемость.

Вопрос: насколько изменились ваши доходы за год в долларах в 2020 году (ожидаемые до конца года) по сравнению с 2013 годом?

Варианты ответов
1. Приблизительно такие же
2. Упали на более чем 30%
3. Упали на 20-30%
4. Упали на на 10-20%
5. Упали менее чем на 10%
6. Выросли менее чем на 10%
7. Выросли на 10-20%
8. Выросли на 20-30%
9. Выросли на более чем 30%

Что скажете, Faceless?
На валютной, наверное, все же будет оффтоп. А сюда без проблем


Для рынка недвижимости в Украине более важное значение имеет не уровень текущих доходов, а размер сбережений и его динамика. Мы покупаем квартиру не тогда, когда высокая з/п, а когда накопили определенную сумму для реализации своей квартирной мечты. Для большой части пипла дилема покупать или не покупать не стоит. Однозначно покупать. Кому улучшиться, кому разъехаться, кому как первое жилье, кому как инвестиционное, а кому для чада. И подавляющей части из них пох сколько оно будет стоит потом. Жить надо сегодня, а не тогда, когда упадут цены на кв.м. А что если не упадут? А что если вы засиделись в засаде, а с долларом как с совдеповским рублем в 91-м? Мы живем в эпоху, в которойй много факторов неопределенности. :roll:
Чем больше затягиваете этот процесс, тем больше лишаете себя комфорта в лучшие годы своей жизни. Можете заждаться и потом ваши чада назовут вас недалекими, типо, у них было бабло и возможность, а они сидели и чего-то еще ждали.
Короче, действуем по принципу: Есть бабло, подходит, бери сейчас! :shock:
И когда-то потом еще скажете спасибо капитану за мудрый совет на ветке о крахе киевской недвижимости.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 16:14

  EnotBegemot написав:Есть тут кто-то, кто последние пару месяцев продавал или покупал недвигу, на сколько отличаются хотелки и реалии?


Продажа. -10% от прайса. Просмотры в течение 3 месяцев.В основном " туристы".
chizh
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 16:15

  airmax78 написав:С чего ты взял "про рост недоступности кредитов" и какая может быть "степень неопределенности в том числе возможный срыв сроков посевных кампаний"? Таких дешевых кредитов для аграриев, как в этом году, еще не было. Кредитуют их из каждого утюга. Все.


Максим, ты если не знаешь - не сочиняй хотя бы в дискуссии со мной, потому что я либо знаю, либо проверю. А если знаешь и намеренно манипулируешь - то я не промолчу.

Зображення

Все, что делают сейчас банки с ликвидностью не в розничном сегменте - это на 90% котлеты кредитуют Минфин, на 10% - реструктуризируют валютные кредиты в своих корпоративных портфелях
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 16:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

КГС рекламирует до -18% по причине черной пятницы. Покупать?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 16:19

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Водители автобусов лишние на этом празднике пост-пандемийной жизни. Их заменит автопилот. Ломаться они не будут, потому что известно же, что в электроавтобусе ломаться нечему - поэтому мехники тоже не нужны. Да и куда кому ездить, если все сидят в теплых краях и работают в удаленном режиме?

Вот Вы смеетесь, а раньше была такая профессия - оператор кол-центра такси - и где они теперь? Их заменили моб. приложения.

Скоро туда же отправится и профессия "водитель такси". Про маршрутные автобусы (вернее электробусы) и говорить не стоит. В них уже водители лишние. Едешь себе по полосе общественного транспорта, останавливаешься на остановках, едешь дальше. Только электробусы надо оборудовать мощным "волноломом", чтобы припаркованные препятствия с полосы общественного транспорта сносить.
Уверен: 24 часа работы такого электробуса в городе и полоса общественного транспорта будет чистой следующие 10 лет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 16:24

https://finance.rambler.ru/realty/45278 ... le_index=1
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 16:26

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  flyman написав:це якраз зробила попередня влада через девал 3Х5, банкопад, тарифний геноцид...
так що амаргедона не буде, але ціна в доларах впаде по тій причині, що ФЕД піднім % на трежеря, ноти та бонди, і почне пилосмоктити нікомунепотрібний в закрома.

Зачем? Они же себе не враги.

Що опустять з 0,25 % до зеро і ще випустять в обіг кілька десятків трильойнів долярів?
А потім підуть у від"ємні ставки і так будуть до нескінченності?
Ну да, тоді ці КРЖН до безкнінечності в космос.

Оце все питання на мільйон!!!!

Але, імхо, до цього нам ще треба взнати, хто ТАКИ заїде у Білий дім, чи не буде з нього виїзджати... І яким чином все це буде вирішуватись...

Чекаємо 14 грудня, і спостерігаємо за цирком.
Думаю наступні 2-3-5 місяцв можуть стати найбільш видовіщними в нашому житті ))) чи ні )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 16:36

  change_pm написав:
Чекаємо 14 грудня, і спостерігаємо за цирком.
Думаю наступні 2-3-5 місяцв можуть стати найбільш видовіщними в нашому житті ))) чи ні )))

Думаете рискнут поднять?
Пузырь мегаэпический.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 16:38

  zРадио написав:
  airmax78 написав:С чего ты взял "про рост недоступности кредитов" и какая может быть "степень неопределенности в том числе возможный срыв сроков посевных кампаний"? Таких дешевых кредитов для аграриев, как в этом году, еще не было. Кредитуют их из каждого утюга. Все.


Максим, ты если не знаешь - не сочиняй хотя бы в дискуссии со мной, потому что я либо знаю, либо проверю. А если знаешь и намеренно манипулируешь - то я не промолчу.

Зображення

Все, что делают сейчас банки с ликвидностью не в розничном сегменте - это на 90% котлеты кредитуют Минфин, на 10% - реструктуризируют валютные кредиты в своих корпоративных портфелях

Ну ты же понимаешь, что "субъекты господарювання" и "сильгоспвиробники" - это разные множества. По "субъектам господарювання" портфель мог и упасть, по сильгоспвыробникам - он вырос без вариантов. Спроси CEО любого украинского банка: какие ваши 3 приоритетные отрасли в Украине? В названной тройке сельское хозяйство будет у 10 из 10 опрошенных.
airmax78
 
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